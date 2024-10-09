Ison Xperiences ستوفر تقنية إدارة العملاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي من FICO للدول في أنحاء أفريقيا كافة

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أبرمت شركة FICO الرائدة عالميًا في مجال برامج التحليلات شراكة مع iSON Xperiences، أكبر شركة متخصصة في حلول الاستعانة بمصادر خارجية لعمليات الأعمال في أفريقيا، بهدف توفير قدرات FICO لإدارة العملاء في 15 دولة في القارة السمراء. ستوفر الشراكة للشركات قدرة أكبر على إدارة العملاء عبر دورة حياتها، من خلال حلول تدمج اتخاذ القرار الخاصة بشركة FICO مع حلول BPO & CX الخاصة بشركة iSON Xperiences.

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ستوفر شركة iSON Xperiences، التي تخدم العملاء في أفريقيا وأمريكا الشمالية والمملكة المتحدة والشرق الأوسط والهند، للبنوك الأفريقية وشركات التأمين وتجار التجزئة ومقدمي خدمات الاتصالات وغيرها من الشركات، حلولاً مدعومة بتقنية FICO تعمل على تحسين اكتساب العملاء وإدارتهم وتحصيل الديون، وغيرها من الشؤون. وستجمع هذه الحلول بين البيانات والتحليلات والتعلم الآلي والذكاء الاصطناعي، فضلاً عن الخبرة البشرية، لإنشاء تفاعلات هادفة وسلسة ومستدامة مع العملاء.

قال Vitul Kwatra، الرئيس التنفيذي العالمي لشركة iSON Xperiences: "نحن ملتزمون بمساعدة عملائنا على تعظيم قيمة العملاء من خلال الابتكار القائم على البيانات. ويتطلب ذلك فهم سلوك العملاء واحتياجاتهم وتوقعها، ثم تحويل هذه الرؤى إلى قرارات آلية. ولقد وجدنا أن FICO هي الشركة الأكثر تقدمًا في تحويل البيانات والرؤى إلى نتائج، من خلال الذكاء الاصطناعي وبرامج إدارة القرار والتحسين وغيرها من التقنيات."

وقال Alexandre Graff، نائب الرئيس الأول للشركاء العالميين والتحالفات في FICO: "تتمتع شركة iSON Xperiences بقصة نمو متميزة تعتمد على مهاراتها الفنية وتركيزها على التميز في الخدمة. ونحن منظمتان عالميتان تتمتعان بمجموعات تقنية متكاملة إلى حد كبير وتركزان على أهمية كل قرار يتخذه العميل. ومعًا سنحقق نهجًا تحويليًا لإدارة قرارات العملاء للشركات في جميع أنحاء القارة."

معلومات عن iSON Xperiences

تعد iSON Xperiences من بين أفضل الشركات العالمية في مجال إدارة تجربة العملاء (CXM) في أفريقيا، وهي توفر منصة تمكين مرنة للشركات التي تحتاج إلى المساعدة في توسيع نطاق قوتها العاملة، أو العمليات التجارية اليومية، أو حلول تحصيل الديون، أو التوسع في أفريقيا. ومع قوة عاملة تتجاوز 18 ألف موظف موزعين على 20 دولة، نفخر بخدمة قاعدة واسعة من 50 مليون عميل عالمي وإدارة أكثر من 500 مليون معاملة شهريًا بمهارة. تغطي خبراتنا مجالات الاتصالات، والخدمات المصرفية والمالية والتأمين، والطاقة، والإعلام، والحكومة، وتجارة التجزئة، والطيران، والتجارة الإلكترونية، والشراكة مع أفضل العلامات التجارية والشركات الناشئة. ونحن ملتزمون بتقديم حلول تجربة العملاء المصممة خصوصًا، ونعطي الأولوية للابتكار وإسعاد العملاء والقدرة على تحمل التكاليف، وإعادة تشكيل التجارب العالمية وخلق فرص عمل هادفة. يمكنك معرفة المزيد على: .

معلومات عن FICO

تعمل FICO (رمزها في بورصة نيويورك: FICO) على تمكين القرارات التي تساعد الأشخاص والشركات في الازدهار، في كل أنحاء العالم. تأسست الشركة في عام 1956، وهي رائدة في استخدام التحليلات التنبؤية وعلوم البيانات لتحسين القرارات التشغيلية. وتمتلك شركة FICO أكثر من 200 براءة اختراع أمريكية وأجنبية في التقنيات التي تزيد الربحية ورضا العملاء والنمو للشركات في الخدمات المالية والتأمين والاتصالات والرعاية الصحية وتجارة التجزئة والعديد من الصناعات الأخرى. وباستخدام حلول FICO، تستطيع الشركات في أكثر من 100 دولة تحقيق الإنجازات المتنوعة، بدءًا من حماية 4 مليارات بطاقة دفع من الاحتيال، إلى تحسين الشمول المالي، إلى زيادة مرونة سلسلة التوريد. تعدُّ The FICO® Score‎، التي يستخدمها 90% من كبار المقرضين في الولايات المتحدة، مقياسًا قياسيًا لمخاطر الائتمان الاستهلاكي في الولايات المتحدة وبلدان أخرى، يحسن إدارة المخاطر والوصول إلى الائتمان والشفافية. اعرف المزيد على .

FICO هي علامة تجارية مسجلة لشركة Fair Isaac Corporation في الولايات المتحدة ودول أخرى.

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