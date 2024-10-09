قبطان ينام خلال قيادة زورق ويصطدم بسفينة (فيديو)

MENAFN - Khaberni) خبرني - انتشر على وسائل مقطع فيديو يظهر حادثة غريبة، حيث التقطت كاميرا مراقبة لحظة اصطدام زورق بسفينة كبيرة في عرض البحر.

القبطان، الذي كان يقود الزورق، لم يكن لديه أي فكرة عما أصابه عندما استيقظ من نومه العميق ليجد نفسه متورطًا في حادث خطير.

يُظهر الفيديو القبطان مستلقيًا على كرسي القيادة داخل قمرة الزورق، وقد بدا وكأنه يغفو، قبل أن يفقد السيطرة على المركبة. في الوقت ذاته، كانت السفينة الكبرى تتقدم ببطء على مسارها المعتاد.



بينما كان الزورق يقترب من السفينة دون أي محاولة لتغيير المسار أو تجنب الاصطدام، اصطدمت مقدمة الزورق بجانب السفينة، مما تسبب في اهتزاز شديد للزورق وصدمة قوية للقبطان الذي استيقظ فجأة بعد الاصطدام.

الواقعة أثارت جدلاً واسعًا بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي حول مدى التزام القباطنة بمعايير الأمان أثناء القيادة، حيث عبر الكثيرون عن استيائهم من قلة الانتباه وعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان سلامة الجميع في عرض البحر. كما تساءل البعض عن الإجراءات التي قد تتخذها السلطات البحرية للتحقيق في الحادث ومنع تكراره مستقبلاً.

بينما لم تُصدر أي بيانات رسمية حول ملابسات الحادث أو هوية القبطان حتى الآن، يعتقد البعض أن القبطان ربما كان يعاني من الإرهاق الشديد أو ظروف صحية طارئة دفعته إلى النوم خلال قيادة الزورق، وهو ما أدى إلى الاصطدام. الفيديو، الذي سرعان ما انتشر على نطاق واسع، لفت انتباه الجمهور إلى أهمية التشديد على قواعد السلامة في البحر وضرورة تواجد أفراد طاقم احتياطيين لتفادي مثل هذه الحوادث.



