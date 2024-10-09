قمة بين السعودية واليابان.. والأردن تلتقي كوريا الجنوبية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الرياض (السعودية) - (أ ف ب): تخوض اليابان امتحانين صعبين اليوم الخميس والثلاثاء أمام مضيفتها السعودية وضيفتها أستراليا، بعد بدايتها الصاخبة في الدور الثالث من تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال 2026 في كرة القدم، فيما تتركز الأنظار على مواجهة الأردن وكوريا الجنوبية.
بعد فوزين ساحقين على الصين 7-0 والبحرين 5-0، يحلّ رجال المدرب هاجيمي مورياسو على المنتخب السعودي في جدة ضمن المجموعة الثالثة.
واستهلت السعودية الدور الثالث بتعادل مخيب مع ضيفتها إندونيسيا (1-1)، ثم فازت بالرمق الأخير على أرض الصين 2-1، ما عزز الضغوط على مدربها الإيطالي روبرتو مانشيني.
مانشيني الذي أخفق في قيادة «الأخضر» أبعد من دور الـ16 في كأس آسيا مطلع السنة، لم يستدع مدافع الهلال علي البليهي، ويغيب عن تشكيلته لاعب الوسط محمد كنو والحارس محمد العويس والمهاجم فهد المولد الذي تعرض لحادث خطير اثر سقوطه من شرفة منزله في دبي، بعد مشاركته بديلا ضد إندونيسيا والصين.
وبحال تخطي اليابان عقبتيها المقبلتين، ستقطع بطلة آسيا أربع مرات شوطا كبيرا، وفي وقت مبكر، نحو ضمان تذكرتها الثامنة تواليا إلى كأس العالم.
وتوزعت المنتخبات الـ18 المتأهلة من الدور الثاني على ثلاث مجموعات، فيتأهل البطل والوصيف بعد عشر جولات ممتدة حتى يونيو 2025. ويتوافر مقعدان آخران في الدور الرابع لستة منتخبات تحتل المركزين الثالث والرابع، مع امكانية وصول المتأهلين إلى تسعة عبر ملحق عالمي.
كما تستضيف أستراليا الصين في أديلايد، في أول مباراة لمدربها الجديد توني بوبوفيتش بديل غراهام أرنولد الذي تنحى عن «سوكروز» إثر بداية مخيبة حصد فيها نقطة أمام البحرين وإندونيسيا.
كوريا للثأر من الأردن
وتخطف مواجهة الأردن وصيف بطل آسيا مع ضيفه الكوري الجنوبي الأضواء، في ظل سعي الأول نحو بلوغ كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، بينما يسعى المنتخب الكوري إلى ضرب عصفورين بحجر واحد: رد الاعتبار من «النشامى» الذين فازوا عليه 2-0 في نصف نهائي كأس آسيا وخطف صدارة المجموعة الثانية، حيث يتساوى المنتخبان مع العراق بأربع نقاط.
وأعلن الاتحاد الأردني عن نفاد جميع تذاكر المباراة التي ستقام في ستاد عمان الدولي الذي يتسع لقرابة 17 ألف مشجع، بعد طرحها إلكترونيا في غضون 72 ساعة.
وفيما يغيب قائد كوريا الجنوبية ونجم توتنهام الإنكليزي سون هيونغ-مين عن مباراتي الأردن والعراق بسبب إصابة في عضلة الفخذ الخلفية، أكدّ مدرب الأردن جمال سلامي غياب نجم وهداف النشامى موسى التعمري عن المباراة بسبب الإصابة.
وأشار السلامي خلال المؤتمر الصحافي الأربعاء إلى أن التعمري مهاجم مونبلييه الفرنسي يتدرب بشكل منفرد منذ التحاقه بالمنتخب، في حين أنّ جميع اللاعبين الآخرين جاهزون للمباراتين امام كوريا وسلطنة عمان بعدها بخمسة أيام في عمان بما فيهم يزن النعيمات الذي تعرض للإصابة في المباراة الماضية أمام فلسطين.
وتبحث فلسطين عن تحقيق فوزها الأول لتعزز حظوظها ببلوغ المونديال للمرة الأولى، عندما تلاقي مضيفها العراق، فيما تخوض عمان متذيلة الترتيب بخسارتين مباراتها الأولى مع مدربها الجديد رشيد جابر بديل التشيكي ياروسلاف شيلهافي، عندما تستضيف الكويت في مسقط.
قطر تحت وطأة الضغوط
وفي المجموعة الأولى، تعيش قطر تحت وطأة ضغوط هائلة قبل مواجهتي قيرغيزستان، بعد بداية متواضعة.
وسقط بطل آخر نسختين من كأس آسيا أمام الإمارات 1-3 فيما لم يحقق أفضل من التعادل 2-2 أمام كوريا الشمالية على أرضها الافتراضية في لاوس.
بات في مركز خامس مفاجئ ضمن المجموعة الثالثة، بفارق خمس نقاط عن المنتخبين الأوزبكي والإيراني المتصدرين بالعلامة الكاملة، فأصبح مطالبا بتغيير الصورة وتصحيح المسار.
وقال النجم الأسبق للمنتخب إبراهيم خلفان لوكالة فرانس برس «أية نتيجة غير الانتصار على قيرغيزستان تعني الدخول في نفق مظلم، واللهث وراء تجسير الفوارق للوصول إلى مركز مؤهل مباشر إلى المونديال».
وعاد المدافع خوخي بوعلام بعد غياب منذ كأس أسيا الأخيرة، والظهير عبدالكريم حسن بعد استبعاد بقرار من الاتحاد وانفصال دراماتيكي عن ناديه الأسبق السد.
قال الإسباني ماركيس لوبيس «تينتين» مدرب «العنابي»: «صحيح اننا نملك في الرصيد نقطة واحدة فقط بعد مباراتين، لكن ما زال أمامنا 8 مواجهات مقبلة وبالتالي طريق العودة والتصحيح يبقى مفتوحا».
وتتطلع الإمارات إلى تعويض خسارتها أمام إيران 0-1 في الجولة الماضية عندما تستضيف كوريا الشمالية في العين.
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