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لبنان: 22 قتيلا و 80 جريحا بغارات إسرائيلية في 24 ساعة

10/9/2024 2:56:12 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 9 - 10 (كونا) -- أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية اليوم الأربعاء أن غارات الاحتلال الإسرائيلي على الاراضي اللبنانية أدت خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى مقتل 22 شخصا وجرح 80 آخرين لترتفع الحصيلة منذ بدء الحرب إلى 2141 قتيلا و10099 جريحا.
وقال المركز في بيان له إن غارات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مناطق الجنوب وجبل لبنان والنبطية والبقاع وبعلبك الهرمل.
وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية إن مسعفين قتلا وأصيب عدد آخر بغارة جوية نفذتها طائرة لجيش الاحتلال واستهدفت مركزا تطوعيا للدفاع المدني في الهيئة الصحية الاسلامية في وادي جيلو جنوبي لبنان.
وأضافت الوكالة أن الغارات الجوية لطائرات الاحتلال استهدفت في جنوب لبنان بلدات مجدل سلم وقلاويه وحبوش وعلما الشعب وجبشيت وعيتيت وعدلون والسلطانية والبازورية.
ويشهد لبنان منذ 23 من سبتمبر الماضي غارات جوية عنيفة يشنها طيران الاحتلال الاسرائيلي على مختلف المناطق اللبنانية مخلفا خسائر بشرية ومادية كبيرة ونزوح مئات الالاف عن منازلهم. (النهاية)

ك ب ش / ه س ص



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