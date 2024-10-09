بيان صحفي حول مؤشرات الزخم في الربع الثالث من عام 2024 لشركة Exagrid

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت ExaGrid ®، حل تخزين النسخ الاحتياطي متعدد الطبقات الوحيد في الصناعة مع قفل وقت الاحتفاظ الذي يتضمَّن طبقة غير مواجهة للشبكة (التي تنشئ فجوة هوائية متعددة المستويات)، وحذفًا متأخرًا وثباتًا لاسترداد برامج الفدية، اليوم أنها حققت أقوى النتائج في تاريخ الشركة في هذا الربع الثالث الذي ينتهي في 30 سبتمبر 2024 بأرقام نمو مضاعفة مقارنةً بنفس الربع من العام الماضي.
حقَّقت الشركة معدلات إيجابية فيما يتعلق بالتدفق النقدي الحر (FCF)، ومستويات الربح والخسارة، والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للربع الخامس عشر على التوالي. اجتذبت ExaGrid 150 عميلاً جديدًا خلال الربع، مع إبرام 48 صفقة تُقدَّر قيمتها بالملايين والمليارات. تضم ExaGrid الآن أكثر من 4400 عميل نشط من الشركات المتوسطة الحجم إلى الكبيرة الحجم التي تستخدم حل تخزين النسخ الاحتياطي متعدد الطبقات من ExaGrid لحماية بياناتهم.
ExaGrid هي شركة مستقرة من الناحية المالية وتحقق تدفقًا نقديًا إيجابيًا كل ربع سنة دون أي ديون تذكر.
أبرز نقاط الربع الثالث من عام 2024:
تمت إضافة 150 عميل جديد
تحقيق عمليات إيجابية فيما يتعلق بالتدفق النقدي والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ومستويات الربح والخسارة للربع الخامس عشر على التوالي
إصدار ExaGrid النسخة 7.0.0
الإعلان عن دعم Commvault Metallic
الحصول على التقدير في منشورات الصناعة:
أدرجت شركة MES Computing، إحدى العلامات التجارية لشركة The Channel Company، شركة ExaGrid في قائمة MES Midmarket 100 لعام 2024
ندوة على الويب لمجموعة Enterprise Strategy Group (ESG) التابعة لشركةTechTarget حول الاستعداد الناجح لبرامج الفدية في عام 2024
"يسرُّنا أن نعلن أن شركة ExaGrid تواصل تحقيق نمو ربحي حيث أنها تحافظ على مكاننا الصحيح لنصبح في نهاية المطاف شركة تبلغ قيمتها مليار دولار. "نحن أكبر مورِّد مستقل لتخزين النسخ الاحتياطي ونحن لا نزال متماسكين للغاية، ونواصل تعزيز مستويات النمو في الإيرادات مع الحفاظ على معدلات إيجابية فيما يتعلق بالأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، ومستويات الربح والخسارة، والتدفق النقدي الحر"، حسبما صرَّح Bill Andrews، الرئيس التنفيذي لشركة ExaGrid. "لقد نفَّذنا 4400 عملية تركيب نشطة للعملاء في جميع أنحاء العالم. تواصل ExaGrid تحقيق معدل ربح تنافسي يزيد عن 70% من خلال استبدال التخزين الأساسي الكامن وراء تطبيق النسخ الاحتياطي، بالإضافة إلى إلغاء البيانات المكررة مثل Dell Data Domain وHPE StoreOnce.
"تفتخر شركة ExaGrid بأنها تصنع منتجًا مناسبًا ومدعوم بشكلٍ جيد ويُنفِّذ المهمات على أكمل وجه. "يمكننا دعم هذه المطالبات من خلال معدل استبقاء العملاء بنسبة 95%، ودرجة +81 في مقياس تزكية العملاء (NPS)، وحقيقة أن 94% من عملائنا لديهم ميزة قفل وقت الاحتفاظ لاسترداد برامج الفدية، و92% من عملائنا يقدمون تقاريرهم إلى نظام الإبلاغ المناسب الآلي لدينا، و99% من عملائنا مشتركون في خطة الصيانة والدعم السنوية لدينا"، حسبما قال Andrews.
نبذة عن ExaGrid
توفر شركة ExaGrid حلول التخزين الاحتياطي المتعدد الطبقات مع منطقة وصول فريدة على الذاكرة الوسيطة المخبئة على القرص، ومستودع حفظ طويل الأجل، وبنية قابلة للترقية وميزات أمان شاملة. توفر ميزة منطقة الوصول في الحل الخاص بشركة ExaGrid أعلى سرعة في عمليات التخزين الاحتياطي والاستعادة والتعافي الفوري من هجمات الفيروسات والبرامج الضارة. توفير ميزة طبقة المستودع أقل تكلفة لعملية الحفظ الطويل الأجل. تشمل ميزة البنية القابلة للترقية الخاصة بشركة ExaGrid الأجهزة الكاملة، وتضمن نافذة تخزين احتياطي ثابتة الطول رغم نمو البيانات، وهذا يحد من الترقيات المجهدة المكلفة وتقادم المنتجات المخطط لها. إن شركة ExaGrid تقدم النهج الوحيد للتخزين الاحتياطي الثنائي الطبقات مع طبقة غير مواجهة للشبكات (فجوة هوائية متعددة المستويات) وعمليات الحذف المؤخَّرة والكائنات الثابتة القادرة على التعافي من هجمات برامج الفدية.
تحظى شركة ExaGrid بفريق من مهندسي المبيعات المادية ومهندسي نظم ما قبل المبيعات في البلدان التالية: الأرجنتين وأستراليا واتحاد البنلوكس والبرازيل وكندا وتشيلي ورابطة الدول المستقلة وكولومبيا وجمهورية التشيك وفرنسا وألمانيا وهونج كونج والهند وإسرائيل وإيطاليا واليابان والمكسيك وبلدان الشمال الأوروبي وبولندا والبرتغال وقطر والمملكة العربية السعودية وسنغافورة وجنوب إفريقيا وكوريا الجنوبية وإسبانيا وتركيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ومناطق أخرى.
تفضَّل بزيارتنا على exagrid أو تواصل معنا على LinkedIn . اطّلِع على آراء عملائنا حول تجاربهم الخاصة مع شركة ExaGrid واعرف أسباب التوفير الكبير في الوقت الذي يحققونه الآن في عمليات التخزين الاحتياطي في قسم قصص نجاح عملائنا . تفخر شركة ExaGrid بتحقيق درجة +81 في مقياس تزكية العملاء NPS!
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