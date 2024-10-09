(الداخلية): ضبط متهم من أبناء الأسرة الحاكمة هاربا من تنفيذ حكم حبس واجب النفاذ

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 9 - 10 (كونا) -- أعلنت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الأربعاء ضبط متهم من أبناء الأسرة الحاكمة هاربا من تنفيذ حكم حبس واجب النفاذ بتهمة "مخدرات".
وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان صحفي إن المتهم تم ضبطه بعد عمليات البحث والتحري وتتبع تحركاته حيث تم تحديد موقعه والقبض عليه.
وأوضحت (الداخلية) أن هذه الجهود تأتي في إطار سعيها المستمر لتعزيز سيادة القانون وتطبيقه على الجميع بمسطرة واحدة بما يشمل أفراد الأسرة الحاكمة لضمان العدالة والمساواة في تطبيق القانون من دون أي استثناءات.
وأكدت استمرارها في ضبط الخارجين عن القانون والعمل بشكل مستمر على متابعة كافة القضايا وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحق المطلوبين للعدالة إضافة إلى التزامها الراسخ بتطبيق القانون وحفظ حقوق الجميع. (النهاية)
ع ج ر / م ص ع
MENAFN09102024000071011013ID1108763268
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