(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
المسيرة الديمقراطية والبرلمانية في البحرين تواصل جهودها وإنجازاتها والمتتبع للتقرير السنوي لهذه الإنجازات يلاحظ الحجم المميز لهذه الجهود سواء على مستوى تطوير التشريعات أو الاهتمام باحتياجات المواطنين أو تطوير العلاقات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وكذلك التواصل مع برلمانات العالم لتطوير العلاقات معها والاستفادة من تجاربها.
وقد أعرب حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم عن شكره وتقديره لرئيسي مجلسي الشورى والنواب على جهودهما المخلصة في خدمة مملكة البحرين وأبناء شعبها، مؤكدا أن المجلسين من أهم المؤسسات الدستورية التي من خلالها تترسخ ركائز العمل السياسي والديمقراطي وتتوحد الجهود المخلصة في عملية البناء والتنمية.
وأشاد جلالته بما تحقق من إنجازات مهمة خلال دور الانعقاد الثاني، منوها بجهود السلطة التشريعية في دعم مسيرة التطور الحضاري وخطط التنمية الشاملة، بالإضافة إلى الاطلاع بدورها الرقابي والتشريعي وتطوير منظومة القوانين والتشريعات التي تخدم الوطن وتحقق تطلعات المواطنين بكل كفاءة واقتدار، وأكد أن المسيرة الديمقراطية والبرلمانية حققت نجاحا كبيرا بفضل تكاتف الجهود.
ومن المهم لنا جميعا، كلٌ في موقعه، مساندة هذه المسيرة سواء بالتشجيع أو بإبداء الاقتراحات أو المساندة لنشارك جميعا في تطوير المسيرة الديمقراطية في بلادنا.
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