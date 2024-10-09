قبطان ينام خلال قيادة زورق ويصطدم بسفينة (فيديو)

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي
مقطع فيديو يظهر حادثة غريبة، حيث التقطت كاميرا مراقبة لحظة اصطدام زورق بسفينة كبيرة في عرض البحر.
القبطان، الذي كان يقود الزورق، لم يكن لديه أي فكرة عما أصابه عندما استيقظ من نومه العميق ليجد نفسه متورطًا في حادث خطير.
يُظهر الفيديو القبطان مستلقيًا على كرسي القيادة داخل قمرة الزورق، وقد بدا وكأنه يغفو، قبل أن يفقد السيطرة على المركبة. في الوقت ذاته، كانت السفينة الكبرى تتقدم ببطء على مسارها المعتاد.
بينما كان الزورق يقترب من السفينة دون أي محاولة لتغيير المسار أو تجنب الاصطدام، اصطدمت مقدمة الزورق بجانب السفينة، مما تسبب في اهتزاز شديد للزورق وصدمة قوية للقبطان الذي استيقظ فجأة بعد الاصطدام.
الواقعة أثارت جدلاً واسعًا بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي حول مدى التزام القباطنة بمعايير الأمان أثناء القيادة، حيث عبر الكثيرون عن استيائهم من قلة الانتباه وعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان سلامة الجميع في عرض البحر. كما تساءل البعض عن الإجراءات التي قد تتخذها السلطات البحرية للتحقيق في الحادث ومنع تكراره مستقبلاً.
بينما لم تُصدر أي بيانات رسمية حول ملابسات الحادث أو هوية القبطان حتى الآن، يعتقد البعض أن القبطان ربما كان يعاني من الإرهاق الشديد أو ظروف صحية طارئة دفعته إلى النوم خلال قيادة الزورق، وهو ما أدى إلى الاصطدام. الفيديو، الذي سرعان ما انتشر على نطاق واسع، لفت انتباه الجمهور إلى أهمية التشديد على قواعد السلامة في البحر وضرورة تواجد أفراد طاقم احتياطيين لتفادي مثل هذه الحوادث.
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