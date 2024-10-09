((الإسكان)) تبرم اتفاقيات تنفيذ 123 وحدة سكنية بـ((البحير)) و((هورة سند))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقد‭ ‬قام‭ ‬بتوقيع‭ ‬الاتفاقية‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬آمنة‭ ‬بنت‭ ‬أحمد‭ ‬الرميحي‭ ‬وزيرة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني،‭ ‬والسيد‭ ‬سعود‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬كانو‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬والرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬‮«‬السرايا‮»‬‭ ‬المنفذة‭ ‬للمشروع‭ ‬الإسكاني‭ ‬في‭ ‬البحير،‭ ‬والسيد‭ ‬لاجي‭ ‬جورج‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬بشركات‭ ‬‮«‬النمل‮»‬‭ ‬المنفذة‭ ‬للمشروع‭ ‬الإسكاني‭ ‬في‭ ‬هورة‭ ‬سند،‭ ‬بحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬الحكوميين‭ ‬وممثلي‭ ‬الشركتين‭.‬

وعلى‭ ‬هامش‭ ‬توقيع‭ ‬الاتفاقيات،‭ ‬أكدت‭ ‬آمنة‭ ‬بنت‭ ‬أحمد‭ ‬الرميحي‭ ‬وزيرة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬أن‭ ‬توقيع‭ ‬اتفاقيات‭ ‬تنفيذ‭ ‬مشروعيْ‭ ‬‮«‬البحير‭ ‬وهورة‭ ‬سند‮»‬‭ ‬يأتي‭ ‬تنفيذاً‭ ‬لتوجيهات‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بشأن‭ ‬التوسع‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬حقوق‭ ‬تطوير‭ ‬الأراضي‭ ‬الحكومية،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المشاريع‭ ‬تعد‭ ‬باكورة‭ ‬مشاريع‭ ‬البرنامج‭ ‬المقرر‭ ‬تنفيذها‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية،‭ ‬وفي‭ ‬إطار‭ ‬الخطة‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬امتداد‭ ‬تنفيذ‭ ‬مشاريع‭ ‬البرنامج‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬محافظات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬كما‭ ‬أشارت‭ ‬الوزيرة‭ ‬الرميحي‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬بتوقيع‭ ‬اتفاقيات‭ ‬تنفيذ‭ ‬مشروعيْ‭ ‬البحير‭ ‬وهورة‭ ‬سند،‭ ‬تكون‭ ‬حصيلة‭ ‬المشاريع‭ ‬التي‭ ‬أطلقتها‭ ‬الوزارة‭ ‬منذ‭ ‬تدشين‭ ‬البرنامج‭ ‬4‭ ‬مشاريع،‭ ‬بعد‭ ‬إطلاقها‭ ‬مشروع‭ ‬‮«‬سهيل‮»‬‭ ‬الإسكاني‭ ‬بضاحية‭ ‬اللوزي،‭ ‬المتضمن‭ ‬132‭ ‬وحدة،‭ ‬والذي‭ ‬تم‭ ‬الانتهاء‭ ‬منه،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مشروع‭ ‬تنفيذ‭ ‬131‭ ‬وحدة‭ ‬سكنية‭ ‬بمدينة‭ ‬سلمان،‭ ‬وهو‭ ‬المشروع‭ ‬الذي‭ ‬يشهد‭ ‬تقدماً‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬الأعمال‭ ‬الإنشائية‭ ‬به،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الوزارة‭ ‬تستعد‭ ‬لإطلاق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬حزم‭ ‬المشاريع‭ ‬المقررة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬البرنامج‭ ‬خلال‭ ‬المرحلة‭ ‬المقبلة‭.‬

وحول‭ ‬تفاصيل‭ ‬اتفاقيات‭ ‬تنفيذ‭ ‬المشروع‭ ‬الإسكاني‭ ‬في‭ ‬‮«‬البحير‮»‬،‭ ‬أفادت‭ ‬وزيرة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬بأن‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬سيتم‭ ‬تنفيذه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬السرايا‮»‬‭ ‬على‭ ‬مساحة‭ ‬20‭ ‬ألف‭ ‬متر‭ ‬مربع،‭ ‬ويوفر‭ ‬المشروع‭ ‬76‭ ‬وحدة‭ ‬سكنية،‭ ‬فيما‭ ‬سيتم‭ ‬تنفيذ‭ ‬المشروع‭ ‬الإسكاني‭ ‬‮«‬هورة‭ ‬سند‮»‬‭ ‬على‭ ‬مساحة‭ ‬10‭ ‬آلاف‭ ‬متر‭ ‬مربع،‭ ‬ليضم‭ ‬47‭ ‬وحدة‭ ‬سكنية‭.‬

