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بالشراكة بين مكتب التربية العربي وجامعة الخليج العربيتدشين الكرسي العلمي المشترك في الهوية والمواطنة الخليجية

10/9/2024 7:07:14 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتبت‭: ‬ياسمين‭ ‬العقيدات‭ ‬

تصوير‭ - ‬رضا‭ ‬جميل


دشن‭ ‬مكتب‭ ‬التربية‭ ‬العربي‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬وجامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬الكرسي‭ ‬العلمي‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬الهوية‭ ‬والمواطنة‭ ‬الخليجية،‭ ‬الذي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬قيم‭ ‬المواطنة‭ ‬وتنميتها‭ ‬لدى‭ ‬الناشئة‭ ‬وإعدادهم‭ ‬وإكسابهم‭ ‬السلوكيات‭ ‬التي‭ ‬تمكنهم‭ ‬من‭ ‬الوفاء‭ ‬بحقوق‭ ‬وواجبات‭ ‬المواطنة‭ ‬ومعايشة‭ ‬قضاياهم‭ ‬الداخلية،‭ ‬وتطلعاتهم‭ ‬المستقبلية،‭ ‬مع‭ ‬الانفتاح‭ ‬الإيجابي‭ ‬مع‭ ‬معطيات‭ ‬العصر‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬بحضور‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬جمعة‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬مجلس‭ ‬التعليم‭ ‬العالي،‭ ‬والدكتور‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬العاصمي‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لمكتب‭ ‬التربية‭ ‬العربي‭ ‬لدول‭ ‬الخليج،‭ ‬والدكتور‭ ‬سعد‭ ‬بن‭ ‬سعود‭ ‬آل‭ ‬فهيد‭ ‬رئيس‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭.‬

وأكد‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬جمعة‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬مجلس‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬بأن‭ ‬تدشين‭ ‬الكرسي‭ ‬العلمي‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬الهوية‭ ‬والمواطنة‭ ‬الخليجية‭ ‬سيحفز‭ ‬الجامعيين‭ ‬والطلبة‭ ‬على‭ ‬إجراء‭ ‬البحوث‭ ‬الأكاديمية‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬إثراء‭ ‬المكتبة‭ ‬الخليجية‭ ‬وتوعية‭ ‬النشء‭ ‬بأهمية‭ ‬الهوية‭ ‬والمواطنة‭ ‬الخليجية‭ ‬الجامعة‭.‬

وبين‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬بأن‭ ‬الكرسي‭ ‬العلمي‭ ‬يمثل‭ ‬تأكيداً‭ ‬لما‭ ‬يجمع‭ ‬الدول‭ ‬والشعوب‭ ‬الخليجية‭ ‬من‭ ‬روابط‭ ‬تاريخية‭ ‬وطيدة‭ ‬ووشائج‭ ‬قربى‭ ‬وتعاون‭ ‬وثيق‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬رعاية‭ ‬أصحاب‭ ‬الجلالة‭ ‬والسمو‭ ‬قادة‭ ‬دول‭ ‬المجلس‭ ‬التعاون،‭ ‬كما‭ ‬يأتي‭ ‬انسجاماً‭ ‬مع‭ ‬الدور‭ ‬الرائد‭ ‬الذي‭ ‬يلعبه‭ ‬مكتب‭ ‬التربية‭ ‬العربي‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬وجامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬باعتبارهما‭ ‬لبنتين‭ ‬مهمتين‭ ‬ضمن‭ ‬منظومة‭ ‬العمل‭ ‬التكاملي‭ ‬المشترك‭ ‬التي‭ ‬أرساها‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬منذ‭ ‬نشأته‭. ‬

تحديات‭ ‬الهوية‭ ‬

والمواطنة‭ ‬الخليجية

ومن‭ ‬جانبه،‭ ‬أكد‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لمكتب‭ ‬التربية‭ ‬العربي‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬العاصمي‭ ‬أن‭ ‬تدشين‭ ‬الكرسي‭ ‬العلمي‭ ‬للهوية‭ ‬والمواطنة‭ ‬الخليجية‭ ‬الذي‭ ‬يقام‭ ‬بالشراكة‭ ‬بين‭ ‬مكتب‭ ‬التربية‭ ‬العربي‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬وجامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تنمية‭ ‬الاهتمام‭ ‬بمجالات‭ ‬الهوية‭ ‬والمواطنة‭ ‬الخليجية،‭ ‬ويدعم‭ ‬البحث‭ ‬والتأليف‭ ‬والترجمة‭ ‬وإصدار‭ ‬الوثائق‭ ‬والحقائب‭ ‬التدريبية‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المجالِ،‭ ‬موضحاً‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬التدشين‭ ‬هو‭ ‬امتداد‭ ‬للشراكة‭ ‬والتعاون‭ ‬القائم‭ ‬بين‭ ‬المكتب‭ ‬والجامعة‭.‬

لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬بالمكتب‭ ‬تولي‭ ‬أهمية‭ ‬بالغة‭ ‬لتعزيز‭ ‬قيم‭ ‬المواطنة‭ ‬وتنميتها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مناهجها‭ ‬الدراسية‭ ‬وبرامجِها‭ ‬التعليمية،‭ ‬حيث‭ ‬جاء‭ ‬الكرسي‭ ‬متسقًا‭ ‬مع‭ ‬ما‭ ‬تسعى‭ ‬اليها‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬مع‭ ‬انفتاح‭ ‬إيجابي‭ ‬على‭ ‬معطيات‭ ‬العصر‭ ‬ومتغيراته،‭ ‬فالهوية‭ ‬والمواطنة‭ ‬الخليجية‭ ‬مفهوم‭ ‬متشابك‭ ‬ومتعدد‭ ‬الابعاد‭ ‬يتجاوز‭ ‬الحدود‭ ‬الجغرافية‭ ‬والسياسية‭ ‬إلى‭ ‬أعماق‭ ‬التاريخ‭ ‬والقيم‭ ‬المشتركة‭ ‬وهو‭ ‬ناتج‭ ‬عوامل‭ ‬متعددة‭ ‬منها‭ ‬عامل‭ ‬الدين‭ ‬الإسلامي‭ ‬والذي‭ ‬يشكل‭ ‬العمود‭ ‬الفقري‭ ‬للهوية‭ ‬الخليجية‭.‬

وبين‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬العاصي‭ ‬أن‭ ‬الهوية‭ ‬والمواطنة‭ ‬الخليجية‭ ‬تواجهان‭ ‬تحديات‭ ‬عديدة‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬التغيرات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬السريعة‭ ‬نتيجة‭ ‬العولمة‭ ‬والتطور‭ ‬التقني،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬التنوعِ‭ ‬الثقافي‭ ‬الذي‭ ‬يزداد‭ ‬نتيجة‭ ‬للهجرة‭ ‬والاختلاط‭ ‬الحضاري،‭ ‬ولكن‭ ‬رغم‭ ‬هذه‭ ‬التحديات‭ ‬فإن‭ ‬الهوية‭ ‬والمواطنة‭ ‬الخليجية‭ ‬تمتلك‭ ‬مقومات‭ ‬القوة‭ ‬والاستمرارية،‭ ‬فالشعور‭ ‬بالانتماء‭ ‬إلى‭ ‬مجتمعٍ‭ ‬واحد‭ ‬ذي‭ ‬دين‭ ‬واحد‭ ‬ولغة‭ ‬واحدة‭ ‬وتاريخٍ‭ ‬مشترك‭ ‬وقيم‭ ‬مشتركة،‭ ‬هو‭ ‬عامل‭ ‬يسهم‭ ‬بقوة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الهوية‭ ‬والمواطنة‭ ‬الخليجية،‭ ‬ومن‭ ‬خلاله‭ ‬يمكن‭ ‬لدول‭ ‬الخليجِ‭ ‬أن‭ ‬تتجاوز‭ ‬التحديات‭ ‬وتحافظ‭ ‬على‭ ‬هويتها‭ ‬وتراثها‭ ‬وتبني‭ ‬مستقبل‭ ‬زاهر‭.‬

باكورة‭ ‬أبحاث‭ ‬علمية‭ ‬رصينة

إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬ثمن‭ ‬رئيس‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬الدكتور‭ ‬سعد‭ ‬بن‭ ‬سعود‭ ‬آل‭ ‬فهيد‭ ‬اهتمام‭ ‬أصحاب‭ ‬الجلالة‭ ‬والسمو‭ ‬قادة‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربيّة‭ ‬بالهوية‭ ‬الخليجية،‭ ‬وحرصهم‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬قيم‭ ‬المواطنة،‭ ‬ودعمهم‭ ‬المستمرّ‭ ‬لمسيرة‭ ‬التعليم‭ ‬إيمانا‭ ‬منهم‭ ‬بأنه‭ ‬أساس‭ ‬تطوّر‭ ‬الدولِ،‭ ‬وسبيل‭ ‬نموّها‭ ‬وازدهارها،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬تدشين‭ ‬هذا‭ ‬الكرسي‭ ‬يمثّل‭ ‬باكورة‭ ‬أبحاث‭ ‬علمية‭ ‬رصينة،‭ ‬وبرامج‭ ‬وأنشطة‭ ‬نوعية‭ ‬تُثري‭ ‬الساحة‭ ‬الثقافية‭ ‬الخليجية،‭ ‬وتكونُ‭ ‬مخرجاتهُا‭ ‬وتوصياتها‭ ‬رافدها‭ ‬مهمّا‭ ‬للجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬التربية‭ ‬على‭ ‬المواطنة‭ ‬وتعزيز‭ ‬الهويّة‭.‬

من‭ ‬جهة‭ ‬ثانية‭ ‬أعلن‭ ‬دخول‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬تصنيف‭ ‬مؤسسة‭ ‬التايمز‭ ‬للتعليم‭ ‬العالي‭ ‬للجامعات‭ ‬ Times ‭ ‬ Higher ‭ ‬ Education ‭ ‬لعام‭ ‬2025،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يظهر‭ ‬التزام‭ ‬الجامعة‭ ‬بتقديم‭ ‬تعليم‭ ‬عال‭ ‬يسهم‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬حقيقي‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬مسيرة‭ ‬التنمية‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭.‬

وقد‭ ‬تمّ‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬توقيع‭ ‬إنشاء‭ ‬الكرسي‭ ‬البحثي‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬مكتب‭ ‬التربية‭ ‬العربي‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬وجامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي،‭ ‬وتوقيع‭ ‬مذكرة‭ ‬بين‭ ‬مكتبة‭ ‬المكتب‭ ‬والجامعة‭.‬

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