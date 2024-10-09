لبنان: 22 قتيلا و 80 جريحا بغارات إسرائيلية في 24 ساعة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بيروت - 9 - 10 (كونا) -- أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية اليوم الأربعاء أن غارات الاحتلال الإسرائيلي على الاراضي اللبنانية أدت خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى مقتل 22 شخصا وجرح 80 آخرين لترتفع الحصيلة منذ بدء الحرب إلى 2141 قتيلا و10099 جريحا.
وقال المركز في بيان له إن غارات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مناطق الجنوب وجبل لبنان والنبطية والبقاع وبعلبك الهرمل.
وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية إن مسعفين قتلا وأصيب عدد آخر بغارة جوية نفذتها طائرة لجيش الاحتلال واستهدفت مركزا تطوعيا للدفاع المدني في الهيئة الصحية الاسلامية في وادي جيلو جنوبي لبنان.
وأضافت الوكالة أن الغارات الجوية لطائرات الاحتلال استهدفت في جنوب لبنان بلدات مجدل سلم وقلاويه وحبوش وعلما الشعب وجبشيت وعيتيت وعدلون والسلطانية والبازورية.
ويشهد لبنان منذ 23 من سبتمبر الماضي غارات جوية عنيفة يشنها طيران الاحتلال الاسرائيلي على مختلف المناطق اللبنانية مخلفا خسائر بشرية ومادية كبيرة ونزوح مئات الالاف عن منازلهم. (النهاية)
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