Thursday, 10 October 2024 03:26 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


حزب الله اللبناني يعلن خوض اشتباكات مع قوات إسرائيلية على طول الحدود

10/9/2024 7:07:18 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بيروت‭ - ‬الوكالات‭: ‬قالت‭ ‬جماعة‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬اللبنانية‭ ‬أمس‭ ‬إن‭ ‬مقاتليها‭ ‬يتصدون‭ ‬لتقدم‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬في‭ ‬اشتباكات‭ ‬على‭ ‬طول‭ ‬الحدود‭. ‬

وأعلن‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬أمس‭ ‬أن‭ ‬مقاتليه‭ ‬قصفوا‭ ‬بالصواريخ‭ ‬قوات‭ ‬اسرائيلية‭ ‬حاولت‭ ‬التقدم‭ ‬باتجاه‭ ‬بلدات‭ ‬ميس‭ ‬الجبل‭ ‬ومحيبيب‭ ‬واللبونة‭ ‬الحدودية‭.

وأعلن‭ ‬صباحا‭ ‬أن‭ ‬مقاتليه‭ ‬تصدوا‭ ‬لمحاولتي‭ ‬تسلل‭ ‬قوات‭ ‬اسرائيلية‭ ‬عند‭ ‬الحدود‭ ‬فجر‭ ‬أمس‭. ‬وأفاد‭ ‬الحزب‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أن‭ ‬مقاتليه‭ ‬قاموا‭ ‬‮«‬بِتفجير‭ ‬عبوة‭ ‬ناسفة‭ ‬بِقوةٍ‭ ‬من‭ ‬جنود‭ ‬العدو‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬واشتبكوا‭ ‬معها‭ ‬لدى‭ ‬محاولتها‭ ‬التسلل‭ ‬إلى‭ ‬بلدة‭ ‬بليدا‮»‬‭.

وفي‭ ‬بيان‭ ‬منفصل،‭ ‬أشار‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬عناصره‭ ‬استهدفوا‭ ‬قوة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬‮«‬بقذائف‭ ‬المدفعية‭ ‬والأسلحة‭ ‬الصاروخية‮»‬‭ ‬لدى‭ ‬محاولتها‭ ‬التقدم‭ ‬فجر‭ ‬أمس‭ ‬باتجاه‭ ‬منطقة‭ ‬اللبونة‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬غرب‭ ‬البلاد‭. ‬

وأعلن‭ ‬الحزب‭ ‬الثلاثاء‭ ‬تصدّيه‭ ‬لقوة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬‮«‬تسللت‮»‬‭ ‬خلف‭ ‬موقع‭ ‬لقوة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ (‬يونيفيل‭) ‬داخل‭ ‬اللبونة،‭ ‬غداة‭ ‬قوله‭ ‬إنه‭ ‬أمر‭ ‬مقاتليه‭ ‬بـ«التريث‮»‬‭ ‬في‭ ‬استهداف‭ ‬تحرّكات‭ ‬لجنود‭ ‬إسرائيليين‭ ‬خلف‭ ‬موقع‭ ‬آخر‭ ‬للقوة‭ ‬الدولية‭. ‬

والأحد،‭ ‬حذرت‭ ‬اليونيفيل‭ ‬من‭ ‬‮«‬تطور‭ ‬خطير‭ ‬للغاية‮»‬‭ ‬مع‭ ‬اقتراب‭ ‬عمليات‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬من‭ ‬موقع‭ ‬لها‭.

من‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الجيش‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬نداف‭ ‬شوشاني‭ ‬الثلاثاء‭ ‬‮«‬إننا‭ ‬في‭ ‬محادثات‭ ‬مستمرة‭ ‬واتصال‭ ‬دائم‭ ‬مع‭ ‬اليونيفيل‭ ‬للتأكد‭ ‬من‭ ‬أنهم‭ ‬ليسوا‭ ‬في‭ ‬خط‭ ‬النار‭ ‬بيننا‭ ‬وبين‭ ‬حزب‭ ‬الله‮»‬‭. ‬

وحضّت‭ ‬اليونيفيل‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬السبت‭ ‬لبنان‭ ‬وإسرائيل‭ ‬على‭ ‬‮«‬إعادة‭ ‬الالتزام‭ ‬بقرار‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬1701،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الأفعال‭ ‬وليس‭ ‬الأقوال‭ ‬فقط،‭ ‬باعتباره‭ ‬الحل‭ ‬الوحيد‭ ‬القابل‭ ‬للتطبيق‭ ‬لإعادة‭ ‬الاستقرار‭ ‬إلى‭ ‬المنطقة‮»‬‭. ‬

