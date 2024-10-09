وزير الخارجية يبحث مع نظيره البريطاني مستجدات الأوضاع الإقليمية والحرب الدائرة في غزة ولبنان

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
اجتمع الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية أمس مع ديفيد لامي وزير الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة الصديقة، بمناسبة زيارته لمملكة البحرين.
وتم خلال الاجتماع بحث أوجه علاقات الصداقة الوطيدة التي تربط بين البلدين، وما وصلت إليه من مستوى متقدم، وسبل تطويرها في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية، وتوسيع آفاق التعاون المشترك في المجالات التي تخدم المصالح المشتركة.
كما استعرض الجانبان مستجدات الأوضاع الإقليمية، والحرب الدائرة في غزة ولبنان، وازدياد حدة التصعيد بين أطراف النزاع، والجهود العربية والدولية التي تُبذل من أجل وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وخفض حدة التوتر والتصعيد، ومعالجة الأوضاع الإنسانية، وإيصال المساعدات الإغاثية إلى السكان المدنيين والمهجرين، والدفع بجهود إحلال السلام العادل والشامل في المنطقة.
وكان ديفيد لامي وزير الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة الصديقة والوفد المرافق له قد وصل إلى البلاد في زيارة لمملكة البحرين.
وكان في استقباله لدى وصوله الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، وأليستر لونج سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين، وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.
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