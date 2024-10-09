دراسـة: الـصـحـة الـعـقـلـيـة لـلـمـراهـقـيـن تـرتـبـط بالـسـمـنـة مستـقـبـلا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ووجدت‭ ‬الدراسة‭ ‬أن‭ ‬الصحة‭ ‬العقلية‭ ‬والرفاهية‭ ‬النفسية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬الأفضل‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬الـ11،‭ ‬ولكن‭ ‬ليس‭ ‬الـ14،‭ ‬كانت‭ ‬مرتبطة‭ ‬بعكس‭ ‬الوزن‭ ‬الزائد‭ ‬أو‭ ‬السمنة‭ ‬بحلول‭ ‬سن‭ ‬الـ17‭.‬

ويقترح‭ ‬الباحثون‭ ‬أن‭ ‬سن‭ ‬الـ11‭ ‬‮«‬قد‭ ‬يكون‭ ‬فترة‭ ‬حساسة‭ ‬حيث‭ ‬ترتبط‭ ‬الرفاهية‭ ‬النفسية‭ ‬بوزن‭ ‬الجسم‭ ‬في‭ ‬المستقبل‮»‬‭.‬

وشملت‭ ‬الدراسة‭ ‬التي‭ ‬أجراها‭ ‬باحثون‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬ليفربول‭ ‬وجامعة‭ ‬ماينوث‭ ‬ونشرت‭ ‬في‭ ‬مجلة‭ ‬‮«‬السمنة‮»‬‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬8000‭ ‬شاب‭.‬

وتم‭ ‬تحليل‭ ‬بيانات‭ ‬4556‭ ‬طفلاً‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬11‭ ‬عاماً،‭ ‬و3791‭ ‬طفلاً‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬14‭ ‬عاماً‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬زيادة‭ ‬الوزن‭ ‬أو‭ ‬السمنة،‭ ‬ثم‭ ‬تمت‭ ‬متابعة‭ ‬المجموعة‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬17‭ ‬عاماً‭.‬

وتم‭ ‬تصنيف‭ ‬الصحة‭ ‬النفسية‭ ‬باستخدام‭ ‬الأسئلة‭ ‬التي‭ ‬أجاب‭ ‬عنها‭ ‬الأطفال‭ ‬ومقدمو‭ ‬الرعاية‭ ‬لهم‭ ‬حول‭ ‬قضايا‭ ‬مثل‭ ‬احترام‭ ‬الذات‭ ‬والسعادة‭ ‬في‭ ‬الحياة‭ ‬وأعراض‭ ‬الاكتئاب‭ ‬والدعم‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والرضا‭ ‬عن‭ ‬المظهر‭ ‬والتنمر‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت‭.‬

ومن‭ ‬بين‭ ‬أولئك‭ ‬الذين‭ ‬تم‭ ‬تصنيفهم‭ ‬على‭ ‬أنهم‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬زيادة‭ ‬الوزن‭ ‬أو‭ ‬السمنة‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬11‭ ‬أو‭ ‬14‭ ‬عاماً‭ ‬كان‭ ‬نحو‭ ‬16‭ ‬في‭ ‬المائة،‭ ‬و12‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬من‭ ‬الأطفال‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬11‭ ‬عاماً‭ ‬و4‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬من‭ ‬الأطفال‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬14‭ ‬عاماً،‭ ‬يعتبرون‭ ‬ذوي‭ ‬وزن‭ ‬طبيعي‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬17‭ ‬عاماً‭.‬

وقال‭ ‬الدكتور‭ ‬أي‭ ‬جوستي‭ ‬نجوراه‭ ‬إيدي‭ ‬بوترا‭ ‬من‭ ‬معهد‭ ‬صحة‭ ‬السكان‭ ‬بجامعة‭ ‬ليفربول‭: ‬‮«‬هذه‭ ‬الدراسة‭ ‬هي‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬تظهر‭ ‬كيف‭ ‬تلعب‭ ‬الصحة‭ ‬النفسية،‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬11‭ ‬عاماً،‭ ‬دوراً‭ ‬مهماً‭ ‬في‭ ‬تفسير‭ ‬سبب‭ ‬انتقال‭ ‬بعض‭ ‬الأطفال‭ ‬إلى‭ ‬وزن‭ ‬صحي،‭ ‬لكن‭ ‬الآخرين‭ ‬ظلوا‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬زيادة‭ ‬الوزن‭ ‬والسمنة‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬17‭ ‬عاماً‮»‬‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬بينما‭ ‬نحتاج‭ ‬إلى‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬لفهم‭ ‬سبب‭ ‬كون‭ ‬مرحلة‭ ‬المراهقة‭ ‬المبكرة‭ ‬حرجة،‭ ‬فإننا‭ ‬نعلم‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الفترة‭ ‬في‭ ‬حياة‭ ‬الطفل‭ ‬قد‭ ‬تشهد‭ ‬تغييراً‭ ‬كالانتقال‭ ‬إلى‭ ‬المدرسة‭ ‬الثانوية‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭. ‬وقد‭ ‬يكون‭ ‬دمج‭ ‬الدعم‭ ‬النفسي‭ ‬في‭ ‬الوقاية‭ ‬من‭ ‬السمنة‭ ‬وعلاجها‭ ‬الحاليين،‭ ‬وخاصة‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬حساسة‭ ‬من‭ ‬العمر،‭ ‬أمراً‭ ‬مهماً‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬البروفسور‭ ‬إريك‭ ‬روبنسون‭ ‬من‭ ‬معهد‭ ‬صحة‭ ‬السكان‭ ‬بجامعة‭ ‬ليفربول‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬عرفنا‭ ‬منذ‭ ‬بعض‭ ‬الوقت‭ ‬أن‭ ‬الوزن‭ ‬الزائد‭ ‬والسمنة‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬التعايش‭ ‬معهما‭ ‬نفسياً،‭ ‬وهذه‭ ‬النتائج‭ ‬الجديدة‭ ‬تتوافق‭ ‬مع‭ ‬أدلة‭ ‬ناشئة‭ ‬أخرى‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬كمجتمع‭ ‬نحن‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬بذل‭ ‬جهد‭ ‬أفضل‭ ‬بكثير‭ ‬لدعم‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬السمنة‭ ‬إذا‭ ‬أردنا‭ ‬تحقيق‭ ‬تقدم‭ ‬جاد‭ ‬في‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬السمنة‭.‬