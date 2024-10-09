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(الداخلية): ضبط متهم من أبناء الأسرة الحاكمة هاربا من تنفيذ حكم حبس واجب النفاذ

10/9/2024 2:56:10 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 9 - 10 (كونا) -- أعلنت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الأربعاء ضبط متهم من أبناء الأسرة الحاكمة هاربا من تنفيذ حكم حبس واجب النفاذ بتهمة "مخدرات".
وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان صحفي إن المتهم تم ضبطه بعد عمليات البحث والتحري وتتبع تحركاته حيث تم تحديد موقعه والقبض عليه.
وأوضحت (الداخلية) أن هذه الجهود تأتي في إطار سعيها المستمر لتعزيز سيادة القانون وتطبيقه على الجميع بمسطرة واحدة بما يشمل أفراد الأسرة الحاكمة لضمان العدالة والمساواة في تطبيق القانون من دون أي استثناءات.
وأكدت استمرارها في ضبط الخارجين عن القانون والعمل بشكل مستمر على متابعة كافة القضايا وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحق المطلوبين للعدالة إضافة إلى التزامها الراسخ بتطبيق القانون وحفظ حقوق الجميع. (النهاية)

ع ج ر / م ص ع


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