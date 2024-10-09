الهند تعلن انطلاق مناورات بحرية بمشاركة الولايات المتحدة وأستراليا واليابان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
نيودلهي - 9 - 10 (كونا) -- اعلنت وزارة الدفاع الهندية اليوم الأربعاء انطلاق مناورات (مالابار) البحرية على متن السفينة الحربية (ستبورا) الهندية في مدينة (فيساخاباتنام) بولاية (أندرا براديش) جنوب الهند.
وقالت وزارة الدفاع الهندية في بيان لها إن النسخة ال 28 لمناورات (مالابار) تحت رعاية القيادة البحرية الشرقية التي انطلقت أمس الثلاثاء وتستمر حتى 18 أكتوبر الجاري بمشاركة الهند والولايات المتحدة وأستراليا واليابان.
واكتسبت مناورات (مالابار) التي بدأت عام 1992 كتمرين ثنائي بين الهند والولايات المتحدة المزيد من الزخم بعد ان انضمت إليها اليابان وأستراليا لاحقا.
وحضر حفل افتتاح المناورات الذي استضافه القائد العام للقيادة البحرية الشرقية نائب الأدميرال راجيش بندهكار كبار الشخصيات البحرية والعسكرية من الدول المشاركة كما حضر التدريبات طاقم وموظفو التخطيط للسفن والطائرات والقوات الخاصة المشاركة من أستراليا والهند واليابان والولايات المتحدة.
وأقر قادة القوات البحرية المشاركة بأهمية تمرين (مالابار) في تعزيز التفاهم والتعاون والمشاركة لمواجهة التحديات البحرية المشتركة وخلق إطار تعاوني.
وسيشهد التمرين الذي يجري على مرحلتين في الميناء وفي البحر إطلاق نار حي وتدريبات معقدة على السطح والحرب المضادة للطائرات والغواصات ومناورات مشتركة.
وتشارك في المناورات المدمرات والفرقاطات و(الكورفيتات العسكرية) وسفن دعم الأسطول إلى جانب طائرات الدوريات البحرية بعيدة المدى والطائرات النفاثة والمروحيات المتكاملة ومعدات القوات البحرية الاخرى. (النهاية)
أ ت ك / ر س
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