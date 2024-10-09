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رجل يبلغ من العمر 81 عاما يصبح أكبر مدان في أعمال الشغب اليمينية البريطانية المتطرفة

10/9/2024 7:07:37 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أصبح‭ ‬رجل‭ ‬يبلغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬81‭ ‬عامًا‭ ‬أكبر‭ ‬شخص‭ ‬يتم‭ ‬إدانته‭ ‬بالمشاركة‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬شغب‭ ‬لليمين‭ ‬المتطرف‭ ‬في‭ ‬بريطانيا،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬قام‭ ‬بالدوس‭ ‬على‭ ‬متظاهر‭ ‬منافس‭.‬

وتم‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬كيث‭ ‬إدواردز‭ ‬بعد‭ ‬مواجهة‭ ‬مع‭ ‬جماعة‭ ‬من‭ ‬مناهضي‭ ‬الفاشية‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬إلقاء‭ ‬زجاجات،‭ ‬وفقا‭ ‬لما‭ ‬نقلته‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬الصن‮»‬‭. ‬

وأظهرت‭ ‬لقطات‭ ‬قدمت‭ ‬في‭ ‬المحكمة‭ ‬الرجل‭ ‬الطاعن‭ ‬في‭ ‬السن‭ ‬وهو‭ ‬يقول‭ ‬لأحد‭ ‬المتظاهرين‭: ‬‮«‬قُتل‭ ‬أطفال‭ ‬في‭ ‬ساوثبورت‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬أصدقائكم‮»‬‭.‬

وكانت‭ ‬تلك‭ ‬إشارة‭ ‬كاذبة‭ ‬إلى‭ ‬حادثة‭ ‬طعن‭ ‬وقعت‭ ‬في‭ ‬29‭ ‬يوليو‭ ‬لثلاثة‭ ‬أطفال‭ ‬في‭ ‬حصة‭ ‬رقص‭.‬

وتقدم‭ ‬إدواردز‭ ‬نحو‭ ‬رجل‭ ‬كان‭ ‬محتجزًا‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الشرطة‭ ‬وداس‭ ‬على‭ ‬ساقه‭.‬

وسمعت‭ ‬محكمة‭ ‬الصلح‭ ‬في‭ ‬نوتنغهام‭ ‬أن‭ ‬الضحية‭ ‬لم‭ ‬يتعرض‭ ‬لأي‭ ‬إصابات‭ ‬في‭ ‬الاشتباك‭ ‬الذي‭ ‬وقع‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬المدينة‭. ‬واعترف‭ ‬المسن‭ ‬بالاعتداء،‭ ‬لكنه‭ ‬ادعى‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬فقط‭ ‬يشتري‭ ‬الخبز‭.‬

وحُكم‭ ‬عليه‭ ‬بالسجن‭ ‬مدة‭ ‬28‭ ‬يومًا‭ ‬مع‭ ‬وقف‭ ‬التنفيذ،‭ ‬وفرضت‭ ‬عليه‭ ‬غرامة‭ ‬تبلغ‭ ‬239‭ ‬جنيهًا‭ ‬إسترلينيًا‭.‬

وقال‭ ‬له‭ ‬القاضي‭ ‬الجزئي‭ ‬سونيل‭ ‬خانا‭: ‬‮«‬كنت‭ ‬حتى‭ ‬اليوم‭ ‬رجلاً‭ ‬ذا‭ ‬سمعة‭ ‬لا‭ ‬تشوبها‭ ‬شائبة‮»‬‭.‬

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