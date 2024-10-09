رجل يبلغ من العمر 81 عاما يصبح أكبر مدان في أعمال الشغب اليمينية البريطانية المتطرفة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أصبح رجل يبلغ من العمر 81 عامًا أكبر شخص يتم إدانته بالمشاركة في أعمال شغب لليمين المتطرف في بريطانيا، وذلك بعد أن قام بالدوس على متظاهر منافس.
وتم القبض على كيث إدواردز بعد مواجهة مع جماعة من مناهضي الفاشية أدت إلى إلقاء زجاجات، وفقا لما نقلته صحيفة «الصن».
وأظهرت لقطات قدمت في المحكمة الرجل الطاعن في السن وهو يقول لأحد المتظاهرين: «قُتل أطفال في ساوثبورت على يد أصدقائكم».
وكانت تلك إشارة كاذبة إلى حادثة طعن وقعت في 29 يوليو لثلاثة أطفال في حصة رقص.
وتقدم إدواردز نحو رجل كان محتجزًا من قبل الشرطة وداس على ساقه.
وسمعت محكمة الصلح في نوتنغهام أن الضحية لم يتعرض لأي إصابات في الاشتباك الذي وقع في وسط المدينة. واعترف المسن بالاعتداء، لكنه ادعى أنه كان فقط يشتري الخبز.
وحُكم عليه بالسجن مدة 28 يومًا مع وقف التنفيذ، وفرضت عليه غرامة تبلغ 239 جنيهًا إسترلينيًا.
وقال له القاضي الجزئي سونيل خانا: «كنت حتى اليوم رجلاً ذا سمعة لا تشوبها شائبة».
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