مركز البحرين العالمي للمعارض يحصل على شهادتي ((آيزو)) لأنظمة إدارة الجودة وإدارة سلامة الأغذية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬قالت‭ ‬سارة‭ ‬أحمد‭ ‬بوحجي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لهيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬العالمي‭ ‬للمعارض‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬فخورون‭ ‬للغاية‭ ‬بحصول‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬العالمي‭ ‬للمعارض‭ ‬على‭ ‬شهادتين‭ ‬مرموقتين‭ ‬في‭ ‬الجودة‭ (‬الآيزو‭)‬،‭ ‬ومتحمّسون‭ ‬لما‭ ‬ستستقطبه‭ ‬هذه‭ ‬الشهادات‭ ‬العالمية‭ ‬المرموقة‭ ‬من‭ ‬فرص‭ ‬أعمال‭ ‬واعدة‭ ‬للمركز،‭ ‬بما‭ ‬يثبت‭ ‬مجدّداً‭ ‬الجهود‭ ‬المضنية‭ ‬التي‭ ‬يبذلها‭ ‬المركز‭ ‬لتوفير‭ ‬تجارب‭ ‬استثنائية‭ ‬مع‭ ‬تبني‭ ‬أفضل‭ ‬معايير‭ ‬السلامة‭ ‬ورضا‭ ‬العملاء‭ ‬والشركاء‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬سواء‮»‬‭.

‬وأضافت‭ ‬بوحجي‭ ‬أنّ‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬يؤكد‭ ‬مدى‭ ‬التزام‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬العالمي‭ ‬للمعارض‭ ‬بضمان‭ ‬تطبيق‭ ‬أعلى‭ ‬معايير‭ ‬سلامة‭ ‬الأغذية‭ ‬لخدمات‭ ‬الطهي‭ ‬الداخلي‭ ‬وخدمات‭ ‬التموين‭ ‬الخارجي‭ ‬بحسب‭ ‬الطلب،‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬تجربة‭ ‬ومستوى‭ ‬رضا‭ ‬العملاء‭ ‬وأدوات‭ ‬التحكم‭ ‬بإدارة‭ ‬المخاطر‭ ‬لدى‭ ‬سلسلة‭ ‬توريد‭ ‬الأغذية‭ ‬للمركز‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬العالمي‭ ‬للمعارض‭ ‬يقدم‭ ‬خدمات‭ ‬طهي‭ ‬داخلي‭ ‬وخدمات‭ ‬تموين‭ ‬خارجي‭ ‬مميزة‭ ‬بحسب‭ ‬الطلب‭ ‬مع‭ ‬وجود‭ ‬مطبخ‭ ‬مجهز‭ ‬ممتد‭ ‬على‭ ‬مساحة‭ ‬إجمالية‭ ‬قدرها‭ ‬3600‭ ‬متر‭ ‬مربع‭ ‬وبطاقة‭ ‬استيعابية‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬10000‭ ‬ضيف‭ ‬يومياً،‭ ‬لتغطي‭ ‬كافة‭ ‬أنواع‭ ‬الأطعمة‭ ‬ومختلف‭ ‬الأطباق‭ ‬لتشمل‭ ‬المطبخ‭ ‬البحريني‭ ‬والعربي‭ ‬والعالمي‭. ‬