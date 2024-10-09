حزب الله اللبناني يعلن خوض اشتباكات مع قوات إسرائيلية على طول الحدود

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأعلن‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬أمس‭ ‬أن‭ ‬مقاتليه‭ ‬قصفوا‭ ‬بالصواريخ‭ ‬قوات‭ ‬اسرائيلية‭ ‬حاولت‭ ‬التقدم‭ ‬باتجاه‭ ‬بلدات‭ ‬ميس‭ ‬الجبل‭ ‬ومحيبيب‭ ‬واللبونة‭ ‬الحدودية‭.

‬

وأعلن‭ ‬صباحا‭ ‬أن‭ ‬مقاتليه‭ ‬تصدوا‭ ‬لمحاولتي‭ ‬تسلل‭ ‬قوات‭ ‬اسرائيلية‭ ‬عند‭ ‬الحدود‭ ‬فجر‭ ‬أمس‭. ‬وأفاد‭ ‬الحزب‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أن‭ ‬مقاتليه‭ ‬قاموا‭ ‬‮«‬بِتفجير‭ ‬عبوة‭ ‬ناسفة‭ ‬بِقوةٍ‭ ‬من‭ ‬جنود‭ ‬العدو‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬واشتبكوا‭ ‬معها‭ ‬لدى‭ ‬محاولتها‭ ‬التسلل‭ ‬إلى‭ ‬بلدة‭ ‬بليدا‮»‬‭.

‬

وفي‭ ‬بيان‭ ‬منفصل،‭ ‬أشار‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬عناصره‭ ‬استهدفوا‭ ‬قوة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬‮«‬بقذائف‭ ‬المدفعية‭ ‬والأسلحة‭ ‬الصاروخية‮»‬‭ ‬لدى‭ ‬محاولتها‭ ‬التقدم‭ ‬فجر‭ ‬أمس‭ ‬باتجاه‭ ‬منطقة‭ ‬اللبونة‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬غرب‭ ‬البلاد‭. ‬

وأعلن‭ ‬الحزب‭ ‬الثلاثاء‭ ‬تصدّيه‭ ‬لقوة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬‮«‬تسللت‮»‬‭ ‬خلف‭ ‬موقع‭ ‬لقوة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ (‬يونيفيل‭) ‬داخل‭ ‬اللبونة،‭ ‬غداة‭ ‬قوله‭ ‬إنه‭ ‬أمر‭ ‬مقاتليه‭ ‬بـ«التريث‮»‬‭ ‬في‭ ‬استهداف‭ ‬تحرّكات‭ ‬لجنود‭ ‬إسرائيليين‭ ‬خلف‭ ‬موقع‭ ‬آخر‭ ‬للقوة‭ ‬الدولية‭. ‬

والأحد،‭ ‬حذرت‭ ‬اليونيفيل‭ ‬من‭ ‬‮«‬تطور‭ ‬خطير‭ ‬للغاية‮»‬‭ ‬مع‭ ‬اقتراب‭ ‬عمليات‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬من‭ ‬موقع‭ ‬لها‭.

‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الجيش‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬نداف‭ ‬شوشاني‭ ‬الثلاثاء‭ ‬‮«‬إننا‭ ‬في‭ ‬محادثات‭ ‬مستمرة‭ ‬واتصال‭ ‬دائم‭ ‬مع‭ ‬اليونيفيل‭ ‬للتأكد‭ ‬من‭ ‬أنهم‭ ‬ليسوا‭ ‬في‭ ‬خط‭ ‬النار‭ ‬بيننا‭ ‬وبين‭ ‬حزب‭ ‬الله‮»‬‭. ‬

وحضّت‭ ‬اليونيفيل‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬السبت‭ ‬لبنان‭ ‬وإسرائيل‭ ‬على‭ ‬‮«‬إعادة‭ ‬الالتزام‭ ‬بقرار‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬1701،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الأفعال‭ ‬وليس‭ ‬الأقوال‭ ‬فقط،‭ ‬باعتباره‭ ‬الحل‭ ‬الوحيد‭ ‬القابل‭ ‬للتطبيق‭ ‬لإعادة‭ ‬الاستقرار‭ ‬إلى‭ ‬المنطقة‮»‬‭. ‬

وأرسى‭ ‬القرار‭ ‬1701‭ ‬وقفا‭ ‬للأعمال‭ ‬الحربية‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحزب‭ ‬الله‭ ‬بعد‭ ‬حرب‭ ‬مدمرة‭ ‬خاضاها‭ ‬صيف‭ ‬2006‭. ‬وتم‭ ‬تعزيز‭ ‬انتشار‭ ‬قوة‭ ‬اليونيفيل‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭. ‬

