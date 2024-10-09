مستعمرون يقتحمون الحرم الإبراهيمي في الخليل

MENAFN - Palestine News ) الخليل /PNN-اقتحمت أعداد كبيرة من المستعمرين، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل.

وقال مدير عام الإدارة العامة لأوقاف الخليل غسان الرجبي، إن أعدادا كبيرة من المستعمرين، من المستعمرات المقامة عنوةً داخل المدينة وخارجها، اقتحمت بحماية من جيش الاحتلال، ساحات وأروقة الحرم، حيث أدوا فيها صلوات "تلمودية"، ورقصات مصحوبة بالموسيقى الصاخبة، بعد أن منع الاحتلال المواطنين من الوصول أو الدخول إلى الحرم.

وكانت قوات الاحتلال قد قررت إغلاق الحرم الإبراهيمي بشكل كامل أمام المواطنين الفلسطينيين، ومنعهم من الوصول إليه، اعتبارا من اليوم الأربعاء ولمدة أربعة أيام.

واعتبرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في بيان صحفي أن قرار الاحتلال بإغلاق الحرم الإبراهيمي سابقة خطيرة، تتجاوز ما تم وضعه من إجراءات ظالمة من قبل لجنة "شمغار" التي شكلها الاحتلال إثر مجزرة الحرم في العام 1994، مؤكدة أنه مسجد إسلامي خالص، وهو للمسلمين، وهم وحدهم أصحاب الولاية والسيادة عليه وسيبقى كذلك.

كما أعلنت رفضها لكافة الإجراءات التهويدية التي يتخذها الاحتلال بحق الحرم بدءا بإغلاقه والاعتداء على محيطه وعلى البلدة القديمة؛ مرورا بتقسيمه، أو بتدنيسه من قبل الجنود والمستعمرين، أو بفرض السيطرة عليه بالقوة ومنع المسلمين من الوصول إلى أجزاء منه، أو منع رفع الاذان فيه لكثير من أوقات الصلاة.