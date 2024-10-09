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قمة بين السعودية واليابان.. والأردن تلتقي كوريا الجنوبية

10/9/2024 7:07:34 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الرياض‭ (‬السعودية‭) - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تخوض‭ ‬اليابان‭ ‬امتحانين‭ ‬صعبين‭ ‬اليوم‭ ‬الخميس‭ ‬والثلاثاء‭ ‬أمام‭ ‬مضيفتها‭ ‬السعودية‭ ‬وضيفتها‭ ‬أستراليا،‭ ‬بعد‭ ‬بدايتها‭ ‬الصاخبة‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬تصفيات‭ ‬آسيا‭ ‬المؤهلة‭ ‬لمونديال‭ ‬2026‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬فيما‭ ‬تتركز‭ ‬الأنظار‭ ‬على‭ ‬مواجهة‭ ‬الأردن‭ ‬وكوريا‭ ‬الجنوبية‭.‬

بعد‭ ‬فوزين‭ ‬ساحقين‭ ‬على‭ ‬الصين‭ ‬7‭-‬0‭ ‬والبحرين‭ ‬5‭-‬0،‭ ‬يحلّ‭ ‬رجال‭ ‬المدرب‭ ‬هاجيمي‭ ‬مورياسو‭ ‬على‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬في‭ ‬جدة‭ ‬ضمن‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭.‬

واستهلت‭ ‬السعودية‭ ‬الدور‭ ‬الثالث‭ ‬بتعادل‭ ‬مخيب‭ ‬مع‭ ‬ضيفتها‭ ‬إندونيسيا‭ (‬1-1‭)‬،‭ ‬ثم‭ ‬فازت‭ ‬بالرمق‭ ‬الأخير‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الصين‭ ‬2‭-‬1،‭ ‬ما‭ ‬عزز‭ ‬الضغوط‭ ‬على‭ ‬مدربها‭ ‬الإيطالي‭ ‬روبرتو‭ ‬مانشيني‭.‬

مانشيني‭ ‬الذي‭ ‬أخفق‭ ‬في‭ ‬قيادة‭ ‬‮«‬الأخضر‮»‬‭ ‬أبعد‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬الـ16‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬مطلع‭ ‬السنة،‭ ‬لم‭ ‬يستدع‭ ‬مدافع‭ ‬الهلال‭ ‬علي‭ ‬البليهي،‭ ‬ويغيب‭ ‬عن‭ ‬تشكيلته‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬محمد‭ ‬كنو‭ ‬والحارس‭ ‬محمد‭ ‬العويس‭ ‬والمهاجم‭ ‬فهد‭ ‬المولد‭ ‬الذي‭ ‬تعرض‭ ‬لحادث‭ ‬خطير‭ ‬اثر‭ ‬سقوطه‭ ‬من‭ ‬شرفة‭ ‬منزله‭ ‬في‭ ‬دبي،‭ ‬بعد‭ ‬مشاركته‭ ‬بديلا‭ ‬ضد‭ ‬إندونيسيا‭ ‬والصين‭.‬

وبحال‭ ‬تخطي‭ ‬اليابان‭ ‬عقبتيها‭ ‬المقبلتين،‭ ‬ستقطع‭ ‬بطلة‭ ‬آسيا‭ ‬أربع‭ ‬مرات‭ ‬شوطا‭ ‬كبيرا،‭ ‬وفي‭ ‬وقت‭ ‬مبكر،‭ ‬نحو‭ ‬ضمان‭ ‬تذكرتها‭ ‬الثامنة‭ ‬تواليا‭ ‬إلى‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭.‬

وتوزعت‭ ‬المنتخبات‭ ‬الـ18‭ ‬المتأهلة‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬ثلاث‭ ‬مجموعات،‭ ‬فيتأهل‭ ‬البطل‭ ‬والوصيف‭ ‬بعد‭ ‬عشر‭ ‬جولات‭ ‬ممتدة‭ ‬حتى‭ ‬يونيو‭ ‬2025‭. ‬ويتوافر‭ ‬مقعدان‭ ‬آخران‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الرابع‭ ‬لستة‭ ‬منتخبات‭ ‬تحتل‭ ‬المركزين‭ ‬الثالث‭ ‬والرابع،‭ ‬مع‭ ‬امكانية‭ ‬وصول‭ ‬المتأهلين‭ ‬إلى‭ ‬تسعة‭ ‬عبر‭ ‬ملحق‭ ‬عالمي‭.‬

