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سابالينكا وغوف تبلغان الدور ثمن النهائي

10/9/2024 7:07:32 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ووهان‭ (‬الصين‭) - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬بلغت‭ ‬البيلاروسية‭ ‬أرينا‭ ‬سابالينكا‭ ‬المصنّفة‭ ‬الثانية‭ ‬عالميا‭ ‬الدور‭ ‬ثمن‭ ‬النهائي‭ ‬من‭ ‬دورة‭ ‬ووهان‭ ‬الصينية‭ ‬لكرة‭ ‬المضرب‭ ‬حاصدة‭ ‬فوزها‭ ‬الـ50‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬التشيكية‭ ‬كاتيرينا‭ ‬سينياكوفا‭ ‬6‭-‬4‭ ‬و6‭-‬4‭.‬

وتبحث‭ ‬سابالينكا‭ ‬عن‭ ‬تقليص‭ ‬الفارق‭ ‬مع‭ ‬البولندية‭ ‬إيغا‭ ‬شفيونتيك‭ ‬متصدرة‭ ‬التصنيف‭ ‬العالمي‭ ‬للسيدات‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬غياب‭ ‬الأخيرة‭ ‬عن‭ ‬الدورة‭ ‬إثر‭ ‬انفصالها‭ ‬عن‭ ‬مدربها‭ ‬في‭ ‬الاعوام‭ ‬الثلاثة‭ ‬الماضية‭ ‬توماش‭ ‬فيكتوروفسكي‭.‬

وستكون‭ ‬الفرصة‭ ‬سانحة‭ ‬للبيلاروسية‭ ‬لتضييق‭ ‬الخناق‭ ‬على‭ ‬شفيونتيك‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬حققت‭ ‬نتيجة‭ ‬ايجابية‭ ‬في‭ ‬ووهان،‭ ‬حيث‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬ان‭ ‬يشتعل‭ ‬الصراع‭ ‬بينهما‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬‮«‬دبليو‭ ‬ايه‭ ‬تي‮»‬‭ ‬الختامية‭ ‬المقررة‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬السعودية‭ ‬الرياض‭ ‬الشهر‭ ‬المقبل‭.‬

وعلّقت‭ ‬سابالينكا‭ ‬على‭ ‬خصومتها‭ ‬مع‭ ‬شفيونتيك‭ ‬قائلة‭: ‬‮«‬وجود‭ ‬هذه‭ ‬الخصومة‭ ‬مع‭ ‬إيغا‭ ‬هو‭ ‬شيء‭ ‬كبير‭ ‬جدا‭ ‬لكرة‭ ‬المضرب‭ ‬وشيء‭ ‬مطلوب‭ ‬جدا،‭ ‬برأيي،‭ ‬لتنس‭ ‬السيدات‮»‬‭.‬

وتابعت‭ ‬سابالينكا‭ ‬التي‭ ‬ستواجه‭ ‬الكازاخستانية‭ ‬يوليا‭ ‬بوتنتسيفا‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬ثمن‭ ‬النهائي‭: ‬‮«‬استمرار‭ ‬هذه‭ ‬المنافسة‭ ‬سيكون‭ ‬أمرا‭ ‬جيدا‭ ‬للتنس‮»‬‭.‬

وكانت‭ ‬سابالينكا‭ (‬26‭ ‬عاما‭) ‬قد‭ ‬أمضت‭ ‬ستة‭ ‬أسابيع‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬التصنيف‭ ‬العالمي‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬ورأت‭ ‬أنّ‭ ‬استعادة‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬‮«‬من‭ ‬أكبر‭ ‬أهدافها‮»‬‭.‬

وقالت‭ ‬عن‭ ‬شفيونتيك‭: ‬‮«‬آمل‭ ‬أن‭ ‬تتوصل‭ ‬إلى‭ ‬حل‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬المدرب‭ ‬وأن‭ ‬تعود‭ ‬إلى‭ ‬النهائيات‭ ‬وهي‭ ‬في‭ ‬أفضل‭ ‬حالاتها‭. ‬آمل‭ ‬أن‭ ‬نتواجه‭ ‬وجها‭ ‬لوجه‭ ‬في‭ ‬معركة‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬التصنيف‭ ‬العالمي‮»‬‭.‬

وواصلت‭ ‬الأمريكية‭ ‬كوكو‭ ‬غوف‭ ‬عروضها‭ ‬القوية‭ ‬بعد‭ ‬فوزها‭ ‬بدورة‭ ‬بكين‭ ‬الأحد‭ ‬وتمكنت‭ ‬من‭ ‬تخطي‭ ‬البلغارية‭ ‬فيكتوريا‭ ‬توموفا‭ ‬6‭-‬1‭ ‬و6‭-‬2‭.‬

وانتزعت‭ ‬غوف‭ ‬فوزها‭ ‬السابع‭ ‬تواليا‭ ‬وستواجه‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬المقبل‭ ‬الأوكرانية‭ ‬مارتا‭ ‬كوستيوك‭ (‬13‭).‬

وقالت‭ ‬غوف‭: ‬‮«‬أنا‭ ‬متعبة‭ ‬بعض‭ ‬الشيء‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬الذهنية‭ ‬والجسدية،‭ ‬لأكون‭ ‬صادقة‭. ‬لكن‭ ‬عندما‭ ‬دخلت‭ ‬الملعب،‭ ‬شعرت‭ ‬بأنني‭ ‬بخير‮»‬‭.‬

وودعت‭ ‬التشيكية‭ ‬باربورا‭ ‬كرايتشيكوفا‭ ‬بطلة‭ ‬ويمبلدون‭ ‬المنافسات‭ ‬بخسارتها‭ ‬أمام‭ ‬الأمريكية‭ ‬هايلي‭ ‬بابتيست‭ (‬102‭) ‬6-3‭ ‬و7‭-‬5‭ ‬في‭ ‬94‭ ‬دقيقة‭.‬

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