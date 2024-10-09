الملك: علاقات استراتيجية قوية تجمع البحرين والمملكة المتحدة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

أكد‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬اعتزاز‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بعلاقاتها‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬القوية،‭ ‬والشراكة‭ ‬التاريخية‭ ‬الوثيقة‭ ‬التي‭ ‬تجمعها‭ ‬بالمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬الصديقة،‭ ‬والتي‭ ‬تمتد‭ ‬لتاريخ‭ ‬طويل‭ ‬من‭ ‬التحالف‭ ‬والتعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬الوطيد‭ ‬والعمل‭ ‬المشترك‭ ‬البنّاء‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬كافة‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬استقبال‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬الصخير‭ ‬أمس‭ ‬ديفيد‭ ‬لامي‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬وشؤون‭ ‬الكومنولث‭ ‬والتنمية‭ ‬بالمملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬بمناسبة‭ ‬زيارته‭ ‬للمملكة‭.‬

ورحب‭ ‬جلالته‭ ‬بوزير‭ ‬الخارجية‭ ‬البريطاني،‭ ‬واستعرض‭ ‬معه‭ ‬مسار‭ ‬العلاقات‭ ‬البحرينية‭- ‬البريطانية،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬الحرص‭ ‬المتبادل‭ ‬على‭ ‬تطويرها‭ ‬وتوثيق‭ ‬أواصرها‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬المستويات،‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬الأهداف‭ ‬والمصالح‭ ‬المشتركة‭.‬

وأشاد‭ ‬جلالته‭ ‬بالدور‭ ‬الفاعل‭ ‬الذي‭ ‬تضطلع‭ ‬به‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية،‭ ‬وجهودها‭ ‬وإسهاماتها‭ ‬البناءة‭ ‬في‭ ‬ترسيخ‭ ‬دعائم‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬والعالم‭.‬

كما‭ ‬بحث‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬ووزير‭ ‬الخارجية‭ ‬البريطاني‭ ‬مستجدات‭ ‬الأحداث‭ ‬على‭ ‬الساحتين‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية،‭ ‬وتبادلا‭ ‬وجهات‭ ‬النظر‭ ‬بشأن‭ ‬التطورات‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬وفي‭ ‬مقدمتها‭ ‬الأزمة‭ ‬الإنسانية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬وأكد‭ ‬جلالته،‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الإطار‭ ‬ضرورة‭ ‬وقف‭ ‬التصعيد‭ ‬ومنع‭ ‬توسع‭ ‬الصراع‭ ‬وتوفير‭ ‬الحماية‭ ‬الكاملة‭ ‬للمدنيين،‭ ‬وفق‭ ‬قواعد‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬الإنساني،‭ ‬وإطلاق‭ ‬سراح‭ ‬المحتجزين‭ ‬وتكثيف‭ ‬الجهود‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬للوقف‭ ‬الفوري‭ ‬والدائم‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬مما‭ ‬يتيح‭ ‬تقديم‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬الكافية‭ ‬لسكان‭ ‬القطاع،‭ ‬وتخفيف‭ ‬معاناتهم،‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬إيجاد‭ ‬مسار‭ ‬واضح‭ ‬للسلام‭ ‬العادل‭ ‬والدائم‭ ‬والشامل،‭ ‬الذي‭ ‬يقوم‭ ‬على‭ ‬حل‭ ‬الدولتين،‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬وكذلك‭ ‬وقف‭ ‬التصعيد‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬الشقيق‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬سيادته‭ ‬واستقلاله‭ ‬وسلامة‭ ‬أراضيه‭.‬

مؤكدًا‭ ‬جلالته‭ ‬أن‭ ‬المملكة‭ ‬تدعم‭ ‬أي‭ ‬جهد‭ ‬أو‭ ‬تحرك‭ ‬لإحلال‭ ‬السلام‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬والذي‭ ‬يصب‭ ‬في‭ ‬مصلحة‭ ‬دولها،‭ ‬وهو‭ ‬الطريق‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬والازدهار‭ ‬لكافة‭ ‬شعوبها‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬أعرب‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬وشؤون‭ ‬الكومنولث‭ ‬والتنمية‭ ‬البريطاني‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬تقديره‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬لقيه‭ ‬من‭ ‬ترحيب‭ ‬وحسن‭ ‬استقبال‭ ‬وضيافة،‭ ‬مثمنًا‭ ‬عاليًا‭ ‬دور‭ ‬جلالته‭ ‬في‭ ‬توثيق‭ ‬روابط‭ ‬الصداقة‭ ‬العريقة‭ ‬والمتينة‭ ‬مع‭ ‬بلاده‭ ‬التي‭ ‬تتطلع‭ ‬دائمًا‭ ‬الى‭ ‬توسيع‭ ‬تعاونها‭ ‬الثنائي‭ ‬مع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لما‭ ‬فيه‭ ‬خير‭ ‬البلدين‭ ‬ومصلحة‭ ‬شعبيهما،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬البحرين‭ ‬شريك‭ ‬استراتيجي‭ ‬مهم‭ ‬للمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