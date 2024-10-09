إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في حوسان

وأفاد مدير مجلس قروي حوسان رامي حمامرة لـمراسلنا بأن قوات الاحتلال اقتحمت حوسان وتمركزت في منطقة "المطينة" عند المدخل الشرقي للقرية، حيث أطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام تجاه المواطنين ومنازلهم، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام، عولجوا ميدانيا.

تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.