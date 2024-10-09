قوة دفاع البحرين تعزي الكويت في استشهاد قائد طائرة مقاتلة أثناء أدائها مهمة تدريبية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
المنامة - 9 - 10 (كونا) -- أعربت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين عن خالص مواساتها وعميق تضامنها مع دولة الكويت في حادث سقوط إحدى الطائرات المقاتلة للقوة الجوية بالجيش الكويتي اليوم الأربعاء أثناء أدائها مهمة طيران
تدريبية ما أسفر عن استشهاد قائدها.
وقدمت قوة القيادة العامة لقوة الدفاع في بيان صادق تعازيها للكويت قيادة وحكومة وشعبا ولأهالي وذوي الشهيد في هذا المصاب الأليم سائلة الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وحسن العزاء وأن يسبغ على دولة الكويت الشقيقة بدوام نعمة الأمن والاستقرار.
كانت وزارة الدفاع قد أعلنت اليوم عن سقوط طائرة مقاتلة أثناء أدائها مهمة تدريبية في شمال البلاد واستشهاد قائدها.
وذكر المتحدث باسم الوزارة العقيد الركن حمد الصقر في بيان له أن فرق التحقيق باشرت مهامها للوقوف على تفاصيل الحادث وأسبابه. (النهاية)
خ ن ع / ه س ص
MENAFN09102024000071011013ID1108763271
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.