Thursday, 10 October 2024 03:27 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


دراسـة: الـصـحـة الـعـقـلـيـة لـلـمـراهـقـيـن تـرتـبـط بالـسـمـنـة مستـقـبـلا

10/9/2024 7:07:36 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كشفت‭ ‬دراسة‭ ‬حديثة‭ ‬عن‭ ‬ارتباط‭ ‬الصحة‭ ‬العقلية‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬الحياة‭ ‬بالسمنة‭ ‬في‭ ‬سنوات‭ ‬المراهقة‭.‬

ووجدت‭ ‬الدراسة‭ ‬أن‭ ‬الصحة‭ ‬العقلية‭ ‬والرفاهية‭ ‬النفسية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬الأفضل‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬الـ11،‭ ‬ولكن‭ ‬ليس‭ ‬الـ14،‭ ‬كانت‭ ‬مرتبطة‭ ‬بعكس‭ ‬الوزن‭ ‬الزائد‭ ‬أو‭ ‬السمنة‭ ‬بحلول‭ ‬سن‭ ‬الـ17‭.‬

ويقترح‭ ‬الباحثون‭ ‬أن‭ ‬سن‭ ‬الـ11‭ ‬‮«‬قد‭ ‬يكون‭ ‬فترة‭ ‬حساسة‭ ‬حيث‭ ‬ترتبط‭ ‬الرفاهية‭ ‬النفسية‭ ‬بوزن‭ ‬الجسم‭ ‬في‭ ‬المستقبل‮»‬‭.‬

وشملت‭ ‬الدراسة‭ ‬التي‭ ‬أجراها‭ ‬باحثون‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬ليفربول‭ ‬وجامعة‭ ‬ماينوث‭ ‬ونشرت‭ ‬في‭ ‬مجلة‭ ‬‮«‬السمنة‮»‬‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬8000‭ ‬شاب‭.‬

وتم‭ ‬تحليل‭ ‬بيانات‭ ‬4556‭ ‬طفلاً‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬11‭ ‬عاماً،‭ ‬و3791‭ ‬طفلاً‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬14‭ ‬عاماً‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬زيادة‭ ‬الوزن‭ ‬أو‭ ‬السمنة،‭ ‬ثم‭ ‬تمت‭ ‬متابعة‭ ‬المجموعة‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬17‭ ‬عاماً‭.‬

وتم‭ ‬تصنيف‭ ‬الصحة‭ ‬النفسية‭ ‬باستخدام‭ ‬الأسئلة‭ ‬التي‭ ‬أجاب‭ ‬عنها‭ ‬الأطفال‭ ‬ومقدمو‭ ‬الرعاية‭ ‬لهم‭ ‬حول‭ ‬قضايا‭ ‬مثل‭ ‬احترام‭ ‬الذات‭ ‬والسعادة‭ ‬في‭ ‬الحياة‭ ‬وأعراض‭ ‬الاكتئاب‭ ‬والدعم‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والرضا‭ ‬عن‭ ‬المظهر‭ ‬والتنمر‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت‭.‬

ومن‭ ‬بين‭ ‬أولئك‭ ‬الذين‭ ‬تم‭ ‬تصنيفهم‭ ‬على‭ ‬أنهم‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬زيادة‭ ‬الوزن‭ ‬أو‭ ‬السمنة‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬11‭ ‬أو‭ ‬14‭ ‬عاماً‭ ‬كان‭ ‬نحو‭ ‬16‭ ‬في‭ ‬المائة،‭ ‬و12‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬من‭ ‬الأطفال‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬11‭ ‬عاماً‭ ‬و4‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬من‭ ‬الأطفال‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬14‭ ‬عاماً،‭ ‬يعتبرون‭ ‬ذوي‭ ‬وزن‭ ‬طبيعي‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬17‭ ‬عاماً‭.‬

وقال‭ ‬الدكتور‭ ‬أي‭ ‬جوستي‭ ‬نجوراه‭ ‬إيدي‭ ‬بوترا‭ ‬من‭ ‬معهد‭ ‬صحة‭ ‬السكان‭ ‬بجامعة‭ ‬ليفربول‭: ‬‮«‬هذه‭ ‬الدراسة‭ ‬هي‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬تظهر‭ ‬كيف‭ ‬تلعب‭ ‬الصحة‭ ‬النفسية،‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬11‭ ‬عاماً،‭ ‬دوراً‭ ‬مهماً‭ ‬في‭ ‬تفسير‭ ‬سبب‭ ‬انتقال‭ ‬بعض‭ ‬الأطفال‭ ‬إلى‭ ‬وزن‭ ‬صحي،‭ ‬لكن‭ ‬الآخرين‭ ‬ظلوا‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬زيادة‭ ‬الوزن‭ ‬والسمنة‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬17‭ ‬عاماً‮»‬‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬بينما‭ ‬نحتاج‭ ‬إلى‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬لفهم‭ ‬سبب‭ ‬كون‭ ‬مرحلة‭ ‬المراهقة‭ ‬المبكرة‭ ‬حرجة،‭ ‬فإننا‭ ‬نعلم‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الفترة‭ ‬في‭ ‬حياة‭ ‬الطفل‭ ‬قد‭ ‬تشهد‭ ‬تغييراً‭ ‬كالانتقال‭ ‬إلى‭ ‬المدرسة‭ ‬الثانوية‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭. ‬وقد‭ ‬يكون‭ ‬دمج‭ ‬الدعم‭ ‬النفسي‭ ‬في‭ ‬الوقاية‭ ‬من‭ ‬السمنة‭ ‬وعلاجها‭ ‬الحاليين،‭ ‬وخاصة‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬حساسة‭ ‬من‭ ‬العمر،‭ ‬أمراً‭ ‬مهماً‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬البروفسور‭ ‬إريك‭ ‬روبنسون‭ ‬من‭ ‬معهد‭ ‬صحة‭ ‬السكان‭ ‬بجامعة‭ ‬ليفربول‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬عرفنا‭ ‬منذ‭ ‬بعض‭ ‬الوقت‭ ‬أن‭ ‬الوزن‭ ‬الزائد‭ ‬والسمنة‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬التعايش‭ ‬معهما‭ ‬نفسياً،‭ ‬وهذه‭ ‬النتائج‭ ‬الجديدة‭ ‬تتوافق‭ ‬مع‭ ‬أدلة‭ ‬ناشئة‭ ‬أخرى‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬كمجتمع‭ ‬نحن‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬بذل‭ ‬جهد‭ ‬أفضل‭ ‬بكثير‭ ‬لدعم‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬السمنة‭ ‬إذا‭ ‬أردنا‭ ‬تحقيق‭ ‬تقدم‭ ‬جاد‭ ‬في‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬السمنة‭.‬

MENAFN09102024000055011008ID1108764007

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث