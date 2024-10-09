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التيارات المائية تعطل مقترح إنشاء ساحل بإسكان شرق سترة

10/9/2024 7:07:16 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تغطية‭: ‬مروة‭ ‬أحمد


دعت‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬إلى‭ ‬إعادة‭ ‬دراسة‭ ‬اقتراح‭ ‬بإنشاء‭ ‬ساحل‭ ‬عام‭ ‬للسباحة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬إسكان‭ ‬شرق‭ ‬سترة،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬قوة‭ ‬اندفاع‭ ‬التيارات‭ ‬المائية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬تحول‭ ‬دون‭ ‬إنشاء‭ ‬هذا‭ ‬الساحل‭. ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬اجتماع‭ ‬مجلس‭ ‬أمانة‭ ‬العاصمة‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬برئاسة‭ ‬صالح‭ ‬طرادة‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬وخلود‭ ‬القطان‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬وحضور‭ ‬ممثلين‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬وهيئة‭ ‬التخطيط‭ ‬العمراني‭. ‬

وكان‭ ‬ميثم‭ ‬الحايكي‭ ‬عضو‭ ‬المجلس‭ ‬قد‭ ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬العاصمة‭ ‬تفتقر‭ ‬إلى‭ ‬السواحل‭ ‬العامة‭ ‬المخصصة‭ ‬للسباحة‭ ‬رغم‭ ‬وجود‭ ‬المماشي،‭ ‬وأن‭ ‬المواطنين‭ ‬مازالوا‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬سـاحل‭ ‬مخصص‭ ‬للسباحة،‭ ‬ومن‭ ‬هذا‭ ‬المنطلق‭ ‬استعرض‭ ‬الحايكي‭ ‬قطعة‭ ‬ساحلية‭ ‬تقع‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬سترة‭ ‬يمكن‭ ‬تحويلها‭ ‬إلى‭ ‬ساحل‭ ‬مخصص‭ ‬للسباحة‭ ‬ينتفع‭ ‬منه‭ ‬المواطنون‭ ‬والمقيمون‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬المنطقة‭ ‬الساحلية‭ ‬المقترحة‭ ‬تنقسم‭ ‬إلى‭ ‬قسمين‭ ‬أحدهما‭ ‬رملي‭ ‬والآخر‭ ‬صخري‭.‬

بدوره‭ ‬أشار‭ ‬المهندس‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬عباس‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬أمانة‭ ‬العاصمة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المقترح‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الدراسة‭ ‬قبل‭ ‬الموافقة‭ ‬عليه‭ ‬بسبب‭ ‬تبعيته‭ ‬لعدّة‭ ‬جهات‭ ‬منها‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني،‭ ‬والبلديات‭ ‬وشؤون‭ ‬الزراعة،‭ ‬وهيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض،‭ ‬والثروة‭ ‬البحرية‭ ‬والمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للبيئة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬المجتمع‭ ‬المحلي‭ ‬كون‭ ‬المخطط‭ ‬يقع‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬سكنية‭ ‬تتسم‭ ‬ببعض‭ ‬الخصوصية،‭ ‬حيث‭ ‬اقترح‭ ‬اجتماعًا‭ ‬مع‭ ‬أهالي‭ ‬المنطقة‭ ‬للنظر‭ ‬في‭ ‬رأيهم‭ ‬بشأن‭ ‬إنشاء‭ ‬هذا‭ ‬الساحل‭ ‬الواقع‭ ‬من‭ ‬وحداتهم‭ ‬الإسكانية‭.‬

