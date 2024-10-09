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ديمقراطية

10/9/2024 7:07:37 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) المسيرة‭ ‬الديمقراطية‭ ‬والبرلمانية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬تواصل‭ ‬جهودها‭ ‬وإنجازاتها‭ ‬والمتتبع‭ ‬للتقرير‭ ‬السنوي‭ ‬لهذه‭ ‬الإنجازات‭ ‬يلاحظ‭ ‬الحجم‭ ‬المميز‭ ‬لهذه‭ ‬الجهود‭ ‬سواء‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬تطوير‭ ‬التشريعات‭ ‬أو‭ ‬الاهتمام‭ ‬باحتياجات‭ ‬المواطنين‭ ‬أو‭ ‬تطوير‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬السلطتين‭ ‬التشريعية‭ ‬والتنفيذية،‭ ‬وكذلك‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬برلمانات‭ ‬العالم‭ ‬لتطوير‭ ‬العلاقات‭ ‬معها‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬تجاربها‭.‬

وقد‭ ‬أعرب‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لرئيسي‭ ‬مجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب‭ ‬على‭ ‬جهودهما‭ ‬المخلصة‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وأبناء‭ ‬شعبها،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬المجلسين‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬المؤسسات‭ ‬الدستورية‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬تترسخ‭ ‬ركائز‭ ‬العمل‭ ‬السياسي‭ ‬والديمقراطي‭ ‬وتتوحد‭ ‬الجهود‭ ‬المخلصة‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬البناء‭ ‬والتنمية‭.‬

وأشاد‭ ‬جلالته‭ ‬بما‭ ‬تحقق‭ ‬من‭ ‬إنجازات‭ ‬مهمة‭ ‬خلال‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬الثاني،‭ ‬منوها‭ ‬بجهود‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬مسيرة‭ ‬التطور‭ ‬الحضاري‭ ‬وخطط‭ ‬التنمية‭ ‬الشاملة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الاطلاع‭ ‬بدورها‭ ‬الرقابي‭ ‬والتشريعي‭ ‬وتطوير‭ ‬منظومة‭ ‬القوانين‭ ‬والتشريعات‭ ‬التي‭ ‬تخدم‭ ‬الوطن‭ ‬وتحقق‭ ‬تطلعات‭ ‬المواطنين‭ ‬بكل‭ ‬كفاءة‭ ‬واقتدار،‭ ‬وأكد‭ ‬أن‭ ‬المسيرة‭ ‬الديمقراطية‭ ‬والبرلمانية‭ ‬حققت‭ ‬نجاحا‭ ‬كبيرا‭ ‬بفضل‭ ‬تكاتف‭ ‬الجهود‭.‬

ومن‭ ‬المهم‭ ‬لنا‭ ‬جميعا،‭ ‬كلٌ‭ ‬في‭ ‬موقعه،‭ ‬مساندة‭ ‬هذه‭ ‬المسيرة‭ ‬سواء‭ ‬بالتشجيع‭ ‬أو‭ ‬بإبداء‭ ‬الاقتراحات‭ ‬أو‭ ‬المساندة‭ ‬لنشارك‭ ‬جميعا‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬المسيرة‭ ‬الديمقراطية‭ ‬في‭ ‬بلادنا‭.‬

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