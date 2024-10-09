Thursday, 10 October 2024 03:28 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


هذه تفاصيل المحادثة التي جرت بين بايدن ونتنياهو

10/9/2024 7:10:58 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) تل ابيب /PNN / أجرى رئيس وزراء الحكومة الإسرائيلية "بنيامين نتنياهو" والرئيس الأمريكي "جو بايدن" محادثة مساء اليوم الأربعاء لمدة 50 دقيقة، وذلك في أعقاب وضع نتنياهو شروطًا على زيارة وزير الجيش الإسرائيلي "يوآف غالانت" إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشارت القناة 13 الإسرائيلية إلى أن نائبة الرئيس الأمريكي كاميلا هاريس انضمت لاحقًا إلى المحادثة.

وتطرق أطراف الاتصال خلال المكالمة إلى مسألة الرد على إيران، حيث أوصى الأطراف الأمريكيون بعدم مهاجمة المنشآت النووية والنفطية.

المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير قالت محادثة الرئيس بايدن مع نتنياهو استمرت نصف ساعة وكانت مباشرة ومثمرة.

واشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض الى ان المعاناة في غزة ولبنان تظهر الضرورة الملحة لإنهاء الصراعات وإرساء أسس السلام والأمن الدائمين.


وكان من المفترض أن يلتقي غالانت بوزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان، إلى جانب رئيس أركان القوات الجوية والمدير العام للوزارة، حيث كان الغرض من الرحلة هو الحصول على دعم أمريكي للعملية التي من المتوقع أن تتم في إيران.

وعلى خلفية الرحلة المقررة، أبدت إدارة بايدن تخوفها من استخدام الزيارة كأداة إلهاء من أجل تنفيذ الهجوم في إيران في الوقت نفسه، وذلك بحسب تقرير لشبكة NBC.

ووفقًا للتقرير يتساءلون في الإدارة الأمريكية عما إذا كانت إسرائيل على علم بالعواقب التي يمكن أن يسببها الهجوم على إيران، وسلسلة ردود الفعل التي قد تحدث مع المزيد من الهجمات.

MENAFN09102024000205011050ID1108764028

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث