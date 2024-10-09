البحرين تدين التفجير الإرهابي في كراتشي وتعزي باكستان والصين

وأكدت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬تضامن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مع‭ ‬جمهورية‭ ‬باكستان‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬حربها‭ ‬ضد‭ ‬التطرف‭ ‬والإرهاب،‭ ‬ودعمها‭ ‬لما‭ ‬تتخذه‭ ‬من‭ ‬إجراءات‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬أمنها‭ ‬واستقرارها،‭ ‬معبرة‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬تعازيها‭ ‬ومواساتها‭ ‬للحكومتين‭ ‬والشعبين‭ ‬الباكستاني‭ ‬والصيني‭ ‬ولأهالي‭ ‬وذوي‭ ‬الضحايا‭ ‬الأبرياء،‭ ‬وتمنياتها‭ ‬بالشفاء‭ ‬العاجل‭ ‬للمصابين‭.‬

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