العربية للطيران تحصد جائزة منتدى التميز التشغيلي 2024

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
حصدت «العربية للطيران»، أول وأكبر شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، «جائزة أفضل شركة في فئة الطيران»، تقديراً لالتزامها بتعزيز الكفاءة والموثوقية وخدمة العملاء، وذلك خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم خلال «منتدى التميز التشغيلي» «2024
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في العاصمة اليونانية أثينا.
وفي نسخة عام 2024، ناقش قادة القطاع خلال المنتدى أحدث التطورات في عمليات شركات الطيران والمطارات، مؤكدين أهمية اتخاذ القرارات المدروسة القائمة على البيانات بهدف التحسين المستمر للعمليات التشغيلية.
وفي هذا السياق، قال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «العربية للطيران»: «يعد حصولنا على جائزة أفضل شركة طيران ضمن جوائز «منتدى التميز التشغيلي» دليلاً على العمل الجاد والتفاني لفريق العمل بأكمله في مجموعة العربية للطيران. كما تسلط هذه الجائزة الضوء على التزامنا الراسخ بالتميز والكفاءة التشغيلية، ما يمكننا من الاستمرار في توفير القيمة المضافة والموثوقية لعملائنا».
وفازت «العربية للطيران» في السابق بالعديد من الجوائز المرموقة، حيث حصلت الشركة على تصنيف أعلى هامش ربح تشغيلي في العالم من قبل مجلة «إيرلاين ويكلي» كما حققت المرتبة الأولى في التصنيف المرموق لمجلة «إيرفينانس جورنال» لأفضل 100 شركة طيران في العالم.
وتشغل «العربية للطيران» أسطولاً من طائرات الإيرباص A 320 و A 321، وهي أحدث الطائرات ذات الممر الواحد والأكثر مبيعاً في العالم. وتوفر مقصورة الطائرة راحة إضافية مع توفير أكبر مساحة بين المقاعد مقارنة بأي مقصورة اقتصادية. وقد تم تجهيز الطائرة بخدمة « SkyTime »، وهي خدمة بث مجانية على متن الطائرة تتيح للمسافرين الوصول إلى مجموعة واسعة من الأفلام ووسائل الترفيه مباشرة على أجهزتهم. كما يمكن للمسافرين الاستمتاع بمجموعة متنوعة من الأطباق الشهية وبأسعار معقولة عبر قائمة « SkyCafe » الموجودة على متن الطائرة.
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