جوفين يطيح زفيريف

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
شنغهاي - (د ب أ): أطاح البلجيكي ديفيد جوفين بمنافسه الألماني ألكسندر زفيريف مبكرا من الدور الرابع لبطولة شنغهاي لأساتذة التنس ذات الـ1000 نقطة.
وصعد جوفين لدور الثمانية في المسابقة المقامة حاليا بالمدينة الصينية، عقب فوزه على زفيريف، المصنف الثاني للبطولة، بنتيجة 6/4 و7/5، أمس الأربعاء.
وضرب جوفين موعدا، غدا الجمعة، في الدور المقبل بالبطولة مع الأمريكي تايلور فريتز، المصنف السابع للمسابقة، الذي تغلب على الدنماركي هولجر رون، المصنف الثاني عشر.
ولم يجد فريتز أدنى صعوبة في اجتياز عقبة رون، بعدما تغلب عليه 6/1 و6/2.
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