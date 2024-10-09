استشهاد أسرة يمنيّة في عدوان إسرائيلي على دمشق

MENAFN - Palestine News ) صنعاء /PNN- أكدت“أنصار الله” (الحوثيون) وجامعة ذمار،أمس الأربعاء، استشهاد أكاديمي يمنيّ وزوجته وبناته الثلاث في غارة إسرائيلية استهدفت، الثلاثاء، مبنى سكنيًا بحي المزة في العاصمة السورية دمشق.وأدانت وزارة الخارجية في حكومة“أنصار الله”،“العدوان الصهيوني المستمر على سوريا، وآخره العدوان الذي استهدف أحد الأبنية السكنية في حي المزة بدمشق، الثلاثاء، وأسفر عن استشهاد المواطن اليمنيّ شوقي العودي وزوجته وبناته الثلاث وعدد من المدنيين السوريين”.

واعتبر المتحدث باسم الوزارة، وحيد الشامي،“العدوان الصهيوني على دمشق انتهاكًا سافرًا لسيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين لعام 1949”.



ودعا الشامي،“المجتمع الدولي، وفي المقدمة مجلس الأمن، إلى الاضطلاع بدوره في إدانة هذا العدوان السافر، والتحرك الجاد لإجبار الكيان الصهيوني لإيقاف عدوانه على دول وشعوب المنطقة وزعزعة الأمن والاستقرار وتهديد الأمن والسلم الدوليين”.



في السياق ذاته، نعت جامعة ذمار في اليمن، أستاذ الصيدلة السريرية بالجامعة، الدكتور شوقي العودي،“الذي استشهد في غارة صهيونية استهدفته وكافة أفرد أسرته في سكنه بحي المزة في العاصمة السورية دمشق أثناء فترة عمله في الجامعة السورية”.



وأدان بيان الجامعة“هذه الجريمة النكراء وجميع جرائم الكيان الصهيوني في فلسطين ولبنان وسوريا واليمن وعدد من البلدان العربية والإسلامية”.

في موازاة ذلك، نظمت مدارس أمانة العاصمة صنعاء، الأربعاء، وقفات بالذكرى الأولى لعملية طوفان الأقصى.



ووفقًا لوكالة الأنباء سبأ، التي يديرها الحوثيون، فقد“ردد المشاركون من الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات الهتافات والشعارات المعبرة عن التضامن مع الشعبين الفلسطيني واللبناني والتنديد بجرائم العدو الصهيوني في فلسطين ولبنان”.



واستنكروا“الصمت العربي والإسلامي المخزي تجاه ما يرتكبه العدو الصهيوني من جرائم بحق أبناء غزة ولبنان”.

وأكدَّت البيانات الصادرة عن الوقفات“أن عملية طوفان الأقصى رسمت نهجاً بطولياً أسقط نظرية التفوق العسكري، والجيش الذي لا يقهر، وكشفت ضعفه وهوانه، وأفشلت مؤامرات الخيانة والتطبيع”.



إلى ذلك، ذكر ذات المصدر أن مديريات الجراحي والزيدية والحجيلة والدريهمي بمحافظة الحديدة غربي البلاد شهدت، الأربعاء، مسيرات طلابية بمناسبة الذكرى الأولى لعملية طوفان الأقصى.

وردد المشاركون في المسيرات“الهتافات المعبرة عن موقفهم الرافض لغطرسة وصلف الكيان الصهيوني واستفزازاته المستمرة، وجرائمه المتواصلة بحق الشعبين الفلسطيني واللبناني”