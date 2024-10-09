بيان صحفي حول مؤشرات الزخم في الربع الثالث من عام 2024 لشركة Exagrid

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت ExaGrid ®، حل تخزين النسخ الاحتياطي متعدد الطبقات الوحيد في الصناعة مع قفل وقت الاحتفاظ الذي يتضمَّن طبقة غير مواجهة للشبكة (التي تنشئ فجوة هوائية متعددة المستويات)، وحذفًا متأخرًا وثباتًا لاسترداد برامج الفدية، اليوم أنها حققت أقوى النتائج في تاريخ الشركة في هذا الربع الثالث الذي ينتهي في 30 سبتمبر 2024 بأرقام نمو مضاعفة مقارنةً بنفس الربع من العام الماضي.

حقَّقت الشركة معدلات إيجابية فيما يتعلق بالتدفق النقدي الحر (FCF)، ومستويات الربح والخسارة، والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للربع الخامس عشر على التوالي. اجتذبت ExaGrid 150 عميلاً جديدًا خلال الربع، مع إبرام 48 صفقة تُقدَّر قيمتها بالملايين والمليارات. تضم ExaGrid الآن أكثر من 4400 عميل نشط من الشركات المتوسطة الحجم إلى الكبيرة الحجم التي تستخدم حل تخزين النسخ الاحتياطي متعدد الطبقات من ExaGrid لحماية بياناتهم.

ExaGrid هي شركة مستقرة من الناحية المالية وتحقق تدفقًا نقديًا إيجابيًا كل ربع سنة دون أي ديون تذكر.

أبرز نقاط الربع الثالث من عام 2024:



تمت إضافة 150 عميل جديد

تحقيق عمليات إيجابية فيما يتعلق بالتدفق النقدي والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ومستويات الربح والخسارة للربع الخامس عشر على التوالي

إصدار ExaGrid النسخة 7.0.0

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أدرجت شركة MES Computing، إحدى العلامات التجارية لشركة The Channel Company، شركة ExaGrid في قائمة MES Midmarket 100 لعام 2024 ندوة على الويب لمجموعة Enterprise Strategy Group (ESG) التابعة لشركةTechTarget حول الاستعداد الناجح لبرامج الفدية في عام 2024

"يسرُّنا أن نعلن أن شركة ExaGrid تواصل تحقيق نمو ربحي حيث أنها تحافظ على مكاننا الصحيح لنصبح في نهاية المطاف شركة تبلغ قيمتها مليار دولار. "نحن أكبر مورِّد مستقل لتخزين النسخ الاحتياطي ونحن لا نزال متماسكين للغاية، ونواصل تعزيز مستويات النمو في الإيرادات مع الحفاظ على معدلات إيجابية فيما يتعلق بالأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، ومستويات الربح والخسارة، والتدفق النقدي الحر"، حسبما صرَّح Bill Andrews، الرئيس التنفيذي لشركة ExaGrid. "لقد نفَّذنا 4400 عملية تركيب نشطة للعملاء في جميع أنحاء العالم. تواصل ExaGrid تحقيق معدل ربح تنافسي يزيد عن 70% من خلال استبدال التخزين الأساسي الكامن وراء تطبيق النسخ الاحتياطي، بالإضافة إلى إلغاء البيانات المكررة مثل Dell Data Domain وHPE StoreOnce.

"تفتخر شركة ExaGrid بأنها تصنع منتجًا مناسبًا ومدعوم بشكلٍ جيد ويُنفِّذ المهمات على أكمل وجه. "يمكننا دعم هذه المطالبات من خلال معدل استبقاء العملاء بنسبة 95%، ودرجة +81 في مقياس تزكية العملاء (NPS)، وحقيقة أن 94% من عملائنا لديهم ميزة قفل وقت الاحتفاظ لاسترداد برامج الفدية، و92% من عملائنا يقدمون تقاريرهم إلى نظام الإبلاغ المناسب الآلي لدينا، و99% من عملائنا مشتركون في خطة الصيانة والدعم السنوية لدينا"، حسبما قال Andrews.

نبذة عن ExaGrid

توفر شركة ExaGrid حلول التخزين الاحتياطي المتعدد الطبقات مع منطقة وصول فريدة على الذاكرة الوسيطة المخبئة على القرص، ومستودع حفظ طويل الأجل، وبنية قابلة للترقية وميزات أمان شاملة. توفر ميزة منطقة الوصول في الحل الخاص بشركة ExaGrid أعلى سرعة في عمليات التخزين الاحتياطي والاستعادة والتعافي الفوري من هجمات الفيروسات والبرامج الضارة. توفير ميزة طبقة المستودع أقل تكلفة لعملية الحفظ الطويل الأجل. تشمل ميزة البنية القابلة للترقية الخاصة بشركة ExaGrid الأجهزة الكاملة، وتضمن نافذة تخزين احتياطي ثابتة الطول رغم نمو البيانات، وهذا يحد من الترقيات المجهدة المكلفة وتقادم المنتجات المخطط لها. إن شركة ExaGrid تقدم النهج الوحيد للتخزين الاحتياطي الثنائي الطبقات مع طبقة غير مواجهة للشبكات (فجوة هوائية متعددة المستويات) وعمليات الحذف المؤخَّرة والكائنات الثابتة القادرة على التعافي من هجمات برامج الفدية.

تحظى شركة ExaGrid بفريق من مهندسي المبيعات المادية ومهندسي نظم ما قبل المبيعات في البلدان التالية: الأرجنتين وأستراليا واتحاد البنلوكس والبرازيل وكندا وتشيلي ورابطة الدول المستقلة وكولومبيا وجمهورية التشيك وفرنسا وألمانيا وهونج كونج والهند وإسرائيل وإيطاليا واليابان والمكسيك وبلدان الشمال الأوروبي وبولندا والبرتغال وقطر والمملكة العربية السعودية وسنغافورة وجنوب إفريقيا وكوريا الجنوبية وإسبانيا وتركيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ومناطق أخرى.

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ExaGrid علامة تجارية مسجلة لشركة ExaGrid Systems, Inc. كل العلامات التجارية الأخرى ملك لأصحابها المعنيين.

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