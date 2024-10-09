وزير (الدفاع) ينعى الشهيد نقيب طيار محمد محمود عبدالرسول إثر سقوط طائرته أثناء مهمة تدريبية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 9 - 10 (كونا) -- نعى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح وكافة منتسبي (الدفاع) من العسكريين والمدنيين المغفور له بإذن الله تعالى الشهيد نقيب طيار محمد محمود عبدالرسول من منتسبي القوة الجوية الكويتية والذي وافته المنية إثر سقوط طائرته.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع فقد ابتهل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية إلى الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان.
وأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع العقيد الركن حمد الصقر في وقت سابق اليوم سقوط طائرة مقاتلة من طراز (أف 18) تابعة للقوة الجوية الكويتية واستشهاد قائدها وذلك أثناء قيامه بمهمة طيران تدريبية شمال البلاد عصر اليوم.
وأضاف الصقر في بيان صادر عن وزارة الدفاع حينئذ أن فرق التحقيق باشرت مهامها لمعرفة تفاصيل الحادث وأسبابه. (النهاية)
ح م د / م ص ع
MENAFN09102024000071011013ID1108763270
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.