كما‭ ‬تستضيف‭ ‬أستراليا‭ ‬الصين‭ ‬في‭ ‬أديلايد،‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬مباراة‭ ‬لمدربها‭ ‬الجديد‭ ‬توني‭ ‬بوبوفيتش‭ ‬بديل‭ ‬غراهام‭ ‬أرنولد‭ ‬الذي‭ ‬تنحى‭ ‬عن‭ ‬‮«‬سوكروز‮»‬‭ ‬إثر‭ ‬بداية‭ ‬مخيبة‭ ‬حصد‭ ‬فيها‭ ‬نقطة‭ ‬أمام‭ ‬البحرين‭ ‬وإندونيسيا‭.‬

كوريا‭ ‬للثأر‭ ‬من‭ ‬الأردن

وتخطف‭ ‬مواجهة‭ ‬الأردن‭ ‬وصيف‭ ‬بطل‭ ‬آسيا‭ ‬مع‭ ‬ضيفه‭ ‬الكوري‭ ‬الجنوبي‭ ‬الأضواء،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬سعي‭ ‬الأول‭ ‬نحو‭ ‬بلوغ‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬تاريخه،‭ ‬بينما‭ ‬يسعى‭ ‬المنتخب‭ ‬الكوري‭ ‬إلى‭ ‬ضرب‭ ‬عصفورين‭ ‬بحجر‭ ‬واحد‭: ‬رد‭ ‬الاعتبار‭ ‬من‭ ‬‮«‬النشامى‮»‬‭ ‬الذين‭ ‬فازوا‭ ‬عليه‭ ‬2‭-‬0‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬نهائي‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬وخطف‭ ‬صدارة‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية،‭ ‬حيث‭ ‬يتساوى‭ ‬المنتخبان‭ ‬مع‭ ‬العراق‭ ‬بأربع‭ ‬نقاط‭.‬

وأعلن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأردني‭ ‬عن‭ ‬نفاد‭ ‬جميع‭ ‬تذاكر‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬في‭ ‬ستاد‭ ‬عمان‭ ‬الدولي‭ ‬الذي‭ ‬يتسع‭ ‬لقرابة‭ ‬17‭ ‬ألف‭ ‬مشجع،‭ ‬بعد‭ ‬طرحها‭ ‬إلكترونيا‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬72‭ ‬ساعة‭.‬

وفيما‭ ‬يغيب‭ ‬قائد‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬ونجم‭ ‬توتنهام‭ ‬الإنكليزي‭ ‬سون‭ ‬هيونغ‭-‬مين‭ ‬عن‭ ‬مباراتي‭ ‬الأردن‭ ‬والعراق‭ ‬بسبب‭ ‬إصابة‭ ‬في‭ ‬عضلة‭ ‬الفخذ‭ ‬الخلفية،‭ ‬أكدّ‭ ‬مدرب‭ ‬الأردن‭ ‬جمال‭ ‬سلامي‭ ‬غياب‭ ‬نجم‭ ‬وهداف‭ ‬النشامى‭ ‬موسى‭ ‬التعمري‭ ‬عن‭ ‬المباراة‭ ‬بسبب‭ ‬الإصابة‭.‬

وأشار‭ ‬السلامي‭ ‬خلال‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحافي‭ ‬الأربعاء‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التعمري‭ ‬مهاجم‭ ‬مونبلييه‭ ‬الفرنسي‭ ‬يتدرب‭ ‬بشكل‭ ‬منفرد‭ ‬منذ‭ ‬التحاقه‭ ‬بالمنتخب،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أنّ‭ ‬جميع‭ ‬اللاعبين‭ ‬الآخرين‭ ‬جاهزون‭ ‬للمباراتين‭ ‬امام‭ ‬كوريا‭ ‬وسلطنة‭ ‬عمان‭ ‬بعدها‭ ‬بخمسة‭ ‬أيام‭ ‬في‭ ‬عمان‭ ‬بما‭ ‬فيهم‭ ‬يزن‭ ‬النعيمات‭ ‬الذي‭ ‬تعرض‭ ‬للإصابة‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الماضية‭ ‬أمام‭ ‬فلسطين‭.‬

