نقاط المهراجا!

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) }





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‬بمعنى‭ ‬أنه‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬النقاط‭ ‬التي‭ ‬حصدناها‭ ‬من‭ ‬استراليا‭ ‬في‭ ‬عقر‭ ‬دارها؛‭ ‬يُفترض‭ ‬أن‭ ‬نقاط‭ ‬مبارياتنا‭ ‬مع‭ ‬اندونيسيا‭ ‬والصين‭ ‬نحصدها‭ ‬بأكملها،‭ ‬وليس‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬مستحيل‭ ‬إذا‭ ‬تمسكنا‭ ‬بالعزيمة‭ ‬والإصرار‭ ‬وأن‭ ‬نستثير‭ ‬قدرتنا‭ ‬على‭ ‬حصاد‭ ‬ذلك؛‭ ‬ونستذكر‭ ‬جيدا‭ ‬أننا‭ ‬في‭ ‬مرتين‭ ‬وصلنا‭ ‬إلى‭ ‬الملحق‭ ‬العالمي‭ ‬ولكن‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭ ‬نريد‭ ‬تأهلنا‭ ‬مباشرا‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭!‬





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‬لا‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تحبطنا‭ ‬نتيجة‭ ‬الجولة‭ ‬الفائتة‭ ‬أمام‭ ‬اليابان؛‭ ‬لكن‭ ‬علينا‭ ‬كيفية‭ ‬تحويل‭ ‬تلك‭ ‬الكبوة‭ ‬إلى‭ ‬فوز‭ ‬في‭ ‬هاتين‭ ‬الجولتين،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يضعه‭ ‬لاعبونا‭ ‬في‭ ‬أذهانهم؛‭ ‬وأعتقد‭ ‬أنهم‭ ‬أكثر‭ ‬جاهزية‭ ‬من‭ ‬اللقاءين‭ ‬الماضيين؛‭ ‬فقد‭ ‬شاركوا‭ ‬عبر‭ ‬الدوري‭ ‬في‭ ‬مباريات‭ ‬تنافسية؛‭ ‬وكما‭ ‬قُلنا‭ ‬في‭ ‬مرة‭ ‬ماضية‭ ‬إن‭ ‬على‭ (‬دراغان‭) ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬اللاعب‭ ‬الأجهز‭.‬





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‬لأن‭ (‬الأجهز‭) ‬سيكون‭ ‬لائقا‭ ‬بدنيّا‭ ‬وفنيّا؛‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬على‭ ‬المُعد‭ (‬البدني‭) ‬أن‭ ‬يوصله‭ ‬للكابتن‭ (‬دراغان‭)‬،‭ ‬حتّى‭ ‬تكون‭ ‬القراءة‭ ‬صحيحة؛‭ ‬وليس‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬النجومية‭ ‬والاسماء؛‭ ‬ويُفترض‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬هناك‭ ‬قراءة‭ ‬صحيحة‭ ‬للجهوزية؛‭ ‬منذ‭ ‬التحاق‭ ‬اللاعبين‭ ‬بتجمع‭ ‬المنتخب‭ ‬الحالية؛‭ ‬لأن‭ ‬هذا‭ ‬يتيح‭ ‬للمدرب‭ ‬البناء‭ ‬على‭ ‬الشيء‭ ‬مقتضاه‭ ‬للقاء‭ ‬اليوم‭.‬





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‬والمنتخب‭ ‬اليوم‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬غريبا‭ ‬على‭ ‬أرضه؛‭ ‬فالزحف‭ ‬الذي‭ ‬شهدناه‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬اليابان‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يتكرر‭ ‬بذات‭ ‬الحماسة‭ ‬ومن‭ ‬دون‭ ‬دعوة،‭ ‬فهذا‭ ‬واجب‭ ‬وطني‭ ‬والكل‭ ‬يعرف‭ ‬حدود‭ ‬مسؤولياته؛‭ ‬واجتماع‭ ‬الزعبي‭ ‬برؤساء‭ ‬الروابط‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬إلّا‭ ‬للتنسيق‭ ‬ليس‭ ‬إلاّ،‭ ‬وبناء‭ ‬عليه‭ ‬فإن‭ ‬هذا‭ ‬الجمهور‭ ‬هو‭ ‬اللاعب‭ ‬رقم‭ (‬واحد‭)‬؛‭ ‬الذي‭ ‬يمد‭ ‬اللاعبين‭ ‬بروح‭ ‬العزيمة‭ ‬والإصرار‭.‬





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‬لا‭ ‬نخفي‭ ‬ثقتنا‭ ‬في‭ ‬منتخبنا‭ ‬للتغلب‭ ‬على‭ (‬اندونيسيا‭) ‬أو‭ ‬كما‭ ‬سماها‭ ‬المسعودي‭ ‬في‭ ‬كتابه‭ ‬مروج‭ ‬الذهب‭ (‬بلاد‭ ‬المهراجا‭)‬؛‭ ‬لتصبح‭ ‬الثلاث‭ ‬التي‭ ‬بيدنا‭ ‬ستًّا،‭ ‬وعلينا‭ ‬ان‭ ‬نركب‭ ‬السكة‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬النقطة‭ (‬20‭) ‬لأنّها‭ ‬تقود‭ ‬إلى‭ ‬التأهل‭ ‬المُباشر؛‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬انتظار‭ ‬المرحلة‭ ‬الرابعة،‭ ‬وهذه‭ ‬النقطة‭ ‬تستهدفها‭ ‬كل‭ ‬المنتخبات؛‭ ‬عدا‭ ‬اليابان‭ ‬الباحث‭ ‬عن‭ ‬العلامة‭ ‬الكاملة‭!‬