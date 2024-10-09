الأردن يعزي الكويت في سقوط الطائرة المقاتلة واستشهاد قائدها

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
عمان - 9 - 10 (كونا) -- أعربت وزارة الخارجية الأردنية عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة للكويت في حادث سقوط الطائرة المقاتلة الذي وقع اليوم الأربعاء ما أسفر عن استشهاد قائدها.
وأكد المتحدث باسم الخارجية الأردنية سفيان القضاة في بيان له تضامن الأردن الكامل مع الكويت حكومة وشعبا في هذا الحادث الأليم معربا عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة الشهيد وذويه.
كانت وزارة الدفاع قد أعلنت اليوم عن سقوط طائرة مقاتلة أثناء أدائها مهمة تدريبية في شمال البلاد واستشهاد قائدها.
وذكر المتحدث باسم الوزارة العقيد الركن حمد الصقر في بيان له أن فرق التحقيق باشرت مهامها للوقوف على تفاصيل الحادث وأسبابه.(النهاية)
ع م ن / ه س ص
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