Thursday, 10 October 2024 03:24 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


((الإسكان)) تبرم اتفاقيات تنفيذ 123 وحدة سكنية بـ((البحير)) و((هورة سند))

10/9/2024 7:07:10 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أبرمت‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬اتفاقيات‭ ‬تنفيذ‭ ‬123‭ ‬وحدة‭ ‬سكنية‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬مناطق‭ ‬‮«‬البحير‮»‬‭ ‬و«هورة‭ ‬سند‮»‬‭ ‬بالمحافظة‭ ‬الجنوبية،‭ ‬وذلك‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬شركتي‭ ‬‮«‬السرايا‮»‬‭ ‬و«النمل‮»‬‭ ‬العقاريتين،‭ ‬وفي‭ ‬إطار‭ ‬المشاريع‭ ‬المدرجة‭ ‬ضمن‭ ‬برنامج‭ ‬حقوق‭ ‬تطوير‭ ‬الأراضي‭ ‬الحكومية‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭.‬

وقد‭ ‬قام‭ ‬بتوقيع‭ ‬الاتفاقية‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬آمنة‭ ‬بنت‭ ‬أحمد‭ ‬الرميحي‭ ‬وزيرة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني،‭ ‬والسيد‭ ‬سعود‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬كانو‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬والرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬‮«‬السرايا‮»‬‭ ‬المنفذة‭ ‬للمشروع‭ ‬الإسكاني‭ ‬في‭ ‬البحير،‭ ‬والسيد‭ ‬لاجي‭ ‬جورج‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬بشركات‭ ‬‮«‬النمل‮»‬‭ ‬المنفذة‭ ‬للمشروع‭ ‬الإسكاني‭ ‬في‭ ‬هورة‭ ‬سند،‭ ‬بحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬الحكوميين‭ ‬وممثلي‭ ‬الشركتين‭.‬

وعلى‭ ‬هامش‭ ‬توقيع‭ ‬الاتفاقيات،‭ ‬أكدت‭ ‬آمنة‭ ‬بنت‭ ‬أحمد‭ ‬الرميحي‭ ‬وزيرة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬أن‭ ‬توقيع‭ ‬اتفاقيات‭ ‬تنفيذ‭ ‬مشروعيْ‭ ‬‮«‬البحير‭ ‬وهورة‭ ‬سند‮»‬‭ ‬يأتي‭ ‬تنفيذاً‭ ‬لتوجيهات‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بشأن‭ ‬التوسع‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬حقوق‭ ‬تطوير‭ ‬الأراضي‭ ‬الحكومية،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المشاريع‭ ‬تعد‭ ‬باكورة‭ ‬مشاريع‭ ‬البرنامج‭ ‬المقرر‭ ‬تنفيذها‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية،‭ ‬وفي‭ ‬إطار‭ ‬الخطة‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬امتداد‭ ‬تنفيذ‭ ‬مشاريع‭ ‬البرنامج‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬محافظات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬كما‭ ‬أشارت‭ ‬الوزيرة‭ ‬الرميحي‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬بتوقيع‭ ‬اتفاقيات‭ ‬تنفيذ‭ ‬مشروعيْ‭ ‬البحير‭ ‬وهورة‭ ‬سند،‭ ‬تكون‭ ‬حصيلة‭ ‬المشاريع‭ ‬التي‭ ‬أطلقتها‭ ‬الوزارة‭ ‬منذ‭ ‬تدشين‭ ‬البرنامج‭ ‬4‭ ‬مشاريع،‭ ‬بعد‭ ‬إطلاقها‭ ‬مشروع‭ ‬‮«‬سهيل‮»‬‭ ‬الإسكاني‭ ‬بضاحية‭ ‬اللوزي،‭ ‬المتضمن‭ ‬132‭ ‬وحدة،‭ ‬والذي‭ ‬تم‭ ‬الانتهاء‭ ‬منه،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مشروع‭ ‬تنفيذ‭ ‬131‭ ‬وحدة‭ ‬سكنية‭ ‬بمدينة‭ ‬سلمان،‭ ‬وهو‭ ‬المشروع‭ ‬الذي‭ ‬يشهد‭ ‬تقدماً‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬الأعمال‭ ‬الإنشائية‭ ‬به،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الوزارة‭ ‬تستعد‭ ‬لإطلاق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬حزم‭ ‬المشاريع‭ ‬المقررة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬البرنامج‭ ‬خلال‭ ‬المرحلة‭ ‬المقبلة‭.‬

وحول‭ ‬تفاصيل‭ ‬اتفاقيات‭ ‬تنفيذ‭ ‬المشروع‭ ‬الإسكاني‭ ‬في‭ ‬‮«‬البحير‮»‬،‭ ‬أفادت‭ ‬وزيرة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬بأن‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬سيتم‭ ‬تنفيذه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬السرايا‮»‬‭ ‬على‭ ‬مساحة‭ ‬20‭ ‬ألف‭ ‬متر‭ ‬مربع،‭ ‬ويوفر‭ ‬المشروع‭ ‬76‭ ‬وحدة‭ ‬سكنية،‭ ‬فيما‭ ‬سيتم‭ ‬تنفيذ‭ ‬المشروع‭ ‬الإسكاني‭ ‬‮«‬هورة‭ ‬سند‮»‬‭ ‬على‭ ‬مساحة‭ ‬10‭ ‬آلاف‭ ‬متر‭ ‬مربع،‭ ‬ليضم‭ ‬47‭ ‬وحدة‭ ‬سكنية‭.‬

