ولي العهد رئيس الوزراء: مواصلة تطوير مسارات التعاون والتنسيق المشترك بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬لقاء‭ ‬سموه‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬القضيبية‭ ‬أمس،‭ ‬بحضور‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬وقف‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬التعليمي‭ ‬الخيري‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬صندوق‭ ‬العمل،‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬والدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية،‭ ‬والشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬ديفيد‭ ‬لامي‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬والكومنولث‭ ‬والتنمية‭ ‬بالمملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬حيث‭ ‬أشار‭ ‬سموه‭

‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬مواصلة‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬مسارات‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬والأخذ‭ ‬بها‭ ‬نحو‭ ‬مستوياتٍ‭ ‬أكثر‭ ‬شمولًا‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ما‭ ‬يجمع‭ ‬البلدين‭ ‬من‭ ‬اتفاقيات‭ ‬مشتركة‭.‬

وأكد‭ ‬سموه‭ ‬الدور‭ ‬البارز‭ ‬للمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الدول‭ ‬الشقيقة‭ ‬والصديقة‭ ‬في‭ ‬ترسيخ‭ ‬أسس‭ ‬الأمن‭ ‬والسلام‭ ‬والاستقرار‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬ومساعيها‭ ‬المشتركة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬استدامة‭ ‬التنمية‭ ‬وتحقيق‭ ‬الازدهار‭ ‬لشعوب‭ ‬العالم‭.‬

وجرى‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬بحث‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المواضيع‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك‭ ‬وآخر‭ ‬المستجدات‭ ‬على‭ ‬الجانبين‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي،‭ ‬وأهمية‭ ‬وقف‭ ‬التصعيد‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬حيث‭ ‬أكد‭ ‬سموه‭ ‬تكثيف‭ ‬الجهود‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬للوقف‭ ‬الفوري‭ ‬والدائم‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬إيجاد‭ ‬مسار‭ ‬واضح‭ ‬للسلام‭ ‬العادل‭ ‬والدائم‭ ‬والشامل‭ ‬الذي‭ ‬يقوم‭ ‬على‭ ‬حل‭ ‬الدولتين،‭ ‬وكذلك‭ ‬ضرورة‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬سيادة‭ ‬الجمهورية‭ ‬اللبنانية‭ ‬الشقيقة‭ ‬واستقلالها‭ ‬وسلامة‭ ‬أراضيها،‭ ‬لافتًا‭ ‬سموه‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لكل‭ ‬الجهود‭ ‬والمساعي‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬إحلال‭ ‬السلام‭ ‬وتفادي‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التوتر‭ ‬والصراع‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬مسارات‭ ‬التنمية‭ ‬والازدهار‭.‬