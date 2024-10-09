Wednesday, 09 October 2024 10:35 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سفارة الكويت في واشنطن تهيب بالكويتيين بجنوب الولايات المتحدة الحذر من الإعصار ميلتون

10/9/2024 2:56:10 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 9 - 10 (كونا) -- دعت سفارة الكويت في واشنطن اليوم الأربعاء المواطنين الكويتيين في جنوب الولايات المتحدة إلى أحذ الحذر والحيطة واتباع توجيهات السلطات المحلية للتعامل مع الإعصار الاستوائي "ميلتون" الذي سيصل هذه الليلة إلى سواحل ولاية فلوريدا.
وذكرت السفارة في بيان لها أنه "في الوقت الذي تتمنى فيه السفارة للجميع السلامة فإنها تؤكد على ضرورة اتباع التوجيهات الصادرة عن السلطات المحلية للتعامل مع العاصفة الاستوائية ميلتون".
واضاف البيان أن سفارة دولة الكويت ومكاتبها الملحقة في الولايات المتحدة تواصلت مع المواطنين القاطنين في المناطق المتأثرة جراء الاعصار "ميلتون" وأكدت عليهم ضرورة اتباع الاجراءات الاحترازية ومتابعة توجيهات الجهات المختصة في ولاية فلوريدا.
ودعت السفارة المواطنين للتواصل معها ومع القنصليات العامة عند الضرورة وذلك على هواتف الطوارئ التالية:

السفارة في واشنطن: 0012022620758

القنصلية العامة في لوس انجلوس: 0013102793644

القنصلية في نيويورك: 0019172426688

المكتب الثقافي في واشنطن: 0012023642106

المكتب الصحي في واشنطن: 0012023202415

(النهاية)

أ م م / ه س ص



MENAFN09102024000071011013ID1108763267

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث