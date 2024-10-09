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قوة دفاع البحرين تعزي الكويت في استشهاد قائد طائرة مقاتلة أثناء أدائها مهمة تدريبية

10/9/2024 2:56:12 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 9 - 10 (كونا) -- أعربت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين عن خالص مواساتها وعميق تضامنها مع دولة الكويت في حادث سقوط إحدى الطائرات المقاتلة للقوة الجوية بالجيش الكويتي اليوم الأربعاء أثناء أدائها مهمة طيران تدريبية ما أسفر عن استشهاد قائدها.
وقدمت قوة القيادة العامة لقوة الدفاع في بيان صادق تعازيها للكويت قيادة وحكومة وشعبا ولأهالي وذوي الشهيد في هذا المصاب الأليم سائلة الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وحسن العزاء وأن يسبغ على دولة الكويت الشقيقة بدوام نعمة الأمن والاستقرار.
كانت وزارة الدفاع قد أعلنت اليوم عن سقوط طائرة مقاتلة أثناء أدائها مهمة تدريبية في شمال البلاد واستشهاد قائدها.
وذكر المتحدث باسم الوزارة العقيد الركن حمد الصقر في بيان له أن فرق التحقيق باشرت مهامها للوقوف على تفاصيل الحادث وأسبابه. (النهاية)

خ ن ع / ه س ص



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