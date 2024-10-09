جوفين يطيح زفيريف

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وصعد‭ ‬جوفين‭ ‬لدور‭ ‬الثمانية‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬المقامة‭ ‬حاليا‭ ‬بالمدينة‭ ‬الصينية،‭ ‬عقب‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬زفيريف،‭ ‬المصنف‭ ‬الثاني‭ ‬للبطولة،‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭/‬4‭ ‬و7‭/‬5،‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭.‬

وضرب‭ ‬جوفين‭ ‬موعدا،‭ ‬غدا‭ ‬الجمعة،‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬المقبل‭ ‬بالبطولة‭ ‬مع‭ ‬الأمريكي‭ ‬تايلور‭ ‬فريتز،‭ ‬المصنف‭ ‬السابع‭ ‬للمسابقة،‭ ‬الذي‭ ‬تغلب‭ ‬على‭ ‬الدنماركي‭ ‬هولجر‭ ‬رون،‭ ‬المصنف‭ ‬الثاني‭ ‬عشر‭.‬

ولم‭ ‬يجد‭ ‬فريتز‭ ‬أدنى‭ ‬صعوبة‭ ‬في‭ ‬اجتياز‭ ‬عقبة‭ ‬رون،‭ ‬بعدما‭ ‬تغلب‭ ‬عليه‭ ‬6‭/‬1‭ ‬و6‭/‬2‭.‬



