مهندس عايش في المريخ

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

كانت‭ ‬هذه‭ ‬إحدى‭ ‬أمنياتي‭ ‬منذ‭ ‬سنين‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬كنت‭ ‬أسمع‭ ‬وأقرأ‭ ‬شكاوى‭ ‬ومعاناة‭ ‬الأصدقاء‭ ‬والأهل‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬مواطن‭ ‬يتسلم‭ ‬بيت‭ ‬العمر‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬حيث‭ ‬إنه‭ ‬ينصدم‭ ‬من‭ ‬التخطيط‭ ‬العجيب‭ ‬والزرانيق‭ ‬والدواعيس‭ ‬والحجر‭ ‬الصغيرة‭ ‬في‭ ‬بيته‭ ‬وإنه‭ ‬سيحتاج‭ ‬إلى‭ ‬قرض‭ ‬إضافي‭ ‬لكي‭ ‬يعدل‭ ‬ويوسع‭ ‬فيه‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يأثثه‭.. ‬أمَّا‭ ‬الآن‭ ‬فأمنيتي‭ ‬تطورت‭ ‬وصرت‭ ‬أتمنى‭ ‬أيضا‭ ‬أن‭ ‬أعرف‭ ‬مَن‭ ‬خطط‭ ‬سوق‭ ‬المحرق‭ ‬الشعبي‭ ‬والذي‭ ‬وضع‭ ‬الأحواض‭ ‬الزراعية‭ ‬الكبيرة‭ ‬لتحل‭ ‬محل‭ ‬الباركات‭ ‬القليلة‭ ‬أصلا‭ ‬التي‭ ‬كانت

موجودة‭ ‬سابقا‭ ‬أمام‭ ‬المحلات‭ ‬والتي‭ ‬صدمت‭ ‬أصحاب‭ ‬المحلات‭ ‬أولا‭ ‬والزبائن‭ ‬وأهل‭ ‬المنطقة‭ ‬ثانيا،‭ ‬خصوصا‭ ‬أن‭ ‬المحرق

معروفة‭ ‬بأن‭ ‬شوارعها‭ ‬ضيقة‭ ‬وتكاد‭ ‬تخلو‭ ‬من‭ ‬الباركات‭.‬

أشعر‭ ‬أن‭ ‬المهندس‭ ‬كان‭ ‬يخطط‭ ‬لهذا‭ ‬الشارع‭ ‬وهو‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬الروقان‭ ‬ويسمع‭ ‬الأغاني‭ ‬الرومانسية‭ ‬ويتخيل‭ ‬بإنجازاته‭ ‬العظيمة‭ ‬وبأنه‭ ‬سيغير‭ ‬ملامح‭ ‬هذا‭ ‬السوق‭ ‬الشعبي‭ ‬إلى‭ ‬شارع‭ ‬جميل‭ ‬في‭ ‬فيينا‭ ‬أو‭ ‬براغ‭ ‬شارع‭ ‬تملئه‭ ‬الورود‭ ‬الملونة‭ ‬الجميلة‭ ‬يمشي‭ ‬فيها‭ ‬السائح‭ ‬الخليجي‭ ‬والأجنبي‭ ‬وهو‭ ‬مستمتع‭ ‬يصور‭ ‬يمينا‭ ‬وشمالا‭ ‬بابتسامة‭ ‬وردية‭... ‬ناسيا‭ ‬أن‭ ‬درجة‭ ‬الحرارة‭ ‬في‭ ‬الصيف‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬50‭ ‬والرطوبة‭ ‬إلى‭ ‬100‭% ‬وأن‭ ‬الإنسان‭ ‬يتحمل‭ ‬هذا‭ ‬الجو‭ ‬بصعوبة‭ ‬معاناة‭ ‬شديدة‭ ‬فكيف‭ ‬بالورود‭ ‬والزرع‭ (‬حده‭ ‬الصبار‭) ‬يتحمل‭ ‬جو‭ ‬البحرين‭..‬