وقد‭ ‬أشادت‭ ‬الوزيرة‭ ‬الرميحي‭ ‬بمستوى‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬شركتي‭ ‬‮«‬السرايا‭ ‬والنمل‮»‬،‭ ‬منذ‭ ‬مراحل‭ ‬ترسية‭ ‬مزايدات‭ ‬المشروعين،‭ ‬مروراً‭ ‬بالمراحل‭ ‬الإجرائية‭ ‬التي‭ ‬تسبق‭ ‬إبرام‭ ‬عقود‭ ‬التنفيذ،‭ ‬منوهة‭ ‬بالخبرات‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬تتمتع‭ ‬بها‭ ‬الشركتان‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬المشاريع‭ ‬السكنية‭ ‬بالمملكة،‭ ‬ومستويات‭ ‬الكوادر‭ ‬الهندسية‭ ‬والفنية‭ ‬بهما،‭ ‬منوهة‭ ‬بالإقبال‭ ‬الكبير‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬شركات‭ ‬التطوير‭ ‬العقاري‭ ‬على‭ ‬التقدم‭ ‬لمزايدات‭ ‬تنفيذ‭ ‬مشاريع‭ ‬برنامج‭ ‬حقوق‭ ‬تطوير‭ ‬الأراضي‭ ‬الحكومية،‭ ‬والذي‭ ‬يعكس‭ ‬مدى‭ ‬الثقة‭ ‬في‭ ‬البرنامج‭ ‬ومخرجاته‭. ‬وأضافت‭ ‬وزيرة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬بأن‭ ‬ما‭ ‬بلغه‭ ‬مشروع‭ ‬برنامج‭ ‬حقوق‭ ‬تطوير‭ ‬الأراضي‭ ‬الحكومية‭ ‬من‭ ‬تقدم،‭ ‬وإطلاق‭ ‬4‭ ‬مشاريع‭ ‬سكنية‭ ‬لتوفير‭ ‬الوحدات‭ ‬السكنية‭ ‬بأسعار‭ ‬تتلاءم‭ ‬مع‭ ‬قيمة‭ ‬برنامج‭ ‬التمويلات‭ ‬الإسكانية‭ ‬الذي‭ ‬توفره‭ ‬الوزارة‭ ‬للمواطنين،‭ ‬يعكس‭ ‬مدى‭ ‬التقدم‭ ‬المحرز‭ ‬في‭ ‬مسار‭ ‬تعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬لتوفير‭ ‬الخدمات‭ ‬الإسكانية‭ ‬للمواطنين،‭ ‬ويؤكد‭ ‬نجاح‭ ‬الرؤى‭ ‬الحكومية‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الصعيد‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬أعرب‭ ‬السيد‭ ‬سعود‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬كانو‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬والرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬‮«‬السرايا‮»‬‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بتوقيع‭ ‬اتفاقية‭ ‬تنفيذ‭ ‬المشروع‭ ‬الإسكاني‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬البحير،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬يعكس‭ ‬مستوى‭ ‬الشراكة‭ ‬والتعاون‭ ‬بين‭ ‬القطاعين‭ ‬الحكومي‭ ‬والخاص‭ ‬لتنفيذ‭ ‬المشاريع‭ ‬التنموية‭ ‬بالمملكة،‭ ‬مشيداً‭ ‬بمخرجات‭ ‬برنامج‭ ‬حقوق‭ ‬تطوير‭ ‬الأراضي‭ ‬الحكومية‭ ‬الذي‭ ‬يتيح‭ ‬الفرصة‭ ‬أمام‭ ‬شركات‭ ‬التطوير‭ ‬العقاري‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬مشاريع‭ ‬السكن‭ ‬الاجتماعي‭ ‬بالمملكة‭.‬

وفي‭ ‬سياق‭ ‬متصل،‭ ‬أكد‭ ‬السيد‭ ‬لاجي‭ ‬جورج‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬بشركات‭ ‬‮«‬النمل‮»‬‭ ‬أن‭ ‬تنفيذ‭ ‬المشروع‭ ‬الإسكاني‭ ‬في‭ ‬‮«‬هورة‭ ‬سند‮»‬‭ ‬يأتي‭ ‬استمراراً‭ ‬للتجربة‭ ‬الناجحة‭ ‬للشركة‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني،‭ ‬والمتمثلة‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬‮«‬سهيل‮»‬‭ ‬الإسكاني‭ ‬بضاحية‭ ‬اللوزي،‭ ‬والذي‭ ‬تم‭ ‬افتتاحه‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬وطرح‭ ‬وحداته‭ ‬للمستفيدين‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬التمويلات‭ ‬الإسكانية،‭ ‬معرباً‭ ‬عن‭ ‬تطلعاته‭ ‬لتكرار‭ ‬نجاح‭ ‬التجربة‭ ‬الثانية‭ ‬الممثلة‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬‮«‬هورة‭ ‬سند‮»‬‭.‬

MENAFN09102024000055011008ID1108763983

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث