بنك الخليج الدولي - السعودية يوقع اتفاقية شراكة مع جمعية السرطان السعودية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتأتي‭ ‬الاتفاقية‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬حملة‭ ‬‮«‬الشرقية‭ ‬وردية‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تدشين‭ ‬المبادرة‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬إمارة‭ ‬المنطقة‭ ‬الشرقية‭ ‬بحضور‭ ‬الأمير‭ ‬سعود‭ ‬بن‭ ‬نايف‭ ‬آل‭ ‬سعود،‭ ‬أمير‭ ‬المنطقة‭ ‬الشرقية،‭ ‬ورئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬البنك‭ ‬المهندس‭ ‬عبدالله‭ ‬الزامل‭ ‬والرؤساء‭ ‬التنفيذيين‭ ‬للبنك‭ ‬ورئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬للجمعية‭ ‬الأستاذة‭ ‬مي‭ ‬الجبر‭. ‬

من‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة،‭ ‬سيدعم‭ ‬بنك‭ ‬الخليج‭ ‬الدولي‭ - ‬السعودية‭ ‬المؤسسات‭ ‬والقطاع‭ ‬الخيري‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬الوعي‭ ‬والتثقيف‭ ‬بمرض‭ ‬السرطان‭ ‬وتقديم‭ ‬الدعم‭ ‬اللازم‭ ‬لتحسين‭ ‬حياة‭ ‬المرضى‭ ‬وأسرهم،‭ ‬حيث‭ ‬تساعد‭ ‬مساهمات‭ ‬البنك‭ ‬الجمعية‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬مهامها‭ ‬السامية‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬برامج‭ ‬رعاية‭ ‬صحية‭ ‬وتوعوية‭ ‬عالية‭ ‬الجودة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الشرقية‭. ‬

وقال‭ ‬المهندس‭ ‬عبدالله‭ ‬الزامل،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬بنك‭ ‬الخليج‭ ‬الدولي‭: ‬‮«‬يسعدنا‭ ‬أن‭ ‬نتعاون‭ ‬مع‭ ‬جمعية‭ ‬السرطان‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬مهمتها‭ ‬لرفع‭ ‬مستوى‭ ‬الوعي‭ ‬بمرض‭ ‬السرطان‭ ‬ودعم‭ ‬مرضاه‭. ‬وتعد‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬جزءاً‭ ‬من‭ ‬التزام‭ ‬البنك‭ ‬المستمر‭ ‬بالمسؤولية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬وتعكس‭ ‬مساعينا‭ ‬في‭ ‬المساهمة‭ ‬الإيجابية‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬ودعم‭ ‬رؤية‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬2030‮»‬‭.‬

ومما‭ ‬يجدر‭ ‬ذكره‭ ‬أن‭ ‬بنك‭ ‬الخليج‭ ‬الدولي‭ - ‬السعودية‭ ‬يدعم‭ ‬كل‭ ‬عام‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬برامجه‭ ‬المؤسسية‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬غير‭ ‬الربحية‭ ‬التي‭ ‬تنشط‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬خدمة‭ ‬المجتمع‭ ‬وتنميته‭.‬