وقد‭ ‬أشادت‭ ‬الوزيرة‭ ‬الرميحي‭ ‬بمستوى‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬شركتي‭ ‬‮«‬السرايا‭ ‬والنمل‮»‬،‭ ‬منذ‭ ‬مراحل‭ ‬ترسية‭ ‬مزايدات‭ ‬المشروعين،‭ ‬مروراً‭ ‬بالمراحل‭ ‬الإجرائية‭ ‬التي‭ ‬تسبق‭ ‬إبرام‭ ‬عقود‭ ‬التنفيذ،‭ ‬منوهة‭ ‬بالخبرات‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬تتمتع‭ ‬بها‭ ‬الشركتان‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬المشاريع‭ ‬السكنية‭ ‬بالمملكة،‭ ‬ومستويات‭ ‬الكوادر‭ ‬الهندسية‭ ‬والفنية‭ ‬بهما،‭ ‬منوهة‭ ‬بالإقبال‭ ‬الكبير‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬شركات‭ ‬التطوير‭ ‬العقاري‭ ‬على‭ ‬التقدم‭ ‬لمزايدات‭ ‬تنفيذ‭ ‬مشاريع‭ ‬برنامج‭ ‬حقوق‭ ‬تطوير‭ ‬الأراضي‭ ‬الحكومية،‭ ‬والذي‭ ‬يعكس‭ ‬مدى‭ ‬الثقة‭ ‬في‭ ‬البرنامج‭ ‬ومخرجاته‭. ‬وأضافت‭ ‬وزيرة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬بأن‭ ‬ما‭ ‬بلغه‭ ‬مشروع‭ ‬برنامج‭ ‬حقوق‭ ‬تطوير‭ ‬الأراضي‭ ‬الحكومية‭ ‬من‭ ‬تقدم،‭ ‬وإطلاق‭ ‬4‭ ‬مشاريع‭ ‬سكنية‭ ‬لتوفير‭ ‬الوحدات‭ ‬السكنية‭ ‬بأسعار‭ ‬تتلاءم‭ ‬مع‭ ‬قيمة‭ ‬برنامج‭ ‬التمويلات‭ ‬الإسكانية‭ ‬الذي‭ ‬توفره‭ ‬الوزارة‭ ‬للمواطنين،‭ ‬يعكس‭ ‬مدى‭ ‬التقدم‭ ‬المحرز‭ ‬في‭ ‬مسار‭ ‬تعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬لتوفير‭ ‬الخدمات‭ ‬الإسكانية‭ ‬للمواطنين،‭ ‬ويؤكد‭ ‬نجاح‭ ‬الرؤى‭ ‬الحكومية‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الصعيد‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬أعرب‭ ‬السيد‭ ‬سعود‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬كانو‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬والرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬‮«‬السرايا‮»‬‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بتوقيع‭ ‬اتفاقية‭ ‬تنفيذ‭ ‬المشروع‭ ‬الإسكاني‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬البحير،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬يعكس‭ ‬مستوى‭ ‬الشراكة‭ ‬والتعاون‭ ‬بين‭ ‬القطاعين‭ ‬الحكومي‭ ‬والخاص‭ ‬لتنفيذ‭ ‬المشاريع‭ ‬التنموية‭ ‬بالمملكة،‭ ‬مشيداً‭ ‬بمخرجات‭ ‬برنامج‭ ‬حقوق‭ ‬تطوير‭ ‬الأراضي‭ ‬الحكومية‭ ‬الذي‭ ‬يتيح‭ ‬الفرصة‭ ‬أمام‭ ‬شركات‭ ‬التطوير‭ ‬العقاري‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬مشاريع‭ ‬السكن‭ ‬الاجتماعي‭ ‬بالمملكة‭.‬

وفي‭ ‬سياق‭ ‬متصل،‭ ‬أكد‭ ‬السيد‭ ‬لاجي‭ ‬جورج‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬بشركات‭ ‬‮«‬النمل‮»‬‭ ‬أن‭ ‬تنفيذ‭ ‬المشروع‭ ‬الإسكاني‭ ‬في‭ ‬‮«‬هورة‭ ‬سند‮»‬‭ ‬يأتي‭ ‬استمراراً‭ ‬للتجربة‭ ‬الناجحة‭ ‬للشركة‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني،‭ ‬والمتمثلة‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬‮«‬سهيل‮»‬‭ ‬الإسكاني‭ ‬بضاحية‭ ‬اللوزي،‭ ‬والذي‭ ‬تم‭ ‬افتتاحه‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬وطرح‭ ‬وحداته‭ ‬للمستفيدين‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬التمويلات‭ ‬الإسكانية،‭ ‬معرباً‭ ‬عن‭ ‬تطلعاته‭ ‬لتكرار‭ ‬نجاح‭ ‬التجربة‭ ‬الثانية‭ ‬الممثلة‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬‮«‬هورة‭ ‬سند‮»‬‭.‬