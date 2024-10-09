Thursday, 10 October 2024 03:26 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المؤسسة الملكية تنظم رحلة ((جدد إيمانك)) لأداء مـنـاسـك الـعـمـرة لمنتـسـبيها من الأيتام والأرامل

10/9/2024 7:07:34 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) نظمت‭ ‬المؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬رحلة‭ ‬إيمانية‭ ‬إلى‭ ‬مكة‭ ‬المكرمة‭ ‬والمدينة‭ ‬المنورة‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬جدد‭ ‬إيمانك‮»‬‭ ‬لمجموعة‭ ‬من‭ ‬منتسبيها‭ ‬من‭ ‬الأرامل‭ ‬والأيتام،‭ ‬وذلك‭ ‬لتأدية‭ ‬مناسك‭ ‬العمرة‭ ‬وزيارة‭ ‬المشاعر‭ ‬المقدسة،‭ ‬تحقيقًا‭ ‬لحلم‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الأيتام‭ ‬والأرامل‭ ‬بزيارة‭ ‬بيت‭ ‬الله‭ ‬الحرام‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬بيّن‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬أنه‭ ‬يأتي‭ ‬تنظيم‭ ‬رحلة‭ ‬‮«‬جدد‭ ‬إيمانك‮»‬‭ ‬انطلاقاً‭ ‬من‭ ‬توجيهات‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬الرئيس‭ ‬الفخري‭ ‬للمؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية،‭ ‬وبقيادة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب،‭ ‬بتقديم‭ ‬المؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬كافة‭ ‬الخدمات‭ ‬والرعايات‭ ‬لأسرها،‭ ‬حيث‭ ‬تقيم‭ ‬المؤسسة‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬سنوياً‭ ‬حرصاً‭ ‬منها‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬رغبات‭ ‬الأسر،‭ ‬وتعزيز‭ ‬الجانب‭ ‬الديني‭ ‬والروحاني‭ ‬لدى‭ ‬المشاركين،‭ ‬وتوطيد‭ ‬العلاقات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والإنسانية‭ ‬بين‭ ‬المشاركين‭ ‬وفريق‭ ‬عمل‭ ‬المؤسسة‭.‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬الرحلة‭ ‬زيارة‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المواقع‭ ‬التاريخية‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬مكة‭ ‬المكرمة‭ ‬والمدينة‭ ‬المنورة،‭ ‬منها‭ ‬معرض‭ ‬كسوة‭ ‬الكعبة،‭ ‬ومعرض‭ ‬الوحي،‭ ‬والمتحف‭ ‬الدولي‭ ‬للسيرة‭ ‬النبوية،‭ ‬حيث‭ ‬بلغ‭ ‬عدد‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الرحلة‭ ‬29‭ ‬مشاركًا،‭ ‬تم‭ ‬تهيئتهم‭ ‬لأداء‭ ‬مناسك‭ ‬العمرة،‭ ‬وتنظيم‭ ‬المحاضرات‭ ‬الدينية‭ ‬والتوعوية‭ ‬للمشاركين‭ ‬ليتمكنوا‭ ‬من‭ ‬أداء‭ ‬مناسكهم‭ ‬بكل‭ ‬أريحية‭.‬

MENAFN09102024000055011008ID1108764004

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث