رجل أعمال مصري يقطع الطريق على الدوري السعودي لخطف محمد صلاح

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ويعتبر‭ ‬محمد‭ ‬صلاح‭ ‬والبلجيكي‭ ‬كيفين‭ ‬دي‭ ‬بروين،‭ ‬ثنائي‭ ‬ليفربول‭ ‬ومانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬الإنجليزيين،‭ ‬أكبر‭ ‬أهداف‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬الانتقالات‭ ‬الصيفية‭ ‬القادم‭.‬

وكلاهما‭ ‬يرتبطا‭ ‬بعقود‭ ‬مع‭ ‬ليفربول‭ ‬ومانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬حتى‭ ‬30‭ ‬يونيو‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2025،‭ ‬وسط‭ ‬تضارب‭ ‬في‭ ‬الأنباء‭ ‬بشأن‭ ‬التجديد‭ ‬أو‭ ‬الرحيل‭ ‬‮«‬مجانا‮»‬‭.‬

وبحسب‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬ tbrfootball ‮»‬‭ ‬فإن‭ ‬نادي‭ ‬سان‭ ‬دييجو‭ ‬إف‭ ‬سي‭ ‬الأمريكي‭ ‬في‭ ‬منافسة‭ ‬شرسة‭ ‬مع‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬خدمات‭ ‬محمد‭ ‬صلاح‭ ‬وكيفين‭ ‬دي‭ ‬بروين،‭ ‬في‭ ‬الميركاتو‭ ‬الصيفي‭ ‬القادم‭. ‬وأشار‭ ‬الموقع‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بنادي‭ ‬سان‭ ‬دييجو،‭ ‬المملوك‭ ‬لرجل‭ ‬الأعمال‭ ‬البريطاني‭ ‬من‭ ‬أصول‭ ‬مصرية‭ ‬محمد‭ ‬منصور،‭ ‬الذي‭ ‬يملك‭ ‬أكاديمية‭ ‬ Right ‭ ‬ To ‭ ‬ Dream ‭ ‬الشهيرة‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬غانا‭ ‬وكذلك‭ ‬نادي‭ ‬ FC ‭ ‬ Nordsjaelland ‭ ‬الدنماركي،‭ ‬سيكون‭ ‬أحدث‭ ‬المنضمين‭ ‬إلى‭ ‬الدوري‭ ‬الأمريكي‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2025،‭ ‬بعد‭ ‬تأسيسه‭ ‬بقيمة‭ ‬نصف‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬تقريبا‭.‬

وتابع‭ ‬أن‭ ‬دييجو‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬قادرا‭ ‬على‭ ‬منافسة‭ ‬العروض‭ ‬السعودية‭ ‬على‭ ‬ضم‭ ‬نجم‭ ‬ليفربول،‭ ‬لكن‭ ‬يأمل‭ ‬منصور‭ ‬أن‭ ‬تساعده‭ ‬روابطه‭ ‬المصرية‭ ‬في‭ ‬منع‭ ‬انتقال‭ ‬صلاح‭ ‬إلى‭ ‬دوري‭ ‬روشن‭ ‬السعودي‭ ‬للمحترفين‭.‬

وأوضح‭ ‬التقرير‭ ‬أن‭ ‬إقناع‭ ‬دي‭ ‬بروين‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬سهلا،‭ ‬وخاصة‭ ‬أن‭ ‬النجم‭ ‬البلجيكي‭ ‬صرح‭ ‬في‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مناسبة‭ ‬بأنه‭ ‬يرغب‭ ‬في‭ ‬إنهاء‭ ‬مسيرته‭ ‬الكروية‭ ‬بالولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية،‭ ‬والعيش‭ ‬هناك‭.‬

أما‭ ‬بخصوص‭ ‬صلاح‭ ‬فإن‭ ‬منصور‭ ‬سيحاول‭ ‬إغراءه‭ ‬بنفس‭ ‬الطريقة‭ ‬التي‭ ‬أقنعت‭ ‬بها‭ ‬السعودية،‭ ‬الأسطورة‭ ‬البرتغالية‭ ‬كريستيانو‭ ‬رونالدو،‭ ‬بالانضمام‭ ‬إلى‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بنادي‭ ‬النصر‭.‬

وأضاف‭ ‬التقرير‭: ‬‮«‬مالك‭ ‬نادي‭ ‬سان‭ ‬دييجو‭ ‬سيتحدث‭ ‬مع‭ ‬محمد‭ ‬صلاح،‭ ‬ويخبره‭ ‬بأنه‭ ‬الشخص‭ ‬الذي‭ ‬سيحدث‭ ‬تحولا‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬الدوري‭ ‬الأمريكي،‭ ‬وسيجعلها‭ ‬وجهة‭ ‬لأبرز‭ ‬نجوم‭ ‬العالم،‭ ‬مثلما‭ ‬فعل‭ ‬رونالدو‭ ‬في‭ ‬السعودية‮»‬‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬اسم‭ ‬صلاح‭ ‬ارتبط‭ ‬بالانتقال‭ ‬إلى‭ ‬الهلال‭ ‬والاتحاد‭ ‬والأهلي‭ ‬في‭ ‬السعودية،‭ ‬بينما‭ ‬طلب‭ ‬رونالدو‭ ‬من‭ ‬مسؤولي‭ ‬النصر‭ ‬التعاقد‭ ‬مع‭ ‬دي‭ ‬بروين‭ ‬بأي‭ ‬ثمن‭.‬