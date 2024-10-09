المؤسسة الملكية تنظم رحلة ((جدد إيمانك)) لأداء مـنـاسـك الـعـمـرة لمنتـسـبيها من الأيتام والأرامل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬بيّن‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬أنه‭ ‬يأتي‭ ‬تنظيم‭ ‬رحلة‭ ‬‮«‬جدد‭ ‬إيمانك‮»‬‭ ‬انطلاقاً‭ ‬من‭ ‬توجيهات‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬الرئيس‭ ‬الفخري‭ ‬للمؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية،‭ ‬وبقيادة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب،‭ ‬بتقديم‭ ‬المؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬كافة‭ ‬الخدمات‭ ‬والرعايات‭ ‬لأسرها،‭ ‬حيث‭ ‬تقيم‭ ‬المؤسسة‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬سنوياً‭ ‬حرصاً‭ ‬منها‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬رغبات‭ ‬الأسر،‭ ‬وتعزيز‭ ‬الجانب‭ ‬الديني‭ ‬والروحاني‭ ‬لدى‭ ‬المشاركين،‭ ‬وتوطيد‭ ‬العلاقات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والإنسانية‭ ‬بين‭ ‬المشاركين‭ ‬وفريق‭ ‬عمل‭ ‬المؤسسة‭.‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬الرحلة‭ ‬زيارة‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المواقع‭ ‬التاريخية‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬مكة‭ ‬المكرمة‭ ‬والمدينة‭ ‬المنورة،‭ ‬منها‭ ‬معرض‭ ‬كسوة‭ ‬الكعبة،‭ ‬ومعرض‭ ‬الوحي،‭ ‬والمتحف‭ ‬الدولي‭ ‬للسيرة‭ ‬النبوية،‭ ‬حيث‭ ‬بلغ‭ ‬عدد‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الرحلة‭ ‬29‭ ‬مشاركًا،‭ ‬تم‭ ‬تهيئتهم‭ ‬لأداء‭ ‬مناسك‭ ‬العمرة،‭ ‬وتنظيم‭ ‬المحاضرات‭ ‬الدينية‭ ‬والتوعوية‭ ‬للمشاركين‭ ‬ليتمكنوا‭ ‬من‭ ‬أداء‭ ‬مناسكهم‭ ‬بكل‭ ‬أريحية‭.‬