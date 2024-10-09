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العمل البلدي.. صلاحيات وميزانيات

10/9/2024 7:07:38 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أول‭ ‬السطر‭:‬

الحوار‭ ‬الصحفي‭ ‬الرائع‭ ‬‮«‬من‭ ‬العيار‭ ‬الثقيل‮»‬،‭ ‬الذي‭ ‬نشرته‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬الأحد‭ ‬الماضي،‭ ‬وأجراه‭ ‬الأستاذ‭ ‬عبدالمجيد‭ ‬حاجي‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬للصحيفة،‭ ‬مع‭ ‬البحريني‭ ‬السيد‭ ‬عادل‭ ‬عبدالله‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬العربية‭ ‬للطيران،‭ ‬يستحق‭ ‬أن‭ ‬يعيد‭ ‬قراءته‭ ‬كل‭ ‬مسؤولي‭ ‬الناقلة‭ ‬الوطنية،‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬قصة‭ ‬نجاح‭ ‬كفاءة‭ ‬بحرينية‭ ‬في‭ ‬الخارج،‭ ‬وكيف‭ ‬يكون‭ ‬النجاح‭ ‬شاملا‭ ‬ومستداما،‭ ‬وبالتزامن‭ ‬مع‭ ‬معرض‭ ‬ومؤتمر‭ ‬النقل‭ ‬الجوي‭ ‬2024‭. ‬

العمل‭ ‬البلدي‭.. ‬صلاحيات‭ ‬وميزانيات‭:‬

بالأمس،‭ ‬وتحت‭ ‬رعاية‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬تفضل‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬وقف‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬التعليمي‭ ‬الخيري‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬صندوق‭ ‬العمل،‭ ‬بحضور‭ ‬الاحتفال‭ ‬بذكرى‭ ‬مرور‭ ‬مائة‭ ‬عام‭ ‬على‭ ‬إجراء‭ ‬أول‭ ‬انتخابات‭ ‬للمجالس‭ ‬البلدية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

ولا‭ ‬شك‭ ‬أن‭ ‬الاحتفال‭ ‬بمئوية‭ ‬الانتخابات‭ ‬البلدية،‭ ‬يؤكد‭ ‬الأسس‭ ‬القوية‭ ‬والقواعد‭ ‬الصلبة‭ ‬للعملية‭ ‬الديمقراطية‭ ‬والإصلاحية،‭ ‬وعراقة‭ ‬الدولة‭ ‬وتطورها،‭ ‬وحرصها‭ ‬على‭ ‬المضي‭ ‬قدما‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬النهضة‭ ‬والتحديث‭ ‬منذ‭ ‬القدم،‭ ‬وما‭ ‬تشهده‭ ‬من‭ ‬تقدم‭ ‬وانجازات‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة،‭ ‬تنفيذا‭ ‬لرؤية‭ ‬وتوجيهات‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭.‬

ومن‭ ‬المهم‭ ‬جدا‭ ‬هنا،‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬بعض‭ ‬أبرز‭ ‬محطات‭ ‬العمل‭ ‬البلدي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.. ‬حيث‭ ‬أنشئت‭ ‬بلدية‭ ‬المنامة،‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬ذي‭ ‬القعدة‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬1337‭ ‬هجرية‭ ‬الموافق‭ ‬يوليو‭ ‬1919‭ ‬ميلادية،‭ ‬والتي‭ ‬تعتبر‭ ‬من‭ ‬أوائل‭ ‬البلديات‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬العربي،‭ ‬ويعتبر‭ ‬القانون‭ ‬الصادر‭ ‬في‭ ‬20‭ ‬يناير‭ ‬1920‭ ‬بإنشاء‭ ‬بلدية‭ ‬المنامة‭ ‬هو‭ ‬أول‭ ‬نظام‭ ‬قانوني‭ ‬للبلديات‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬ويحدد‭ ‬القانون‭ ‬هدف‭ ‬النظام‭ ‬البلدي،‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬حفظ‭ ‬الصحة‭ ‬ورفاهية‭ ‬وصلاح‭ ‬السكان‮»‬،‭ ‬وقد‭ ‬كلف‭ ‬بإدارتها‭ ‬آنذاك‭ ‬مجلس‭ ‬بلدي‭ ‬مكون‭ ‬من‭ ‬ثمانية‭ ‬أعضاء‭ ‬تم‭ ‬تعيينهم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الحكومة‭.‬

