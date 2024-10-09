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ولي العهد رئيس الوزراء: مواصلة تطوير مسارات التعاون والتنسيق المشترك بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة

10/9/2024 7:07:16 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬العلاقات‭ ‬الراسخة‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬التي‭ ‬تدعمها‭ ‬شراكات‭ ‬تاريخية‭ ‬استراتيجية‭ ‬شاملة‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬كافة،‭ ‬لافتًا‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬التطور‭ ‬المستمر‭ ‬الذي‭ ‬يشهده‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ما‭ ‬يحظى‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬رعاية‭ ‬واهتمام‭ ‬من‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬وصاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬تشارلز‭ ‬الثالث‭ ‬ملك‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬لبريطانيا‭ ‬العظمى‭ ‬وإيرلندا‭ ‬الشمالية‭ ‬رئيس‭ ‬الكومنولث‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬لقاء‭ ‬سموه‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬القضيبية‭ ‬أمس،‭ ‬بحضور‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬وقف‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬التعليمي‭ ‬الخيري‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬صندوق‭ ‬العمل،‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬والدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية،‭ ‬والشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬ديفيد‭ ‬لامي‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬والكومنولث‭ ‬والتنمية‭ ‬بالمملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬حيث‭ ‬أشار‭ ‬سموه‭
‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬مواصلة‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬مسارات‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬والأخذ‭ ‬بها‭ ‬نحو‭ ‬مستوياتٍ‭ ‬أكثر‭ ‬شمولًا‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ما‭ ‬يجمع‭ ‬البلدين‭ ‬من‭ ‬اتفاقيات‭ ‬مشتركة‭.‬

وأكد‭ ‬سموه‭ ‬الدور‭ ‬البارز‭ ‬للمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الدول‭ ‬الشقيقة‭ ‬والصديقة‭ ‬في‭ ‬ترسيخ‭ ‬أسس‭ ‬الأمن‭ ‬والسلام‭ ‬والاستقرار‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬ومساعيها‭ ‬المشتركة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬استدامة‭ ‬التنمية‭ ‬وتحقيق‭ ‬الازدهار‭ ‬لشعوب‭ ‬العالم‭.‬

وجرى‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬بحث‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المواضيع‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك‭ ‬وآخر‭ ‬المستجدات‭ ‬على‭ ‬الجانبين‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي،‭ ‬وأهمية‭ ‬وقف‭ ‬التصعيد‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬حيث‭ ‬أكد‭ ‬سموه‭ ‬تكثيف‭ ‬الجهود‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬للوقف‭ ‬الفوري‭ ‬والدائم‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬إيجاد‭ ‬مسار‭ ‬واضح‭ ‬للسلام‭ ‬العادل‭ ‬والدائم‭ ‬والشامل‭ ‬الذي‭ ‬يقوم‭ ‬على‭ ‬حل‭ ‬الدولتين،‭ ‬وكذلك‭ ‬ضرورة‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬سيادة‭ ‬الجمهورية‭ ‬اللبنانية‭ ‬الشقيقة‭ ‬واستقلالها‭ ‬وسلامة‭ ‬أراضيها،‭ ‬لافتًا‭ ‬سموه‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لكل‭ ‬الجهود‭ ‬والمساعي‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬إحلال‭ ‬السلام‭ ‬وتفادي‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التوتر‭ ‬والصراع‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬مسارات‭ ‬التنمية‭ ‬والازدهار‭.‬

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