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الهند تعلن انطلاق مناورات بحرية بمشاركة الولايات المتحدة وأستراليا واليابان

10/9/2024 2:56:09 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيودلهي - 9 - 10 (كونا) -- اعلنت وزارة الدفاع الهندية اليوم الأربعاء انطلاق مناورات (مالابار) البحرية على متن السفينة الحربية (ستبورا) الهندية في مدينة (فيساخاباتنام) بولاية (أندرا براديش) جنوب الهند.
وقالت وزارة الدفاع الهندية في بيان لها إن النسخة ال 28 لمناورات (مالابار) تحت رعاية القيادة البحرية الشرقية التي انطلقت أمس الثلاثاء وتستمر حتى 18 أكتوبر الجاري بمشاركة الهند والولايات المتحدة وأستراليا واليابان.
واكتسبت مناورات (مالابار) التي بدأت عام 1992 كتمرين ثنائي بين الهند والولايات المتحدة المزيد من الزخم بعد ان انضمت إليها اليابان وأستراليا لاحقا.
وحضر حفل افتتاح المناورات الذي استضافه القائد العام للقيادة البحرية الشرقية نائب الأدميرال راجيش بندهكار كبار الشخصيات البحرية والعسكرية من الدول المشاركة كما حضر التدريبات طاقم وموظفو التخطيط للسفن والطائرات والقوات الخاصة المشاركة من أستراليا والهند واليابان والولايات المتحدة.
وأقر قادة القوات البحرية المشاركة بأهمية تمرين (مالابار) في تعزيز التفاهم والتعاون والمشاركة لمواجهة التحديات البحرية المشتركة وخلق إطار تعاوني.
وسيشهد التمرين الذي يجري على مرحلتين في الميناء وفي البحر إطلاق نار حي وتدريبات معقدة على السطح والحرب المضادة للطائرات والغواصات ومناورات مشتركة.
وتشارك في المناورات المدمرات والفرقاطات و(الكورفيتات العسكرية) وسفن دعم الأسطول إلى جانب طائرات الدوريات البحرية بعيدة المدى والطائرات النفاثة والمروحيات المتكاملة ومعدات القوات البحرية الاخرى. (النهاية)

أ ت ك / ر س



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