الجيش اللبناني يعلن توقيف سوريين جنّدتهما إسرائيل لتصوير آثار غاراتها

MENAFN - Palestine News ) بيروت/PNN- أعلن الجيش اللبناني الأربعاء، توقيفه سوريين اثنين قال إن اسرائيل جنّدتهما عبر مواقع لتوثيق آثار الغارات التي تشنها على مناطق عدة في لبنان.

وأورد الجيش في بيان“نتيجة عمليات رصد ومتابعة لشبكات التجسّس وعملاء العدو الإسرائيلي، أوقفت دورية من مديرية المخابرات السوريَّين.. لإقدامهما على تصوير أماكن ونقاط مختلفة وتوثيق آثار الغارات الجوية المعادية ومتابعة عمليات البحث والإنقاذ وانتشال الجثامين للتحقق من نتائجها”.

وتبيّن وفق الجيش، أنّه“تمّ تجنيدهما عبر وسائل التواصل الاجتماعي”، وقد بوشر التحقيق معهما بإشراف القضاء المختص.