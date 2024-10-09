(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أول السطر:
الحوار الصحفي الرائع «من العيار الثقيل»، الذي نشرته «أخبار الخليج» الأحد الماضي، وأجراه الأستاذ عبدالمجيد حاجي المدير العام للصحيفة، مع البحريني السيد عادل عبدالله الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران، يستحق أن يعيد قراءته كل مسؤولي الناقلة الوطنية، للاستفادة من قصة نجاح كفاءة بحرينية في الخارج، وكيف يكون النجاح شاملا ومستداما، وبالتزامن مع معرض ومؤتمر النقل الجوي 2024.
العمل البلدي.. صلاحيات وميزانيات:
بالأمس، وتحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تفضل سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة، رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري رئيس مجلس إدارة صندوق العمل، بحضور الاحتفال بذكرى مرور مائة عام على إجراء أول انتخابات للمجالس البلدية في مملكة البحرين.
ولا شك أن الاحتفال بمئوية الانتخابات البلدية، يؤكد الأسس القوية والقواعد الصلبة للعملية الديمقراطية والإصلاحية، وعراقة الدولة وتطورها، وحرصها على المضي قدما في مسيرة النهضة والتحديث منذ القدم، وما تشهده من تقدم وانجازات في ظل المسيرة التنموية الشاملة، تنفيذا لرؤية وتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم.
ومن المهم جدا هنا، الحديث عن بعض أبرز محطات العمل البلدي في مملكة البحرين.. حيث أنشئت بلدية المنامة، في شهر ذي القعدة من عام 1337 هجرية الموافق يوليو 1919 ميلادية، والتي تعتبر من أوائل البلديات في العالم العربي، ويعتبر القانون الصادر في 20 يناير 1920 بإنشاء بلدية المنامة هو أول نظام قانوني للبلديات في البحرين، ويحدد القانون هدف النظام البلدي، بأنه «حفظ الصحة ورفاهية وصلاح السكان»، وقد كلف بإدارتها آنذاك مجلس بلدي مكون من ثمانية أعضاء تم تعيينهم من قبل الحكومة.
ووفقا للوثائق والمعلومات الرسمية، فقد قدّرت أول ميزانية وضعت للبلدية حين تأسيسها في عام 1920 بمبلغ 604 دنانير للإيرادات، وبالمقابل قدرت المصروفات بـ 604 دنانير، أي نفس مبلغ الإيرادات كان يذهب للمصروفات، وقد كان المغفور له الشيخ عبدالله بن عيسى آل خليفة هو أول رئيس لأول مجلس بلدي، ثم بعد فترة تم إجراء عملية الانتخابات للمجلس البلدي، وكان للمرأة البحرينية حق في التصويت والمشاركة منذ ذلك الزمن.
ولا يكتمل الحديث عن تاريخ العمل البلدي في مملكة البحرين، من دون تسليط الضوء على الكتاب الذي أصدره مركز عيسى الثقافي، «مئوية الانتخابات في البحرين»، قراءة في النظام الانتخابي من وثيقة قانون بلدية المنامة الأساسي الصادر في 20 يوليو 1920.. وقد بدأ الكتاب بفقرة من كلمة سامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، في افتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الأول في 9 أكتوبر 2004، قال فيها جلالته «لا بديل ولا مصدر للتطوير الديمقراطي إلا أنتم أبناء هذا البلد وممثليه، فنحن لم نستورد الديمقراطية، ولسنا بصدد استعارة مظاهرها من الخارج، فقد أردناها منذ البدء نابعة من ذاتنا لأنها عميقة الجذور في كفاء الآباء والأجداد، ولها أساس وطيد في تراثنا..».
إن العمل البلدي البحريني، بعراقته وفاعليته، وحيويته وتأثيره.. مطالب اليوم بمزيد من العمل والتأثير والإنجاز، والذي لن يتحقق إلا بمزيد من الصلاحيات والميزانيات.
آخر السطر:
كل الشكر والتقدير إلى القائمين على «مبرة» راشد بن عبدالله البوفلاسة، ومؤسسة «كاف» الإنسانية، على دعم مشروع توسعة مسجد عبدالله بن عقاب في منطقة الحد.. وجزاكم الله كل الخير على هذه المبادرة، التي تعزز «الشراكة المجتمعية»، كمبدأ رفيع، وقيمة أصيلة، في المجتمع البحريني.
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