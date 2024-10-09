سابالينكا وغوف تبلغان الدور ثمن النهائي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
ووهان (الصين) - (أ ف ب): بلغت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنّفة الثانية عالميا الدور ثمن النهائي من دورة ووهان الصينية لكرة المضرب حاصدة فوزها الـ50 هذا الموسم على حساب التشيكية كاتيرينا سينياكوفا 6-4 و6-4.
وتبحث سابالينكا عن تقليص الفارق مع البولندية إيغا شفيونتيك متصدرة التصنيف العالمي للسيدات في ظل غياب الأخيرة عن الدورة إثر انفصالها عن مدربها في الاعوام الثلاثة الماضية توماش فيكتوروفسكي.
وستكون الفرصة سانحة للبيلاروسية لتضييق الخناق على شفيونتيك في حال حققت نتيجة ايجابية في ووهان، حيث من المتوقع ان يشتعل الصراع بينهما في بطولة «دبليو ايه تي» الختامية المقررة في العاصمة السعودية الرياض الشهر المقبل.
وعلّقت سابالينكا على خصومتها مع شفيونتيك قائلة: «وجود هذه الخصومة مع إيغا هو شيء كبير جدا لكرة المضرب وشيء مطلوب جدا، برأيي، لتنس السيدات».
وتابعت سابالينكا التي ستواجه الكازاخستانية يوليا بوتنتسيفا في الدور ثمن النهائي: «استمرار هذه المنافسة سيكون أمرا جيدا للتنس».
وكانت سابالينكا (26 عاما) قد أمضت ستة أسابيع في صدارة التصنيف العالمي العام الماضي، ورأت أنّ استعادة المركز الأول «من أكبر أهدافها».
وقالت عن شفيونتيك: «آمل أن تتوصل إلى حل في قضية المدرب وأن تعود إلى النهائيات وهي في أفضل حالاتها. آمل أن نتواجه وجها لوجه في معركة على المركز الأول في التصنيف العالمي».
وواصلت الأمريكية كوكو غوف عروضها القوية بعد فوزها بدورة بكين الأحد وتمكنت من تخطي البلغارية فيكتوريا توموفا 6-1 و6-2.
وانتزعت غوف فوزها السابع تواليا وستواجه في الدور المقبل الأوكرانية مارتا كوستيوك (13).
وقالت غوف: «أنا متعبة بعض الشيء من الناحية الذهنية والجسدية، لأكون صادقة. لكن عندما دخلت الملعب، شعرت بأنني بخير».
وودعت التشيكية باربورا كرايتشيكوفا بطلة ويمبلدون المنافسات بخسارتها أمام الأمريكية هايلي بابتيست (102) 6-3 و7-5 في 94 دقيقة.
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