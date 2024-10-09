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الإمارات تعرب عن خالص تعازيها للكويت في سقوط طائرة القوة الجوية واستشهاد قائدها

10/9/2024 2:56:12 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) أبوظبي - 9 - 10 (كونا) -- أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الأربعاء عن خالص تضامنها وصادق تعازيها لدولة الكويت في سقوط إحدى طائرات القوة الجوية الكويتية ما أسفر عن استشهاد قائدها.
وذكرت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها أن دولة الإمارات تعرب عن خالص التعازي والمواساة لدولة الكويت ولشعبها الشقيق ولذوي الشهيد في هذا المصاب الأليم.
كانت وزارة الدفاع قد أعلنت اليوم الأربعاء عن سقوط طائرة مقاتلة أثناء إجرائها مهمة تدريبية في شمال البلاد واستشهاد قائدها.
وذكر المتحدث باسم الوزارة العقيد الركن حمد الصقر في بيان له أن فرق التحقيق باشرت مهامها للوقوف على تفاصيل الحادث وأسبابه. (النهاية)

س خ م / ه س ص



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