ووفقا‭ ‬للوثائق‭ ‬والمعلومات‭ ‬الرسمية،‭ ‬فقد‭ ‬قدّرت‭ ‬أول‭ ‬ميزانية‭ ‬وضعت‭ ‬للبلدية‭ ‬حين‭ ‬تأسيسها‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1920‭ ‬بمبلغ‭ ‬604‭ ‬دنانير‭ ‬للإيرادات،‭ ‬وبالمقابل‭ ‬قدرت‭ ‬المصروفات‭ ‬بـ‭ ‬604‭ ‬دنانير،‭ ‬أي‭ ‬نفس‭ ‬مبلغ‭ ‬الإيرادات‭ ‬كان‭ ‬يذهب‭ ‬للمصروفات،‭ ‬وقد‭ ‬كان‭ ‬المغفور‭ ‬له‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬هو‭ ‬أول‭ ‬رئيس‭ ‬لأول‭ ‬مجلس‭ ‬بلدي،‭ ‬ثم‭ ‬بعد‭ ‬فترة‭ ‬تم‭ ‬إجراء‭ ‬عملية‭ ‬الانتخابات‭ ‬للمجلس‭ ‬البلدي،‭ ‬وكان‭ ‬للمرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬حق‭ ‬في‭ ‬التصويت‭ ‬والمشاركة‭ ‬منذ‭ ‬ذلك‭ ‬الزمن‭.‬

ولا‭ ‬يكتمل‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬تاريخ‭ ‬العمل‭ ‬البلدي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬الكتاب‭ ‬الذي‭ ‬أصدره‭ ‬مركز‭ ‬عيسى‭ ‬الثقافي،‭ ‬‮«‬مئوية‭ ‬الانتخابات‭ ‬في‭ ‬البحرين‮»‬،‭ ‬قراءة‭ ‬في‭ ‬النظام‭ ‬الانتخابي‭ ‬من‭ ‬وثيقة‭ ‬قانون‭ ‬بلدية‭ ‬المنامة‭ ‬الأساسي‭ ‬الصادر‭ ‬في‭ ‬20‭ ‬يوليو‭ ‬1920‭.. ‬وقد‭ ‬بدأ‭ ‬الكتاب‭ ‬بفقرة‭ ‬من‭ ‬كلمة‭ ‬سامية‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المفدى،‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬الفصل‭ ‬التشريعي‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬9‭ ‬أكتوبر‭ ‬2004،‭ ‬قال‭ ‬فيها‭ ‬جلالته‭ ‬‮«‬لا‭ ‬بديل‭ ‬ولا‭ ‬مصدر‭ ‬للتطوير‭ ‬الديمقراطي‭ ‬إلا‭ ‬أنتم‭ ‬أبناء‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭ ‬وممثليه،‭ ‬فنحن‭ ‬لم‭ ‬نستورد‭ ‬الديمقراطية،‭ ‬ولسنا‭ ‬بصدد‭ ‬استعارة‭ ‬مظاهرها‭ ‬من‭ ‬الخارج،‭ ‬فقد‭ ‬أردناها‭ ‬منذ‭ ‬البدء‭ ‬نابعة‭ ‬من‭ ‬ذاتنا‭ ‬لأنها‭ ‬عميقة‭ ‬الجذور‭ ‬في‭ ‬كفاء‭ ‬الآباء‭ ‬والأجداد،‭ ‬ولها‭ ‬أساس‭ ‬وطيد‭ ‬في‭ ‬تراثنا‭..‬‮»‬‭.‬

إن‭ ‬العمل‭ ‬البلدي‭ ‬البحريني،‭ ‬بعراقته‭ ‬وفاعليته،‭ ‬وحيويته‭ ‬وتأثيره‭.. ‬مطالب‭ ‬اليوم‭ ‬بمزيد‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬والتأثير‭ ‬والإنجاز،‭ ‬والذي‭ ‬لن‭ ‬يتحقق‭ ‬إلا‭ ‬بمزيد‭ ‬من‭ ‬الصلاحيات‭ ‬والميزانيات‭.‬

آخر‭ ‬السطر‭:‬

كل‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬إلى‭ ‬القائمين‭ ‬على‭ ‬‮«‬مبرة‮»‬‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬البوفلاسة،‭ ‬ومؤسسة‭ ‬‮«‬كاف‮»‬‭ ‬الإنسانية،‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬مشروع‭ ‬توسعة‭ ‬مسجد‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬عقاب‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الحد‭.. ‬وجزاكم‭ ‬الله‭ ‬كل‭ ‬الخير‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة،‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬‮«‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‮»‬،‭ ‬كمبدأ‭ ‬رفيع،‭ ‬وقيمة‭ ‬أصيلة،‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‭.‬

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