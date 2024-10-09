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تونس وسلطنة عمان تبحثان دعم العلاقات الثنائية

10/9/2024 2:56:12 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) تونس - 9 - 10 (كونا) -- بحث وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسي محمد النفطي وسفير سلطنة عمان بتونس هلال السناني اليوم الأربعاء دعم العلاقات الثنائية بين تونس وسلطنة عمان.
وذكرت وزارة الخارجية التونسية في بيان أن السفير العماني اعرب خلال اللقاء عن تهاني السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان بنجاح الإستحقاق الرئاسي وإعادة انتخاب الرئيس التونسي قيس سعيد لولاية ثانية.
وأوضحت أن الجانبان أكدا خلال اللقاء عمق وتاريخية روابط الأخوة التي تجمع الشعبين وعلى الحرص الذي يحدو قيادتي البلدين لمزيد من الارتقاء والتعاون الثنائي إلى مستوى العلاقات السياسية بين البلدين.
وثمن وزير الخارجية التونسي العلاقات الإيجابية التي تشهدها تونس وعمان لاسيما خلال الفترة الأخيرة مؤكدا أهمية متابعة وتفعيل مخرجات الدورة الـ16 للجنة المشتركة المنعقدة بمسقط في مطلع السنة الجارية وعلى ضرورة الاعداد الجيد للاستحقاقات الثنائية المقبلة.
وجدد توجيه الدعوة إلى وزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد لزيارة تونس للتباحث حول سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات والتشاور بخصوص القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأعرب السفير العماني من جهته عن حرص بلاده على تعزيز العلاقات التونسية - العمانية وتطوير التعاون بين البلدين في كافة المجالات بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين. (النهاية)

ش ب م / ف ا س



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