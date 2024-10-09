الإمارات تعرب عن خالص تعازيها للكويت في سقوط طائرة القوة الجوية واستشهاد قائدها

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
أبوظبي - 9 - 10 (كونا) -- أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الأربعاء عن خالص تضامنها وصادق تعازيها لدولة الكويت في سقوط إحدى طائرات القوة الجوية الكويتية ما أسفر عن استشهاد قائدها.
وذكرت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها أن دولة الإمارات تعرب عن خالص التعازي والمواساة لدولة الكويت ولشعبها الشقيق ولذوي الشهيد في هذا المصاب الأليم.
كانت وزارة الدفاع قد أعلنت اليوم الأربعاء عن سقوط طائرة مقاتلة أثناء إجرائها مهمة تدريبية في شمال البلاد واستشهاد قائدها.
وذكر المتحدث باسم الوزارة العقيد الركن حمد الصقر في بيان له أن فرق التحقيق باشرت مهامها للوقوف على تفاصيل الحادث وأسبابه. (النهاية)
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