من‭ ‬جانبها‭ ‬أوضحت‭ ‬المهندسة‭ ‬ولاء‭ ‬بدر‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬أن‭ ‬منطقة‭ ‬شرق‭ ‬سترة‭ ‬تمتاز‭ ‬بتيارات‭ ‬حالت‭ ‬بينها‭ ‬وبين‭ ‬إنشاء‭ ‬ساحل‭ ‬فيها،‭ ‬وأن‭ ‬قوة‭ ‬دفع‭ ‬التيار‭ ‬المائي‭ ‬منعت‭ ‬من‭ ‬تخصيص‭ ‬ساحل‭ ‬عام‭ ‬للمواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬وأكدت‭ ‬ضرورة‭ ‬دراسة‭ ‬هذا‭ ‬المقترح‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬البيئية‭ ‬والبحرية‭ ‬مع‭ ‬مراعاة‭ ‬الاستدامة‭ ‬البيئية‭ ‬والمجتمعية‭ ‬في‭ ‬الموقع‭ ‬المخصص،‭ ‬وحسم‭ ‬المجلس‭ ‬أمر‭ ‬المقترح‭ ‬بإعادته‭ ‬إلى‭ ‬لجنة‭ ‬الخدمات‭ ‬والمرافق‭ ‬العامة‭ ‬بالمجلس‭ ‬للدراسة‭ ‬والنظر‭ ‬فيه‭ ‬بشكل‭ ‬مفصل‭ ‬وأوسع‭ ‬مع‭ ‬تغطية‭ ‬كافّة‭ ‬الأوجه‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬التطرّق‭ ‬اليها‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭.‬

من‭ ‬جهة‭ ‬ثانية‭ ‬تناول‭ ‬الاجتماع‭ ‬الزيارة‭ ‬الميدانية‭ ‬لسوق‭ ‬جدحفص،‭ ‬حيث‭ ‬أكدت‭ ‬د‭. ‬هدى‭ ‬سلطان‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الخدمات‭ ‬والمرافق‭ ‬العامة‭ ‬بمجلس‭ ‬أمانة‭ ‬العاصمة‭ ‬أن‭ ‬وضع‭ ‬السوق‭ ‬تحسّن،‭ ‬وأن‭ ‬السوق‭ ‬مازال‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬بعض‭ ‬المخالفات‭ ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬الأكشاك‭ ‬والفرشـات‭ ‬المخالفة‭ ‬قد‭ ‬قلّت‭ ‬عن‭ ‬آخر‭ ‬زيارة‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬وأن‭ ‬الطرق‭ ‬المحيطة‭ ‬بالسوق‭ ‬أصبحت‭ ‬منظمة‭ ‬بشكل‭ ‬أكبر،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬الأخشاب‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬بشكل‭ ‬عشوائي‭ ‬تسبب‭ ‬خطرًا‭ ‬على‭ ‬مرتادي‭ ‬السوق‭.‬

وكشف‭ ‬المهندس‭ ‬محمد‭ ‬السهلي‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬أمانة‭ ‬العاصمة‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬المساحات‭ ‬مؤجرة‭ ‬على‭ ‬جمعية‭ ‬محلية‭ ‬وأن‭ ‬العشوائية‭ ‬والأخشاب‭ ‬تقع‭ ‬ضمن‭ ‬المساحة‭ ‬المؤجرة‭ ‬لهذه‭ ‬الجمعية،‭ ‬ونوّه‭ ‬بأن‭ ‬أمانة‭ ‬العاصمة‭ ‬تُتابع‭ ‬تصاميم‭ ‬السوق‭ ‬الجديد‭ ‬والذي‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬مكـان‭ ‬مبنى‭ ‬أمانة‭ ‬العاصمة‭ ‬السابق‭.‬

وبالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬دراسة‭ ‬المخطط‭ ‬التفصيلي‭ ‬الجزئي‭ ‬لمنطقة‭ ‬جدحفص‭ ‬فقد‭ ‬وافق‭ ‬مجلس‭ ‬أمانة‭ ‬العاصمة‭ ‬على‭ ‬تغيير‭ ‬تصنيفه‭ ‬إلى‭ ‬مخطط‭ ‬زراعي‭ ‬استثماري‭ ‬وذلك‭ ‬تماشيًا‭ ‬مع‭ ‬مشاريع‭ ‬البحرين‭ ‬المرتبطة‭ ‬بزيادة‭ ‬الرقعة‭ ‬الخضراء‭ ‬فيها،‭ ‬حيث‭ ‬تبلغ‭ ‬مساحة‭ ‬الأرض‭ ‬الواحدة‭ ‬فيها‭ ‬حوالي‭ ‬6‭ ‬آلاف‭ ‬متر‭ ‬مربع‭ ‬سيتم‭ ‬تخصيصها‭ ‬لمشاريع‭ ‬زراعية‭ ‬استثمارية‭.‬

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