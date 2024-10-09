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إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في حوسان

10/9/2024 7:10:59 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم /PNN- أصيب مواطنون بالاختناق، مساء اليوم الأربعاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية حوسان غرب بيت لحم.

وأفاد مدير مجلس قروي حوسان رامي حمامرة لـمراسلنا بأن قوات الاحتلال اقتحمت حوسان وتمركزت في منطقة "المطينة" عند المدخل الشرقي للقرية، حيث أطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام تجاه المواطنين ومنازلهم، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام، عولجوا ميدانيا.

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