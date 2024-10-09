تونس وسلطنة عمان تبحثان دعم العلاقات الثنائية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
تونس - 9 - 10 (كونا) -- بحث وزير
الشؤون الخارجية والهجرة التونسي محمد النفطي وسفير سلطنة عمان بتونس هلال السناني اليوم الأربعاء دعم العلاقات الثنائية بين تونس وسلطنة عمان.
وذكرت وزارة الخارجية التونسية في بيان أن السفير العماني اعرب خلال اللقاء عن تهاني السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان بنجاح الإستحقاق الرئاسي وإعادة انتخاب الرئيس التونسي قيس سعيد لولاية ثانية.
وأوضحت أن الجانبان أكدا خلال اللقاء عمق وتاريخية روابط الأخوة التي تجمع الشعبين وعلى الحرص الذي يحدو قيادتي البلدين لمزيد من الارتقاء والتعاون الثنائي إلى مستوى العلاقات السياسية بين البلدين.
وثمن وزير الخارجية التونسي العلاقات الإيجابية التي تشهدها تونس وعمان لاسيما خلال الفترة الأخيرة مؤكدا أهمية متابعة وتفعيل مخرجات الدورة الـ16 للجنة المشتركة المنعقدة بمسقط في مطلع السنة الجارية وعلى ضرورة الاعداد الجيد للاستحقاقات الثنائية المقبلة.
وجدد توجيه الدعوة إلى وزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد لزيارة تونس للتباحث حول سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات والتشاور بخصوص القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأعرب السفير العماني من جهته عن حرص بلاده على تعزيز العلاقات التونسية - العمانية وتطوير التعاون بين البلدين في كافة المجالات بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين. (النهاية)
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