مهندس عايش في المريخ

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أموت وأعرف المهندس اللي خطط بيوت الإسكان
كانت هذه إحدى أمنياتي منذ سنين بعد أن كنت أسمع وأقرأ شكاوى ومعاناة الأصدقاء والأهل أو أي مواطن يتسلم بيت العمر من وزارة الإسكان حيث إنه ينصدم من التخطيط العجيب والزرانيق والدواعيس والحجر الصغيرة في بيته وإنه سيحتاج إلى قرض إضافي لكي يعدل ويوسع فيه قبل أن يأثثه.. أمَّا الآن فأمنيتي تطورت وصرت أتمنى أيضا أن أعرف مَن خطط سوق المحرق الشعبي والذي وضع الأحواض الزراعية الكبيرة لتحل محل الباركات القليلة أصلا التي كانت
موجودة سابقا أمام المحلات والتي صدمت أصحاب المحلات أولا والزبائن وأهل المنطقة ثانيا، خصوصا أن المحرق
معروفة بأن شوارعها ضيقة وتكاد تخلو من الباركات.
أشعر أن المهندس كان يخطط لهذا الشارع وهو في حالة من الروقان ويسمع الأغاني الرومانسية ويتخيل بإنجازاته العظيمة وبأنه سيغير ملامح هذا السوق الشعبي إلى شارع جميل في فيينا أو براغ شارع تملئه الورود الملونة الجميلة يمشي فيها السائح الخليجي والأجنبي وهو مستمتع يصور يمينا وشمالا بابتسامة وردية... ناسيا أن درجة الحرارة في الصيف تصل إلى 50 والرطوبة إلى 100% وأن الإنسان يتحمل هذا الجو بصعوبة معاناة شديدة فكيف بالورود والزرع (حده الصبار) يتحمل جو البحرين..
عزيزي المهندس أو أي مسؤول وافق على سد باب رزق أصحاب هذه المحلات والتسبب لزحمة أكبر لهذه الشوارع المزدحمة أصلا، قبل التفكير في الجمال والتجميل عيشوا معاناة الناس أولا وفكروا في توفير منطقة قريبة من السوق وتحويله إلى باركات متعدد الطوابق لكي يستفيد منها التاجر والمواطن والسائح الخليجي،، وقبل أن تعيشوا في الأحلام الوردية، حاولوا أن تحلوا مشاكل الناس أولا وتطوير السوق بطريقة عملية وواقعية بعيدة عن الأحلام والأشكال الخيالية.
أحواض الزرع تحتاج إلى عناية مستمرة والكثير الكثير من الماء والمال والجهد هل فكرتم في توفير كل ذلك أو أنه سيهمل ويصبح مصيره كغيره من المعالم الجمالية؟
بصراحة أشك بأن المهندس أصلا من أهل البحرين لأنني وبالرغم من إنني رفاعية وأحب التسوق في المحرق إلا أنني أفكر ألفين مرة قبل التوجه إلى سوق المحرق لأنني أعلم أنني سأعاني لأنني (ما دل) ولا أعرف الشوارع والدواعيس الفرعية فلن أجد بارك بسهولة فكيف بالسائح الخليجي الذي تعود أن يشترى هداياه وصوغته من سوق المحرق الشعبي حيث الحلوى والمتاي والجلابيات وغيره.....؟
أعزائي المسؤولين، نرجوكم أن توظفوا مهندسين من البحرين وليس من المريخ لأنهم على الأقل يعرفون مناطق البحرين ويعلمون كل منطقة ماذا تحتاج أكثر من الزرع والأحواض والأشكال الغريبة.
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