عززوا كفاءة التبريد والاستدامة مع حلول التدفئة والتهوية والتكييف المتطورة Multi V Water من إل جي

صمم نظام Multi V Water من "إل جي" إلكترونيكس (إل جي) لتوفير أداء التبريد الفائق، وهو مثالي للمناخ القاسي في المنطقة، ويُعد منتجاً رائداً في حلول التدفئة والتهوية والتكييف الموفرة للطاقة. ويتميز هذا النظام المتطور بتوفير استثنائي لتكاليف التشغيل والتركيب القابل للتكيف، وهو الخيار الأمثل للشركات الحديثة التي تسعى إلى تحسين استهلاك الطاقة وقدرات التبريد.



يتميز نظام Multi V Water بكفاءته المذهلة في استخدام الطاقة، حيث ينتج 0.53 كيلو واط لكل طن في ظل الظروف المعتمدة من AHRI. وبفضل تقليله لاستهلاك الطاقة بشكل كبير، فإنه يساعد الشركات على خفض تكاليف التشغيل ويدعم أيضاً المبادرات البيئية الأوسع نطاقاً في دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يوفر حلاً مستداماً للتحكم في المناخ على المدى الطويل.



وصمم نظام التبريد هذا مع مراعاة التنوع، فهو قادر على العمل مع مصادر متعددة لطرد الحرارة مثل أنظمة الطاقة الحرارية الأرضية ومياه الصرف الصحي المعالجة وحتى مياه البحر. وتسمح هذه المرونة بدمجه بسلاسة في مجموعة واسعة من المشاريع التي تشمل المباني الشاهقة في المناطق الحضرية وحتى المرافق الصناعية، مما يوفر القدرة المطلوبة على التكيّف لتلبية احتياجات التبريد المتنوعة.



يتميز نظام Multi V Water بصغر حجمه وخفة وزنه، كما يوفر مزايا توفير المساحة التي تجعله مناسباً للتركيب في المناطق التي لم يتم استغلالها بشكل كافٍ من قبل مثل مساحات الأسقف، مما يتيح للشركات توفير المساحة دون التضحية بالأداء. كما تم تصميم الجهاز للتركيب الداخلي، مما يحميه من الظروف الخارجية القاسية ويطيل أيضاً عمر المعدات لضمان التشغيل المتّسق والموثوق مع مرور الوقت.



وبالإضافة إلى مزاياه الوظيفية، يمتاز نظام المياه Multi V من "إل جي" بتعدد استخداماته من الناحية الجمالية، حيث يمتزج بسهولة مع التصاميم المعمارية الحديثة. وتحافظ قنوات السقف المخفية الأنيقة فيه على المظهر الاحترافي والأنيق، مما يجعله ذو مظهر ممتاز وفعالية كبيرة.



ويعد حل Multi V Water مواكباً للمستقبل ومجهزاً بتقنيات متطورة مثل ضاغط التمرير العاكس عالي الكفاءة. ويمتلك نطاق تردد ممتد من 20 هرتز إلى 150 هرتز، ويعمل النظام بأقل قدر من الاهتزاز والضوضاء، مما يحسن الأداء والراحة. وتعزز مزاياه مثل إدارة الزيت الذكية وتقنية HiPOR كفاءة الطاقة وموثوقية الضاغط، مما يوفر تشغيل مثالي بأقل قدر من استهلاك الطاقة.



تقدم "إل جي" من خلال نظام Multi V Water للشركات حل تبريد قوي وقابل للتكيّف ومستدام يفي بمعايير كفاءة الطاقة الحالية ويواكب التغيرات المستقبلية أيضاً. وسواء كان يستخدم في المباني الشاهقة أو المشاريع الصناعية المعقدة، فإن نظام التدفئة والتهوية والتكييف المبتكر من "إل جي" هو الخيار الأمثل للشركات التي تسعى إلى إحداث نقلة نوعية في حلول التبريد لديها مع تقليل تأثيرها البيئي.



لمحة عن شركة "إل جي لحلول الهواء "

تعد شركة "إل جي للأجهزة المنزلية وحلول الهواء" رائدة عالميًا في مجال الأجهزة المنزلية، وحلول المنزل الذكي، وأنظمة جودة الهواء، بالإضافة إلى المنتجات المبتكرة التي تتضمّن الذكاء الاصطناعي. وفيما تبتكر الشركة الحلول المتكاملة للمنزل عبر تقنياتها الأساسية الرائدة في السوق، تلتزم الشركة أيضًا بتوفير نوعية حياة أفضل للمستهلكين في جميع أنحاء العالم من خلال تطوير أدوات المطبخ المصممة بدقّة، والأجهزة المنزلية ومنتجات حلول الهواء. وتساهم هذه المنتجات مجتمعة في توفير الراحة، والأداء الفائق، والتشغيل الفعّال، إلى جانب الفوائد الصحية الكبيرة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة .