هذه تفاصيل المحادثة التي جرت بين بايدن ونتنياهو

MENAFN - Palestine News ) تل ابيب /PNN / أجرى رئيس وزراء الحكومة الإسرائيلية "بنيامين نتنياهو" والرئيس الأمريكي "جو بايدن" محادثة مساء اليوم الأربعاء لمدة 50 دقيقة، وذلك في أعقاب وضع شروطًا على زيارة الجيش الإسرائيلي "يوآف غالانت" إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشارت القناة 13 الإسرائيلية إلى أن نائبة الرئيس الأمريكي كاميلا هاريس انضمت لاحقًا إلى المحادثة.

وتطرق أطراف الاتصال خلال المكالمة إلى مسألة الرد على إيران، حيث أوصى الأطراف الأمريكيون بعدم مهاجمة المنشآت النووية والنفطية.

المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير قالت محادثة الرئيس بايدن مع نتنياهو استمرت نصف ساعة وكانت مباشرة ومثمرة.

واشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض الى ان المعاناة في غزة ولبنان تظهر الضرورة الملحة لإنهاء الصراعات وإرساء أسس السلام والأمن الدائمين.





وكان من المفترض أن يلتقي غالانت بوزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان، إلى جانب رئيس أركان القوات الجوية والمدير العام للوزارة، حيث كان الغرض من الرحلة هو الحصول على دعم أمريكي للعملية التي من المتوقع أن تتم في إيران.

وعلى خلفية الرحلة المقررة، أبدت إدارة بايدن تخوفها من استخدام الزيارة كأداة إلهاء من أجل تنفيذ الهجوم في إيران في الوقت نفسه، وذلك بحسب تقرير لشبكة NBC.

ووفقًا للتقرير يتساءلون في الإدارة الأمريكية عما إذا كانت إسرائيل على علم بالعواقب التي يمكن أن يسببها الهجوم على إيران، وسلسلة ردود الفعل التي قد تحدث مع المزيد من الهجمات.