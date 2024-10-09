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ولي العهد رئيس الوزراء: العلاقات بين البحرين والكويت تواصل تميزها على كل الأصعدة

10/9/2024 7:07:14 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬عمق‭ ‬العلاقات‭ ‬التاريخية‭ ‬الراسخة‭ ‬والروابط‭ ‬الأخوية‭ ‬المتينة‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ودولة‭ ‬الكويت‭ ‬الشقيقة،‭ ‬والتي‭ ‬تواصل‭ ‬تميزها‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬الأصعدة‭ ‬استنادًا‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬يجمع‭ ‬البلدين‭ ‬من‭ ‬تعاون‭ ‬وتنسيق‭ ‬مشترك،‭ ‬لافتًا‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬العلاقات‭ ‬البحرينية‭ ‬الكويتية‭ ‬من‭ ‬رعاية‭ ‬واهتمام‭ ‬من‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وأخيه‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الشيخ‭ ‬مشعل‭ ‬الأحمد‭ ‬الجابر‭ ‬الصباح‭ ‬أمير‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬الشقيقة‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬لقاء‭ ‬سموه‭ ‬أمس،‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬القضيبية،‭ ‬بحضور‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬وقف‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬التعليمي‭ ‬الخيري‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬صندوق‭ ‬العمل،‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬والفريق‭ ‬أول‭ ‬ركن‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬والشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬الشيخ‭ ‬فهد‭ ‬يوسف‭ ‬سعود‭ ‬الصباح‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬الشقيقة،‭ ‬حيث‭ ‬حمّل‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬الشيخ‭ ‬فهد‭ ‬يوسف‭ ‬سعود‭ ‬الصباح،‭ ‬نقل‭ ‬تحيات‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬أخيه‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الشيخ‭ ‬مشعل‭ ‬الأحمد‭ ‬الجابر‭ ‬الصباح‭ ‬أمير‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬الشقيقة،‭ ‬كما‭ ‬حمّله‭ ‬سموه‭ ‬كذلك‭ ‬نقل‭ ‬تحياته‭ ‬إلى‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬صباح‭ ‬خالد‭ ‬الحمد‭ ‬المبارك‭ ‬الصباح‭ ‬ولي‭ ‬عهد‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬عبدالله‭ ‬الأحمد‭ ‬الصباح‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بدولة‭ ‬الكويت‭ ‬الشقيقة،‭ ‬مشيرًا‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬حرص‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬الدفع‭ ‬بأوجه‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬نحو‭ ‬مستويات‭ ‬أكثر‭ ‬تكاملاً‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬الخير‭ ‬والنماء‭ ‬للبلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الشقيقين‭.‬

وأشاد‭ ‬سموه‭ ‬بالدور‭ ‬الذي‭ ‬تضطلع‭ ‬به‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬وحرصها‭ ‬على‭ ‬تنمية‭ ‬أوجه‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬التي‭ ‬تزداد‭ ‬قوةً‭ ‬وتميزًا،‭ ‬لافتًا‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬جهود‭ ‬الكويت‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬العمل‭ ‬الخليجي‭ ‬والعربي‭ ‬المشترك،‭ ‬ومواقفها‭ ‬المشرفة‭ ‬تجاه‭ ‬شقيقتها‭ ‬البحرين،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬سموه‭ ‬أهمية‭ ‬استمرار‭ ‬التنسيق‭ ‬والتعاون‭ ‬المشترك‭ ‬البحريني‭ ‬الكويتي‭ ‬وذلك‭ ‬بما‭ ‬يصب‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬المصالح‭ ‬والأهداف‭ ‬المشتركة‭.‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬استعراض‭ ‬آخر‭ ‬المستجدات‭ ‬على‭ ‬الساحتين‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية،‭ ‬ومناقشة‭ ‬القضايا‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك،‭ ‬وسبل‭ ‬توطيد‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬على‭ ‬الصعد‭ ‬كافة‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬ووزير‭ ‬الدفاع‭ ‬ووزير‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬الشقيقة،‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬لما‭ ‬يبديه‭ ‬من‭ ‬حرصٍ‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬والدفع‭ ‬بمساراتها‭ ‬نحو‭ ‬مستويات‭ ‬أكثر‭ ‬تقدمًا،‭ ‬متمنيًا‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬دوام‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار‭.‬

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