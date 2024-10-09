سفارة الكويت في واشنطن تهيب بالكويتيين بجنوب الولايات المتحدة الحذر من الإعصار ميلتون

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 9 - 10 (كونا) -- دعت سفارة الكويت في واشنطن اليوم الأربعاء المواطنين الكويتيين في جنوب الولايات المتحدة إلى أحذ الحذر والحيطة واتباع توجيهات السلطات المحلية للتعامل مع الإعصار الاستوائي "ميلتون" الذي سيصل هذه الليلة إلى سواحل ولاية فلوريدا.
وذكرت السفارة في بيان لها أنه "في الوقت الذي تتمنى فيه السفارة للجميع السلامة فإنها تؤكد على ضرورة اتباع التوجيهات الصادرة عن السلطات المحلية للتعامل مع العاصفة الاستوائية ميلتون".
واضاف البيان أن سفارة دولة الكويت ومكاتبها الملحقة في الولايات المتحدة تواصلت مع المواطنين القاطنين في المناطق المتأثرة جراء الاعصار "ميلتون" وأكدت عليهم ضرورة اتباع الاجراءات الاحترازية ومتابعة توجيهات الجهات المختصة في ولاية فلوريدا.
ودعت السفارة المواطنين للتواصل معها ومع القنصليات العامة عند الضرورة وذلك على هواتف الطوارئ التالية:
السفارة في واشنطن: 0012022620758
القنصلية العامة في لوس انجلوس: 0013102793644
القنصلية في نيويورك: 0019172426688
المكتب الثقافي في واشنطن: 0012023642106
المكتب الصحي في واشنطن: 0012023202415
(النهاية)
أ م م / ه س ص
MENAFN09102024000071011013ID1108763267
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