وأرسى‭ ‬القرار‭ ‬1701‭ ‬وقفا‭ ‬للأعمال‭ ‬الحربية‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحزب‭ ‬الله‭ ‬بعد‭ ‬حرب‭ ‬مدمرة‭ ‬خاضاها‭ ‬صيف‭ ‬2006‭. ‬وتم‭ ‬تعزيز‭ ‬انتشار‭ ‬قوة‭ ‬اليونيفيل‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭. ‬

وبموجب‭ ‬القرار،‭ ‬انتشر‭ ‬الجيش‭ ‬اللبناني‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬عقود‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭ ‬بهدف‭ ‬منع‭ ‬أي‭ ‬وجود‭ ‬عسكري‭ ‬‮«‬غير‭ ‬شرعي‮»‬‭ ‬عليها‭. ‬

وإلى‭ ‬الشرق،‭ ‬قالت‭ ‬جماعة‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬إنها‭ ‬هاجمت‭ ‬جنودا‭ ‬إسرائيليين‭ ‬في‭ ‬قرية‭ ‬مارون‭ ‬الراس‭ ‬وأطلقت‭ ‬صواريخ‭ ‬صوب‭ ‬قوات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬كانت‭ ‬تتقدم‭ ‬نحو‭ ‬قريتي‭ ‬ميس‭ ‬الجبل‭ ‬ومحيبيب‭ ‬الحدوديتين‭. ‬

ودوت‭ ‬صفارات‭ ‬الإنذار‭ ‬بشكل‭ ‬متواصل‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬إسرائيل‭ ‬أمس‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬مدينة‭ ‬حيفا‭. ‬وقال‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬إن‭ ‬نحو‭ ‬40‭ ‬قذيفة‭ ‬أطلقت‭ ‬دفعة‭ ‬واحدة‭ ‬على‭ ‬حيفا،‭ ‬بعضها‭ ‬تم‭ ‬اعتراضه‭ ‬بينما‭ ‬سقط‭ ‬البعض‭ ‬الآخر‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬

وقالت‭ ‬فرق‭ ‬إسعاف‭ ‬إسرائيلية‭ ‬إن‭ ‬شخصين‭ ‬قتلا‭ ‬جراء‭ ‬ضربات‭ ‬تعرضت‭ ‬لها‭ ‬كريات‭ ‬شمونة‭ ‬قرب‭ ‬الحدود،‭ ‬كما‭ ‬أصيب‭ ‬ستة‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬في‭ ‬حيفا‭. ‬

وفي‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه،‭ ‬شنت‭ ‬إسرائيل‭ ‬هجمات‭ ‬جوية‭ ‬شملت‭ ‬أهدافا‭ ‬بعيدة‭ ‬عن‭ ‬مناطق‭ ‬القتال‭ ‬الحدودية‭. ‬وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬اللبنانية‭ ‬إن‭ ‬إسرائيل‭ ‬شنت‭ ‬هجوما‭ ‬على‭ ‬بلدة‭ ‬الوردانية‭ ‬شمال‭ ‬صيدا‭ ‬على‭ ‬طول‭ ‬الساحل،‭ ‬ما‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬أربعة‭ ‬وإصابة‭ ‬عشرة‭. ‬

وأثار‭ ‬التصعيد‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬المخاوف‭ ‬من‭ ‬اتساع‭ ‬نطاق‭ ‬الصراع‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬بما‭ ‬يجر‭ ‬إيران،‭ ‬وكذلك‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬أقوى‭ ‬حليف‭ ‬لإسرائيل‭. ‬

وفي‭ ‬الأسابيع‭ ‬القليلة‭ ‬الماضية،‭ ‬نفذت‭ ‬إسرائيل‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الاغتيالات‭ ‬استهدفت‭ ‬كبار‭ ‬قادة‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬وأطلقت‭ ‬عمليات‭ ‬برية‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬ووسعتها‭ ‬لاحقا‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭. ‬

وتقول‭ ‬إسرائيل‭ ‬إن‭ ‬قوات‭ ‬مما‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬أربع‭ ‬فرق‭ ‬تنفذ‭ ‬عمليات‭ ‬داخل‭ ‬لبنان‭ ‬منذ‭ ‬أول‭ ‬إعلان‭ ‬لعملية‭ ‬برية‭ ‬في‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬لكنها‭ ‬لم‭ ‬تؤكد‭ ‬أنها‭ ‬أقامت‭ ‬وجودا‭ ‬دائما‭ ‬لتلك‭ ‬القوات‭ ‬هناك‭. ‬

وتسبب‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬لبنان‭ ‬في‭ ‬مقتل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬2100‭ ‬أغلبهم‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬أسبوعين‭ ‬ونزوح‭ ‬نحو‭ ‬1‭.‬2‭ ‬مليون‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬البلاد‭.‬

MENAFN09102024000055011008ID1108763998

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث