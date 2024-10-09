ولي العهد رئيس الوزراء: العلاقات بين البحرين والكويت تواصل تميزها على كل الأصعدة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عمق العلاقات التاريخية الراسخة والروابط الأخوية المتينة بين مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة، والتي تواصل تميزها على كل الأصعدة استنادًا إلى ما يجمع البلدين من تعاون وتنسيق مشترك، لافتًا سموه إلى ما تحظى به العلاقات البحرينية الكويتية من رعاية واهتمام من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة.
جاء ذلك لدى لقاء سموه أمس، في قصر القضيبية، بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري رئيس مجلس إدارة صندوق العمل، وسمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة، والفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، الشيخ فهد يوسف سعود الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية في دولة الكويت الشقيقة، حيث حمّل صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، نقل تحيات سموه إلى أخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، كما حمّله سموه كذلك نقل تحياته إلى سمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح ولي عهد دولة الكويت الشقيقة، وسمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشقيقة، مشيرًا سموه إلى حرص مملكة البحرين على الدفع بأوجه التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين نحو مستويات أكثر تكاملاً بما يحقق الخير والنماء للبلدين والشعبين الشقيقين.
وأشاد سموه بالدور الذي تضطلع به دولة الكويت وحرصها على تنمية أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين التي تزداد قوةً وتميزًا، لافتًا سموه إلى جهود الكويت الرامية إلى تعزيز العمل الخليجي والعربي المشترك، ومواقفها المشرفة تجاه شقيقتها البحرين، مؤكدًا سموه أهمية استمرار التنسيق والتعاون المشترك البحريني الكويتي وذلك بما يصب في تحقيق المصالح والأهداف المشتركة.
وتم خلال اللقاء استعراض آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل توطيد التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين على الصعد كافة.
من جانبه، أعرب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية في دولة الكويت الشقيقة، عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لما يبديه من حرصٍ على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والدفع بمساراتها نحو مستويات أكثر تقدمًا، متمنيًا لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار.
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