وتبحث‭ ‬فلسطين‭ ‬عن‭ ‬تحقيق‭ ‬فوزها‭ ‬الأول‭ ‬لتعزز‭ ‬حظوظها‭ ‬ببلوغ‭ ‬المونديال‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى،‭ ‬عندما‭ ‬تلاقي‭ ‬مضيفها‭ ‬العراق،‭ ‬فيما‭ ‬تخوض‭ ‬عمان‭ ‬متذيلة‭ ‬الترتيب‭ ‬بخسارتين‭ ‬مباراتها‭ ‬الأولى‭ ‬مع‭ ‬مدربها‭ ‬الجديد‭ ‬رشيد‭ ‬جابر‭ ‬بديل‭ ‬التشيكي‭ ‬ياروسلاف‭ ‬شيلهافي،‭ ‬عندما‭ ‬تستضيف‭ ‬الكويت‭ ‬في‭ ‬مسقط‭.‬

قطر‭ ‬تحت‭ ‬وطأة‭ ‬الضغوط‭ ‬

وفي‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى،‭ ‬تعيش‭ ‬قطر‭ ‬تحت‭ ‬وطأة‭ ‬ضغوط‭ ‬هائلة‭ ‬قبل‭ ‬مواجهتي‭ ‬قيرغيزستان،‭ ‬بعد‭ ‬بداية‭ ‬متواضعة‭.‬

وسقط‭ ‬بطل‭ ‬آخر‭ ‬نسختين‭ ‬من‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬أمام‭ ‬الإمارات‭ ‬1‭-‬3‭ ‬فيما‭ ‬لم‭ ‬يحقق‭ ‬أفضل‭ ‬من‭ ‬التعادل‭ ‬2‭-‬2‭ ‬أمام‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬على‭ ‬أرضها‭ ‬الافتراضية‭ ‬في‭ ‬لاوس‭.‬

بات‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬خامس‭ ‬مفاجئ‭ ‬ضمن‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة،‭ ‬بفارق‭ ‬خمس‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬المنتخبين‭ ‬الأوزبكي‭ ‬والإيراني‭ ‬المتصدرين‭ ‬بالعلامة‭ ‬الكاملة،‭ ‬فأصبح‭ ‬مطالبا‭ ‬بتغيير‭ ‬الصورة‭ ‬وتصحيح‭ ‬المسار‭.‬

وقال‭ ‬النجم‭ ‬الأسبق‭ ‬للمنتخب‭ ‬إبراهيم‭ ‬خلفان‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬أية‭ ‬نتيجة‭ ‬غير‭ ‬الانتصار‭ ‬على‭ ‬قيرغيزستان‭ ‬تعني‭ ‬الدخول‭ ‬في‭ ‬نفق‭ ‬مظلم،‭ ‬واللهث‭ ‬وراء‭ ‬تجسير‭ ‬الفوارق‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬مركز‭ ‬مؤهل‭ ‬مباشر‭ ‬إلى‭ ‬المونديال‮»‬‭.‬

وعاد‭ ‬المدافع‭ ‬خوخي‭ ‬بوعلام‭ ‬بعد‭ ‬غياب‭ ‬منذ‭ ‬كأس‭ ‬أسيا‭ ‬الأخيرة،‭ ‬والظهير‭ ‬عبدالكريم‭ ‬حسن‭ ‬بعد‭ ‬استبعاد‭ ‬بقرار‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬وانفصال‭ ‬دراماتيكي‭ ‬عن‭ ‬ناديه‭ ‬الأسبق‭ ‬السد‭.‬

قال‭ ‬الإسباني‭ ‬ماركيس‭ ‬لوبيس‭ ‬‮«‬تينتين‮»‬‭ ‬مدرب‭ ‬‮«‬العنابي‮»‬‭: ‬‮«‬صحيح‭ ‬اننا‭ ‬نملك‭ ‬في‭ ‬الرصيد‭ ‬نقطة‭ ‬واحدة‭ ‬فقط‭ ‬بعد‭ ‬مباراتين،‭ ‬لكن‭ ‬ما‭ ‬زال‭ ‬أمامنا‭ ‬8‭ ‬مواجهات‭ ‬مقبلة‭ ‬وبالتالي‭ ‬طريق‭ ‬العودة‭ ‬والتصحيح‭ ‬يبقى‭ ‬مفتوحا‮»‬‭.‬

وتتطلع‭ ‬الإمارات‭ ‬إلى‭ ‬تعويض‭ ‬خسارتها‭ ‬أمام‭ ‬إيران‭ ‬0‭-‬1‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الماضية‭ ‬عندما‭ ‬تستضيف‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬في‭ ‬العين‭.‬

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