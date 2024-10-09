Wednesday, 09 October 2024 10:35 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزير (الدفاع) ينعى الشهيد نقيب طيار محمد محمود عبدالرسول إثر سقوط طائرته أثناء مهمة تدريبية

10/9/2024 2:56:10 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 9 - 10 (كونا) -- نعى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح وكافة منتسبي (الدفاع) من العسكريين والمدنيين المغفور له بإذن الله تعالى الشهيد نقيب طيار محمد محمود عبدالرسول من منتسبي القوة الجوية الكويتية والذي وافته المنية إثر سقوط طائرته.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع فقد ابتهل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية إلى الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان.
وأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع العقيد الركن حمد الصقر في وقت سابق اليوم سقوط طائرة مقاتلة من طراز (أف 18) تابعة للقوة الجوية الكويتية واستشهاد قائدها وذلك أثناء قيامه بمهمة طيران تدريبية شمال البلاد عصر اليوم.
وأضاف الصقر في بيان صادر عن وزارة الدفاع حينئذ أن فرق التحقيق باشرت مهامها لمعرفة تفاصيل الحادث وأسبابه. (النهاية)

ح م د / م ص ع


MENAFN09102024000071011013ID1108763270

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث