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الأردن يعزي الكويت في سقوط الطائرة المقاتلة واستشهاد قائدها

10/9/2024 2:56:10 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 9 - 10 (كونا) -- أعربت وزارة الخارجية الأردنية عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة للكويت في حادث سقوط الطائرة المقاتلة الذي وقع اليوم الأربعاء ما أسفر عن استشهاد قائدها.
وأكد المتحدث باسم الخارجية الأردنية سفيان القضاة في بيان له تضامن الأردن الكامل مع الكويت حكومة وشعبا في هذا الحادث الأليم معربا عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة الشهيد وذويه.
كانت وزارة الدفاع قد أعلنت اليوم عن سقوط طائرة مقاتلة أثناء أدائها مهمة تدريبية في شمال البلاد واستشهاد قائدها.
وذكر المتحدث باسم الوزارة العقيد الركن حمد الصقر في بيان له أن فرق التحقيق باشرت مهامها للوقوف على تفاصيل الحادث وأسبابه.(النهاية)

ع م ن / ه س ص



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