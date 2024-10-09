رجل أعمال مصري يقطع الطريق على الدوري السعودي لخطف محمد صلاح

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
فجر تقرير صحفي مفاجأة مدوية بشأن اقتحام أحد الأندية في الدوري الأمريكي مفاوضات التعاقد مع النجم الدولي المصري محمد صلاح الذي سينتهي عقده مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري.
ويعتبر محمد صلاح والبلجيكي كيفين دي بروين، ثنائي ليفربول ومانشستر سيتي الإنجليزيين، أكبر أهداف المملكة في سوق الانتقالات الصيفية القادم.
وكلاهما يرتبطا بعقود مع ليفربول ومانشستر سيتي حتى 30 يونيو من عام 2025، وسط تضارب في الأنباء بشأن التجديد أو الرحيل «مجانا».
وبحسب موقع « tbrfootball » فإن نادي سان دييجو إف سي الأمريكي في منافسة شرسة مع المملكة العربية السعودية، للحصول على خدمات محمد صلاح وكيفين دي بروين، في الميركاتو الصيفي القادم. وأشار الموقع إلى أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي سان دييجو، المملوك لرجل الأعمال البريطاني من أصول مصرية محمد منصور، الذي يملك أكاديمية Right To Dream الشهيرة لكرة القدم في غانا وكذلك نادي FC Nordsjaelland الدنماركي، سيكون أحدث المنضمين إلى الدوري الأمريكي في عام 2025، بعد تأسيسه بقيمة نصف مليار دولار تقريبا.
وتابع أن دييجو لن يكون قادرا على منافسة العروض السعودية على ضم نجم ليفربول، لكن يأمل منصور أن تساعده روابطه المصرية في منع انتقال صلاح إلى دوري روشن السعودي للمحترفين.
وأوضح التقرير أن إقناع دي بروين قد يكون سهلا، وخاصة أن النجم البلجيكي صرح في أكثر من مناسبة بأنه يرغب في إنهاء مسيرته الكروية بالولايات المتحدة الأمريكية، والعيش هناك.
أما بخصوص صلاح فإن منصور سيحاول إغراءه بنفس الطريقة التي أقنعت بها السعودية، الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، بالانضمام إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.
وأضاف التقرير: «مالك نادي سان دييجو سيتحدث مع محمد صلاح، ويخبره بأنه الشخص الذي سيحدث تحولا في مسابقة الدوري الأمريكي، وسيجعلها وجهة لأبرز نجوم العالم، مثلما فعل رونالدو في السعودية».
يذكر أن اسم صلاح ارتبط بالانتقال إلى الهلال والاتحاد والأهلي في السعودية، بينما طلب رونالدو من مسؤولي النصر التعاقد مع دي بروين بأي ثمن.
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