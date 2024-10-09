المؤسسة الملكية تنظم رحلة ((جدد إيمانك)) لأداء مـنـاسـك الـعـمـرة لمنتـسـبيها من الأيتام والأرامل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
نظمت المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية رحلة إيمانية إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة بعنوان «جدد إيمانك» لمجموعة من منتسبيها من الأرامل والأيتام، وذلك لتأدية مناسك العمرة وزيارة المشاعر المقدسة، تحقيقًا لحلم مجموعة من الأيتام والأرامل بزيارة بيت الله الحرام.
وبهذه المناسبة بيّن الشيخ علي بن خليفة آل خليفة الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية أنه يأتي تنظيم رحلة «جدد إيمانك» انطلاقاً من توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، الرئيس الفخري للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، وبقيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، بتقديم المؤسسة الملكية كافة الخدمات والرعايات لأسرها، حيث تقيم المؤسسة هذا البرنامج سنوياً حرصاً منها على تحقيق رغبات الأسر، وتعزيز الجانب الديني والروحاني لدى المشاركين، وتوطيد العلاقات الاجتماعية والإنسانية بين المشاركين وفريق عمل المؤسسة.
وتم خلال الرحلة زيارة العديد من المواقع التاريخية في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، منها معرض كسوة الكعبة، ومعرض الوحي، والمتحف الدولي للسيرة النبوية، حيث بلغ عدد المشاركين في هذه الرحلة 29 مشاركًا، تم تهيئتهم لأداء مناسك العمرة، وتنظيم المحاضرات الدينية والتوعوية للمشاركين ليتمكنوا من أداء مناسكهم بكل أريحية.
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