مركز البحرين العالمي للمعارض يحصل على شهادتي ((آيزو)) لأنظمة إدارة الجودة وإدارة سلامة الأغذية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعلن مركز البحرين العالمي للمعارض تحقيقه إنجازا جديدا بحصوله على شهادتي الجودة «آيزو 9001:2015» لأنظمة إدارة الجودة و«آيزو 22000:2018» لأنظمة إدارة سلامة الأغذية وتحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة.
وبهذه المناسبة، قالت سارة أحمد بوحجي الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض رئيس مجلس إدارة مركز البحرين العالمي للمعارض: «نحن فخورون للغاية بحصول مركز البحرين العالمي للمعارض على شهادتين مرموقتين في الجودة (الآيزو)، ومتحمّسون لما ستستقطبه هذه الشهادات العالمية المرموقة من فرص أعمال واعدة للمركز، بما يثبت مجدّداً الجهود المضنية التي يبذلها المركز لتوفير تجارب استثنائية مع تبني أفضل معايير السلامة ورضا العملاء والشركاء على حد سواء».
وأضافت بوحجي أنّ هذا الإنجاز يؤكد مدى التزام مركز البحرين العالمي للمعارض بضمان تطبيق أعلى معايير سلامة الأغذية لخدمات الطهي الداخلي وخدمات التموين الخارجي بحسب الطلب، بما يعزز تجربة ومستوى رضا العملاء وأدوات التحكم بإدارة المخاطر لدى سلسلة توريد الأغذية للمركز.
الجدير بالذكر أن مركز البحرين العالمي للمعارض يقدم خدمات طهي داخلي وخدمات تموين خارجي مميزة بحسب الطلب مع وجود مطبخ مجهز ممتد على مساحة إجمالية قدرها 3600 متر مربع وبطاقة استيعابية تصل إلى 10000 ضيف يومياً، لتغطي كافة أنواع الأطعمة ومختلف الأطباق لتشمل المطبخ البحريني والعربي والعالمي.
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