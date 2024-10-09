هذه تفاصيل المحادثة التي جرت بين بايدن ونتنياهو

(MENAFN
- Palestine News Network
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تل ابيب /PNN / أجرى رئيس وزراء الحكومة الإسرائيلية "بنيامين نتنياهو" والرئيس الأمريكي "جو بايدن" محادثة مساء اليوم الأربعاء لمدة 50 دقيقة، وذلك في أعقاب وضع نتنياهو
شروطًا على زيارة وزير
الجيش الإسرائيلي "يوآف غالانت" إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
وأشارت القناة 13 الإسرائيلية إلى أن نائبة الرئيس الأمريكي كاميلا هاريس انضمت لاحقًا إلى المحادثة.
وتطرق أطراف الاتصال خلال المكالمة إلى مسألة الرد على إيران، حيث أوصى الأطراف الأمريكيون بعدم مهاجمة المنشآت النووية والنفطية.
المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير قالت محادثة الرئيس بايدن مع نتنياهو استمرت نصف ساعة وكانت مباشرة ومثمرة.
واشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض الى ان المعاناة في غزة ولبنان تظهر الضرورة الملحة لإنهاء الصراعات وإرساء أسس السلام والأمن الدائمين.
وكان من المفترض أن يلتقي غالانت بوزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان، إلى جانب رئيس أركان القوات الجوية والمدير العام للوزارة، حيث كان الغرض من الرحلة هو الحصول على دعم أمريكي للعملية التي من المتوقع أن تتم في إيران.
وعلى خلفية الرحلة المقررة، أبدت إدارة بايدن تخوفها من استخدام الزيارة كأداة إلهاء من أجل تنفيذ الهجوم في إيران في الوقت نفسه، وذلك بحسب تقرير لشبكة NBC.
ووفقًا للتقرير يتساءلون في الإدارة الأمريكية عما إذا كانت إسرائيل على علم بالعواقب التي يمكن أن يسببها الهجوم على إيران، وسلسلة ردود الفعل التي قد تحدث مع المزيد من الهجمات.
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