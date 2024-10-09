الاحتلال يقتحم المنطقة الشرقية في نابلس

(MENAFN
- Palestine News Network
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نابلس /PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، المنطقة الشرقية في مدينة نابلس.
وأفاد مراسل , بأن عشرات آليات الاحتلال ترافقها جرافة، اقتحمت المنطقة الشرقية من حواجز حوارة وعورتا وبيت فوريك العسكرية، وذلك لتأمين اقتحام المستعمرين لمقام يوسف.
ومساء الأربعاء، استُشهد أربعة شبان عقب إطلاق قوات خاصة من جيش الاحتلال الرصاص على المركبة التي كانوا يستقلّونها في السوق الشرقي بالمدينة.
وأعلنت وزارة الصحة أن الشهداء هم: عبد الحليم محمد ناصر (43 عاما)، وسليم عز الدين محمود أبو سعدة (41 عاما)، ونعيم محمد راجي عبد الهادي (32 عاما)، وعصام محمد سليمان صلاج (31 عاما)
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