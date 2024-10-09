البحرين الوطني يتعاون مع ميدان هومز لتقديم حلول تمويل عقارية حصرية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أبرم بنك البحرين الوطني مذكرة تفاهم مع «ميدان هومز»، المؤسسة البحرينية الرائدة والنشطة في السوق العقاري المحلي، وذلك لتقديم عروض تمويل حصرية لمشاريعها السكنية الجديدة المطروحة في مختلف أنحاء المملكة.
وتعليقًا على هذه المناسبة قال صباح عبداللطيف الزياني الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد في بنك البحرين الوطني: «يسرنا أن نتعاون مع «ميدان هومز» كأحد أبرز المطورين العقاريين في المملكة وذلك لتوفير حلول ميسرة لتمويل الوحدات السكنية. وكذلك تضمن هذه الشراكة حصول عملائنا الكرام على خيارات تناسب جميع فئات المجتمع وتلائم احتياجاتهم المستقبلية».
من جهته، علق محمد عبدالله إسماعيل الرئيس التنفيذي في ميدان هومز العقارية: «نتطلع إلى التعاون مع بنك البحرين الوطني في هذه المبادرة التي تعكس رؤيتنا المشتركة الهادفة لتدشين مجتمعات سكنية مزدهرة ونابضة بالحياة في مملكة البحرين. ونطمح من خلال هذا الشراكة إلى إحداث نقلة نوعية في نماذج الحلول السكنية، وهو ما يأتي عبر التركيز على مواكبة تطلعات العملاء، وتسهيل تملكهم وحداتنا السكنية المصممة بأعلى مستويات الجودة والفخامة».
جدير بالإشارة أن حلول التمويل العقاري من بنك البحرين الوطني تمنح العملاء مزايا فريدة، بما في ذلك أسعار فائدة تنافسية، وشروط سداد تصل حتى 30 عامًا، وفترة سماح تصل إلى 6 أشهر، وتأمين مجاني ضد الحريق مع كل تمويل عقاري. كما تتسم هذه التمويلات بعملية موافقة سريعة وفورية، ويهدف البنك من خلال ذلك إلى تبسيط تجربة التمويل لعملائه، وجعل رحلتهم نحو تملك منازل أحلامهم أكثر سهولة ويسرًا.
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