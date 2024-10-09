وزير الخارجية يبحث مع نظيره البريطاني مستجدات الأوضاع الإقليمية والحرب الدائرة في غزة ولبنان

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬بحث‭ ‬أوجه‭ ‬علاقات‭ ‬الصداقة‭ ‬الوطيدة‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬وما‭ ‬وصلت‭ ‬إليه‭ ‬من‭ ‬مستوى‭ ‬متقدم،‭ ‬وسبل‭ ‬تطويرها‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬السياسية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬والتجارية‭ ‬والتنموية،‭ ‬وتوسيع‭ ‬آفاق‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬التي‭ ‬تخدم‭ ‬المصالح‭ ‬المشتركة‭.‬

كما‭ ‬استعرض‭ ‬الجانبان‭ ‬مستجدات‭ ‬الأوضاع‭ ‬الإقليمية،‭ ‬والحرب‭ ‬الدائرة‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬ولبنان،‭ ‬وازدياد‭ ‬حدة‭ ‬التصعيد‭ ‬بين‭ ‬أطراف‭ ‬النزاع،‭ ‬والجهود‭ ‬العربية‭ ‬والدولية‭ ‬التي‭ ‬تُبذل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬وقف‭ ‬فوري‭ ‬ودائم‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار،‭ ‬وخفض‭ ‬حدة‭ ‬التوتر‭ ‬والتصعيد،‭ ‬ومعالجة‭ ‬الأوضاع‭ ‬الإنسانية،‭ ‬وإيصال‭ ‬المساعدات‭ ‬الإغاثية‭ ‬إلى‭ ‬السكان‭ ‬المدنيين‭ ‬والمهجرين،‭ ‬والدفع‭ ‬بجهود‭ ‬إحلال‭ ‬السلام‭ ‬العادل‭ ‬والشامل‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

وكان‭ ‬ديفيد‭ ‬لامي‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬والكومنولث‭ ‬والتنمية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬الصديقة‭ ‬والوفد‭ ‬المرافق‭ ‬له‭ ‬قد‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬البلاد‭ ‬في‭ ‬زيارة‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وكان‭ ‬في‭ ‬استقباله‭ ‬لدى‭ ‬وصوله‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية،‭ ‬وأليستر‭ ‬لونج‭ ‬سفير‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭.‬