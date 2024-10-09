البحرين الوطني يتعاون مع ميدان هومز لتقديم حلول تمويل عقارية حصرية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتعليقًا‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬قال‭ ‬صباح‭ ‬عبداللطيف‭ ‬الزياني‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭: ‬‮«‬يسرنا‭ ‬أن‭ ‬نتعاون‭ ‬مع‭ ‬‮«‬ميدان‭ ‬هومز‮»‬‭ ‬كأحد‭ ‬أبرز‭ ‬المطورين‭ ‬العقاريين‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬وذلك‭ ‬لتوفير‭ ‬حلول‭ ‬ميسرة‭ ‬لتمويل‭ ‬الوحدات‭ ‬السكنية‭. ‬وكذلك‭ ‬تضمن‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬حصول‭ ‬عملائنا‭ ‬الكرام‭ ‬على‭ ‬خيارات‭ ‬تناسب‭ ‬جميع‭ ‬فئات‭ ‬المجتمع‭ ‬وتلائم‭ ‬احتياجاتهم‭ ‬المستقبلية‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬علق‭ ‬محمد‭ ‬عبدالله‭ ‬إسماعيل‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬في‭ ‬ميدان‭ ‬هومز‭ ‬العقارية‭: ‬‮«‬نتطلع‭ ‬إلى‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬التي‭ ‬تعكس‭ ‬رؤيتنا‭ ‬المشتركة‭ ‬الهادفة‭ ‬لتدشين‭ ‬مجتمعات‭ ‬سكنية‭ ‬مزدهرة‭ ‬ونابضة‭ ‬بالحياة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬ونطمح‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬الشراكة‭ ‬إلى‭ ‬إحداث‭ ‬نقلة‭ ‬نوعية‭ ‬في‭ ‬نماذج‭ ‬الحلول‭ ‬السكنية،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يأتي‭ ‬عبر‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬مواكبة‭ ‬تطلعات‭ ‬العملاء،‭ ‬وتسهيل‭ ‬تملكهم‭ ‬وحداتنا‭ ‬السكنية‭ ‬المصممة‭ ‬بأعلى‭ ‬مستويات‭ ‬الجودة‭ ‬والفخامة‮»‬‭.‬

جدير‭ ‬بالإشارة‭ ‬أن‭ ‬حلول‭ ‬التمويل‭ ‬العقاري‭ ‬من‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬تمنح‭ ‬العملاء‭ ‬مزايا‭ ‬فريدة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬أسعار‭ ‬فائدة‭ ‬تنافسية،‭ ‬وشروط‭ ‬سداد‭ ‬تصل‭ ‬حتى‭ ‬30‭ ‬عامًا،‭ ‬وفترة‭ ‬سماح‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬6‭ ‬أشهر،‭ ‬وتأمين‭ ‬مجاني‭ ‬ضد‭ ‬الحريق‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬تمويل‭ ‬عقاري‭. ‬كما‭ ‬تتسم‭ ‬هذه‭ ‬التمويلات‭ ‬بعملية‭ ‬موافقة‭ ‬سريعة‭ ‬وفورية،‭ ‬ويهدف‭ ‬البنك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬تبسيط‭ ‬تجربة‭ ‬التمويل‭ ‬لعملائه،‭ ‬وجعل‭ ‬رحلتهم‭ ‬نحو‭ ‬تملك‭ ‬منازل‭ ‬أحلامهم‭ ‬أكثر‭ ‬سهولة‭ ‬ويسرًا‭.‬