عزيزي‭ ‬المهندس‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬مسؤول‭ ‬وافق‭ ‬على‭ ‬سد‭ ‬باب‭ ‬رزق‭ ‬أصحاب‭ ‬هذه‭ ‬المحلات‭ ‬والتسبب‭ ‬لزحمة‭ ‬أكبر‭ ‬لهذه‭ ‬الشوارع‭ ‬المزدحمة‭ ‬أصلا،‭ ‬قبل‭ ‬التفكير‭ ‬في‭ ‬الجمال‭ ‬والتجميل‭ ‬عيشوا‭ ‬معاناة‭ ‬الناس‭ ‬أولا‭ ‬وفكروا‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬منطقة‭ ‬قريبة‭ ‬من‭ ‬السوق‭ ‬وتحويله‭ ‬إلى‭ ‬باركات‭ ‬متعدد‭ ‬الطوابق‭ ‬لكي‭ ‬يستفيد‭ ‬منها‭ ‬التاجر‭ ‬والمواطن‭ ‬والسائح‭ ‬الخليجي،،‭ ‬وقبل‭ ‬أن‭ ‬تعيشوا‭ ‬في‭ ‬الأحلام‭ ‬الوردية،‭ ‬حاولوا‭ ‬أن‭ ‬تحلوا‭ ‬مشاكل‭ ‬الناس‭ ‬أولا‭ ‬وتطوير‭ ‬السوق‭ ‬بطريقة‭ ‬عملية‭ ‬وواقعية‭ ‬بعيدة‭ ‬عن‭ ‬الأحلام‭ ‬والأشكال‭ ‬الخيالية‭.‬

أحواض‭ ‬الزرع‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬عناية‭ ‬مستمرة‭ ‬والكثير‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الماء‭ ‬والمال‭ ‬والجهد‭ ‬هل‭ ‬فكرتم‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬كل‭ ‬ذلك‭ ‬أو‭ ‬أنه‭ ‬سيهمل‭ ‬ويصبح‭ ‬مصيره‭ ‬كغيره‭ ‬من‭ ‬المعالم‭ ‬الجمالية؟‭ ‬

بصراحة‭ ‬أشك‭ ‬بأن‭ ‬المهندس‭ ‬أصلا‭ ‬من‭ ‬أهل‭ ‬البحرين‭ ‬لأنني‭ ‬وبالرغم‭ ‬من‭ ‬إنني‭ ‬رفاعية‭ ‬وأحب‭ ‬التسوق‭ ‬في‭ ‬المحرق‭ ‬إلا‭ ‬أنني‭ ‬أفكر‭ ‬ألفين‭ ‬مرة‭ ‬قبل‭ ‬التوجه‭ ‬إلى‭ ‬سوق‭ ‬المحرق‭ ‬لأنني‭ ‬أعلم‭ ‬أنني‭ ‬سأعاني‭ ‬لأنني‭ (‬ما‭ ‬دل‭) ‬ولا‭ ‬أعرف‭ ‬الشوارع‭ ‬والدواعيس‭ ‬الفرعية‭ ‬فلن‭ ‬أجد‭ ‬بارك‭ ‬بسهولة‭ ‬فكيف‭ ‬بالسائح‭ ‬الخليجي‭ ‬الذي‭ ‬تعود‭ ‬أن‭ ‬يشترى‭ ‬هداياه‭ ‬وصوغته‭ ‬من‭ ‬سوق‭ ‬المحرق‭ ‬الشعبي‭ ‬حيث‭ ‬الحلوى‭ ‬والمتاي‭ ‬والجلابيات‭ ‬وغيره‭.....‬؟

أعزائي‭ ‬المسؤولين،‭ ‬نرجوكم‭ ‬أن‭ ‬توظفوا‭ ‬مهندسين‭ ‬من‭ ‬البحرين‭ ‬وليس‭ ‬من‭ ‬المريخ‭ ‬لأنهم‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬يعرفون‭ ‬مناطق‭ ‬البحرين‭ ‬ويعلمون‭ ‬كل‭ ‬منطقة‭ ‬ماذا‭ ‬تحتاج‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬الزرع‭ ‬والأحواض‭ ‬والأشكال‭ ‬الغريبة‭.‬