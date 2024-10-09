Ison Xperiences ستوفر تقنية إدارة العملاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي من FICO للدول في أنحاء أفريقيا كافة

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أبرمت شركة FICO الرائدة عالميًا في مجال برامج التحليلات شراكة مع iSON Xperiences، أكبر شركة متخصصة في حلول الاستعانة بمصادر خارجية لعمليات الأعمال في أفريقيا، بهدف توفير قدرات FICO لإدارة العملاء في 15 دولة في القارة السمراء. ستوفر الشراكة للشركات قدرة أكبر على إدارة العملاء عبر دورة حياتها، من خلال حلول تدمج تكنولوجيا
اتخاذ القرار الخاصة بشركة FICO مع حلول BPO & CX الخاصة بشركة iSON Xperiences.
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ستوفر شركة iSON Xperiences، التي تخدم العملاء في أفريقيا وأمريكا الشمالية والمملكة المتحدة والشرق الأوسط والهند، للبنوك الأفريقية وشركات التأمين وتجار التجزئة ومقدمي خدمات الاتصالات وغيرها من الشركات، حلولاً مدعومة بتقنية FICO تعمل على تحسين اكتساب العملاء وإدارتهم وتحصيل الديون، وغيرها من الشؤون. وستجمع هذه الحلول بين البيانات والتحليلات والتعلم الآلي والذكاء الاصطناعي، فضلاً عن الخبرة البشرية، لإنشاء تفاعلات هادفة وسلسة ومستدامة مع العملاء.
قال Vitul Kwatra، الرئيس التنفيذي العالمي لشركة iSON Xperiences: "نحن ملتزمون بمساعدة عملائنا على تعظيم قيمة العملاء من خلال الابتكار القائم على البيانات. ويتطلب ذلك فهم سلوك العملاء واحتياجاتهم وتوقعها، ثم تحويل هذه الرؤى إلى قرارات آلية. ولقد وجدنا أن FICO هي الشركة الأكثر تقدمًا في تحويل البيانات والرؤى إلى نتائج، من خلال الذكاء الاصطناعي وبرامج إدارة القرار والتحسين وغيرها من التقنيات."
وقال Alexandre Graff، نائب الرئيس الأول للشركاء العالميين والتحالفات في FICO: "تتمتع شركة iSON Xperiences بقصة نمو متميزة تعتمد على مهاراتها الفنية وتركيزها على التميز في الخدمة. ونحن منظمتان عالميتان تتمتعان بمجموعات تقنية متكاملة إلى حد كبير وتركزان على أهمية كل قرار يتخذه العميل. ومعًا سنحقق نهجًا تحويليًا لإدارة قرارات العملاء للشركات في جميع أنحاء القارة."
معلومات عن iSON Xperiences
تعد iSON Xperiences من بين أفضل الشركات العالمية في مجال إدارة تجربة العملاء (CXM) في أفريقيا، وهي توفر منصة تمكين مرنة للشركات التي تحتاج إلى المساعدة في توسيع نطاق قوتها العاملة، أو العمليات التجارية اليومية، أو حلول تحصيل الديون، أو التوسع في أفريقيا. ومع قوة عاملة تتجاوز 18 ألف موظف موزعين على 20 دولة، نفخر بخدمة قاعدة واسعة من 50 مليون عميل عالمي وإدارة أكثر من 500 مليون معاملة شهريًا بمهارة. تغطي خبراتنا مجالات الاتصالات، والخدمات المصرفية والمالية والتأمين، والطاقة، والإعلام، والحكومة، وتجارة التجزئة، والطيران، والتجارة الإلكترونية، والشراكة مع أفضل العلامات التجارية والشركات الناشئة. ونحن ملتزمون بتقديم حلول تجربة العملاء المصممة خصوصًا، ونعطي الأولوية للابتكار وإسعاد العملاء والقدرة على تحمل التكاليف، وإعادة تشكيل التجارب العالمية وخلق فرص عمل هادفة. يمكنك معرفة المزيد على: .
معلومات عن FICO
تعمل FICO (رمزها في بورصة نيويورك: FICO) على تمكين القرارات التي تساعد الأشخاص والشركات في الازدهار، في كل أنحاء العالم. تأسست الشركة في عام 1956، وهي رائدة في استخدام التحليلات التنبؤية وعلوم البيانات لتحسين القرارات التشغيلية. وتمتلك شركة FICO أكثر من 200 براءة اختراع أمريكية وأجنبية في التقنيات التي تزيد الربحية ورضا العملاء والنمو للشركات في الخدمات المالية والتأمين والاتصالات والرعاية الصحية وتجارة التجزئة والعديد من الصناعات الأخرى. وباستخدام حلول FICO، تستطيع الشركات في أكثر من 100 دولة تحقيق الإنجازات المتنوعة، بدءًا من حماية 4 مليارات بطاقة دفع من الاحتيال، إلى تحسين الشمول المالي، إلى زيادة مرونة سلسلة التوريد. تعدُّ The FICO® Score، التي يستخدمها 90% من كبار المقرضين في الولايات المتحدة، مقياسًا قياسيًا لمخاطر الائتمان الاستهلاكي في الولايات المتحدة وبلدان أخرى، يحسن إدارة المخاطر والوصول إلى الائتمان والشفافية. اعرف المزيد على .
FICO هي علامة تجارية مسجلة لشركة Fair Isaac Corporation في الولايات المتحدة ودول أخرى.
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