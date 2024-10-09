البحرين تدين التفجير الإرهابي في كراتشي وتعزي باكستان والصين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعربت وزارة الخارجية عن إدانة مملكة البحرين للتفجير الإرهابي الذي وقع قرب المطار الدولي في مدينة كراتشي جنوب جمهورية باكستان الإسلامية، وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص، بينهم مواطنان صينيان، وإصابة آخرين.
وأكدت وزارة الخارجية تضامن مملكة البحرين مع جمهورية باكستان الإسلامية في حربها ضد التطرف والإرهاب، ودعمها لما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها، معبرة عن خالص تعازيها ومواساتها للحكومتين والشعبين الباكستاني والصيني ولأهالي وذوي الضحايا الأبرياء، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.
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