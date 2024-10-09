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العربية للطيران تحصد جائزة منتدى التميز التشغيلي 2024

10/9/2024 7:07:18 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) حصدت‭ ‬‮«‬العربية‭ ‬للطيران‮»‬،‭ ‬أول‭ ‬وأكبر‭ ‬شركة‭ ‬طيران‭ ‬اقتصادي‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا،‭ ‬‮«‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬شركة‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬الطيران‮»‬،‭ ‬تقديراً‭ ‬لالتزامها‭ ‬بتعزيز‭ ‬الكفاءة‭ ‬والموثوقية‭ ‬وخدمة‭ ‬العملاء،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬حفل‭ ‬توزيع‭ ‬الجوائز‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬خلال‭ ‬‮«‬منتدى‭ ‬التميز‭ ‬التشغيلي‮»‬‭ ‬‮«‬2024 OPS ‭ ‬‮»‬‭
‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬اليونانية‭ ‬أثينا‭.‬

وفي‭ ‬نسخة‭ ‬عام‭ ‬2024،‭ ‬ناقش‭ ‬قادة‭ ‬القطاع‭ ‬خلال‭ ‬المنتدى‭ ‬أحدث‭ ‬التطورات‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬شركات‭ ‬الطيران‭ ‬والمطارات،‭ ‬مؤكدين‭ ‬أهمية‭ ‬اتخاذ‭ ‬القرارات‭ ‬المدروسة‭ ‬القائمة‭ ‬على‭ ‬البيانات‭ ‬بهدف‭ ‬التحسين‭ ‬المستمر‭ ‬للعمليات‭ ‬التشغيلية‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق،‭ ‬قال‭ ‬عادل‭ ‬العلي،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬‮«‬العربية‭ ‬للطيران‮»‬‭: ‬‮«‬يعد‭ ‬حصولنا‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬شركة‭ ‬طيران‭ ‬ضمن‭ ‬جوائز‭ ‬‮«‬منتدى‭ ‬التميز‭ ‬التشغيلي‮»‬‭ ‬دليلاً‭ ‬على‭ ‬العمل‭ ‬الجاد‭ ‬والتفاني‭ ‬لفريق‭ ‬العمل‭ ‬بأكمله‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬العربية‭ ‬للطيران‭. ‬كما‭ ‬تسلط‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬التزامنا‭ ‬الراسخ‭ ‬بالتميز‭ ‬والكفاءة‭ ‬التشغيلية،‭ ‬ما‭ ‬يمكننا‭ ‬من‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة‭ ‬والموثوقية‭ ‬لعملائنا‮»‬‭.‬

وفازت‭ ‬‮«‬العربية‭ ‬للطيران‮»‬‭ ‬في‭ ‬السابق‭ ‬بالعديد‭ ‬من‭ ‬الجوائز‭ ‬المرموقة،‭ ‬حيث‭ ‬حصلت‭ ‬الشركة‭ ‬على‭ ‬تصنيف‭ ‬أعلى‭ ‬هامش‭ ‬ربح‭ ‬تشغيلي‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مجلة‭ ‬‮«‬إيرلاين‭ ‬ويكلي‮»‬‭ ‬كما‭ ‬حققت‭ ‬المرتبة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬التصنيف‭ ‬المرموق‭ ‬لمجلة‭ ‬‮«‬إيرفينانس‭ ‬جورنال‮»‬‭ ‬لأفضل‭ ‬100‭ ‬شركة‭ ‬طيران‭ ‬في‭ ‬العالم‭.‬

وتشغل‭ ‬‮«‬العربية‭ ‬للطيران‮»‬‭ ‬أسطولاً‭ ‬من‭ ‬طائرات‭ ‬الإيرباص‭ ‬ A 320‭ ‬و A 321،‭ ‬وهي‭ ‬أحدث‭ ‬الطائرات‭ ‬ذات‭ ‬الممر‭ ‬الواحد‭ ‬والأكثر‭ ‬مبيعاً‭ ‬في‭ ‬العالم‭. ‬وتوفر‭ ‬مقصورة‭ ‬الطائرة‭ ‬راحة‭ ‬إضافية‭ ‬مع‭ ‬توفير‭ ‬أكبر‭ ‬مساحة‭ ‬بين‭ ‬المقاعد‭ ‬مقارنة‭ ‬بأي‭ ‬مقصورة‭ ‬اقتصادية‭. ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬تجهيز‭ ‬الطائرة‭ ‬بخدمة‭ ‬‮«‬ SkyTime ‮»‬،‭ ‬وهي‭ ‬خدمة‭ ‬بث‭ ‬مجانية‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬الطائرة‭ ‬تتيح‭ ‬للمسافرين‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬مجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬الأفلام‭ ‬ووسائل‭ ‬الترفيه‭ ‬مباشرة‭ ‬على‭ ‬أجهزتهم‭. ‬كما‭ ‬يمكن‭ ‬للمسافرين‭ ‬الاستمتاع‭ ‬بمجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬الأطباق‭ ‬الشهية‭ ‬وبأسعار‭ ‬معقولة‭ ‬عبر‭ ‬قائمة‭ ‬‮«‬ SkyCafe ‮»‬‭ ‬الموجودة‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬الطائرة‭.‬

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