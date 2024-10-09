إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في حوسان

(MENAFN
- Palestine News Network
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بيت لحم /PNN- أصيب مواطنون بالاختناق، مساء اليوم الأربعاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية حوسان غرب بيت لحم.
وأفاد مدير مجلس قروي حوسان رامي حمامرة لـمراسلنا بأن قوات الاحتلال اقتحمت حوسان وتمركزت في منطقة "المطينة" عند المدخل الشرقي للقرية، حيث أطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام تجاه المواطنين ومنازلهم، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام، عولجوا ميدانيا.
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