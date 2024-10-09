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الاحتلال يقتحم المنطقة الشرقية في نابلس

10/9/2024 7:10:57 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس /PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، المنطقة الشرقية في مدينة نابلس.

وأفاد مراسل , بأن عشرات آليات الاحتلال ترافقها جرافة، اقتحمت المنطقة الشرقية من حواجز حوارة وعورتا وبيت فوريك العسكرية، وذلك لتأمين اقتحام المستعمرين لمقام يوسف.


ومساء الأربعاء، استُشهد أربعة شبان عقب إطلاق قوات خاصة من جيش الاحتلال الرصاص على المركبة التي كانوا يستقلّونها في السوق الشرقي بالمدينة.

وأعلنت وزارة الصحة أن الشهداء هم: عبد الحليم محمد ناصر (43 عاما)، وسليم عز الدين محمود أبو سعدة (41 عاما)، ونعيم محمد راجي عبد الهادي (32 عاما)، وعصام محمد سليمان صلاج (31 عاما)

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