وبموجب‭ ‬القرار،‭ ‬انتشر‭ ‬الجيش‭ ‬اللبناني‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬عقود‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭ ‬بهدف‭ ‬منع‭ ‬أي‭ ‬وجود‭ ‬عسكري‭ ‬‮«‬غير‭ ‬شرعي‮»‬‭ ‬عليها‭. ‬

وإلى‭ ‬الشرق،‭ ‬قالت‭ ‬جماعة‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬إنها‭ ‬هاجمت‭ ‬جنودا‭ ‬إسرائيليين‭ ‬في‭ ‬قرية‭ ‬مارون‭ ‬الراس‭ ‬وأطلقت‭ ‬صواريخ‭ ‬صوب‭ ‬قوات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬كانت‭ ‬تتقدم‭ ‬نحو‭ ‬قريتي‭ ‬ميس‭ ‬الجبل‭ ‬ومحيبيب‭ ‬الحدوديتين‭. ‬

ودوت‭ ‬صفارات‭ ‬الإنذار‭ ‬بشكل‭ ‬متواصل‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬إسرائيل‭ ‬أمس‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬مدينة‭ ‬حيفا‭. ‬وقال‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬إن‭ ‬نحو‭ ‬40‭ ‬قذيفة‭ ‬أطلقت‭ ‬دفعة‭ ‬واحدة‭ ‬على‭ ‬حيفا،‭ ‬بعضها‭ ‬تم‭ ‬اعتراضه‭ ‬بينما‭ ‬سقط‭ ‬البعض‭ ‬الآخر‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬

وقالت‭ ‬فرق‭ ‬إسعاف‭ ‬إسرائيلية‭ ‬إن‭ ‬شخصين‭ ‬قتلا‭ ‬جراء‭ ‬ضربات‭ ‬تعرضت‭ ‬لها‭ ‬كريات‭ ‬شمونة‭ ‬قرب‭ ‬الحدود،‭ ‬كما‭ ‬أصيب‭ ‬ستة‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬في‭ ‬حيفا‭. ‬

وفي‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه،‭ ‬شنت‭ ‬إسرائيل‭ ‬هجمات‭ ‬جوية‭ ‬شملت‭ ‬أهدافا‭ ‬بعيدة‭ ‬عن‭ ‬مناطق‭ ‬القتال‭ ‬الحدودية‭. ‬وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬اللبنانية‭ ‬إن‭ ‬إسرائيل‭ ‬شنت‭ ‬هجوما‭ ‬على‭ ‬بلدة‭ ‬الوردانية‭ ‬شمال‭ ‬صيدا‭ ‬على‭ ‬طول‭ ‬الساحل،‭ ‬ما‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬أربعة‭ ‬وإصابة‭ ‬عشرة‭. ‬

وأثار‭ ‬التصعيد‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬المخاوف‭ ‬من‭ ‬اتساع‭ ‬نطاق‭ ‬الصراع‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬بما‭ ‬يجر‭ ‬إيران،‭ ‬وكذلك‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬أقوى‭ ‬حليف‭ ‬لإسرائيل‭. ‬

وفي‭ ‬الأسابيع‭ ‬القليلة‭ ‬الماضية،‭ ‬نفذت‭ ‬إسرائيل‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الاغتيالات‭ ‬استهدفت‭ ‬كبار‭ ‬قادة‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬وأطلقت‭ ‬عمليات‭ ‬برية‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬ووسعتها‭ ‬لاحقا‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭. ‬

وتقول‭ ‬إسرائيل‭ ‬إن‭ ‬قوات‭ ‬مما‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬أربع‭ ‬فرق‭ ‬تنفذ‭ ‬عمليات‭ ‬داخل‭ ‬لبنان‭ ‬منذ‭ ‬أول‭ ‬إعلان‭ ‬لعملية‭ ‬برية‭ ‬في‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬لكنها‭ ‬لم‭ ‬تؤكد‭ ‬أنها‭ ‬أقامت‭ ‬وجودا‭ ‬دائما‭ ‬لتلك‭ ‬القوات‭ ‬هناك‭. ‬

وتسبب‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬لبنان‭ ‬في‭ ‬مقتل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬2100‭ ‬أغلبهم‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬أسبوعين‭ ‬ونزوح‭ ‬نحو‭ ‬1‭.‬2‭ ‬مليون‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬البلاد‭.‬