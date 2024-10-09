اختيار Mercury NZ لشركة Rimini Street من أجل تقديم خدمات الدعم والمراقبة لأنظمة SAP الخاصة بها

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- قامت Rimini Street, Inc. (رمزها في بورصة nasdaq
هو: RMNI)، وهي شركة عالمية تقدم الدعم الشامل لبرامج المؤسسات والمنتجات والخدمات، والمزود الرائد للدعم الخارجي لبرامج Oracle وSAP، وشريك AWS، بالإعلان اليوم أن شركة Mercury NZ قد اختارت Rimini SupportTM وRimini WatchTM لـ SAP، كجزء من خطوتها الاستراتيجية لتحقيق الكفاءة من حيث التكلفة والحفاظ على استقرار أنظمة تكنولوجيا
المعلومات الأساسية بعد استحواذها على أعمال البيع بالتجزئة Trustpower.
بعد النجاح في تحقيق وفورات كبيرة، تعمل شركة الطاقة المتجددة على تمويل الاستثمار والتحديث المستمر لمنصاتها لتلبية متطلبات المستهلكين المتزايدة.
قال Tim Aynsley، رئيس قسم التكنولوجيا السابق في شركة Mercury NZ: "تسعى Mercury باستمرار إلى الابتكار، للتأكد من أننا نقدم المنتجات والخدمات التي يقدرها عملاؤنا في تحديث طريقة عملنا. وخلال هذا التحول، منحتنا شركة Rimini Street الاستقرار اللازم للاستعداد للمستقبل والتركيز على الابتكار."
تجعل شركة Rimini Street من انتقال شركة Mercury NZ بعيدًا عن SAP خطوة سلسة تتمتع بالاستقرار
تعد شركة Mercury NZ متجرًا لـ SAP منذ ما يقرب من 20 عامًا، حيث تستفيد من نظامها المخصص لإعداد التقارير وإدارة علاقات العملاء وإصدار فواتير المرافق والمزيد. واليوم، فهي تقوم بتشغيل SAP ECC6 على قاعدة بيانات HANA، وSAP Industry Solutions Utilities (IS-U).
قبل الاستحواذ على Trustpower، ذلك القرار الذي ساعد في تعزيز مكانتها كشركة رائدة في مجال البيع بالتجزئة لمنتجات الطاقة والاتصالات في نيوزيلندا، كانت شركة Mercury NZ تنظر مليًا في الانتقال إلى S/4HANA. ومع ذلك، لم تتمكن Mercury من تحقيق أي تقدم في هذا الصدد بسبب عملية الاستحواذ على شركة Trustpower والقرارات التكنولوجية التي تم اتخاذها نتيجة لذلك.
وأضاف Aynsley قائلاً: "من خلال شركة Rimini Street، حصلنا على بديل قابل للتطبيق لدعم أنظمة SAP الخاصة بنا، مما ساعدنا في تحقيق وفورات في طريقة عملنا".
وقال Coy Wright، نائب رئيس قطاع الطاقة والمرافق والتعدين في Rimini Street: "توصل العديد من عملاء SAP Utilities إلى أن الاستثمار اللازم للانتقال إلى S/4HANA من الأفضل استخدامه لتمويل الابتكار المتعلق بالمبادرات الاستراتيجية. ونحن نشهد تحرك قطاع المرافق ككل نحو هياكل تخطيط موارد المؤسسات القابلة للتكوين باستخدام أفضل التطبيقات المحيطة بنواة SAP، ونحن فخورون بدعم عملائنا في رحلتهم لتحقيق نتائج أعمال ناجحة."
اكتسبت Mercury NZ راحة البال وتطور الأعمال من خلال الشراكة مع Rimini Street
تشيد Mercury NZ بشركة Rimini Street لما تمتعت به بفضلها من راحة البال والطمأنينة إذ تأكدت من أن استمرارية أعمالها بمأمن في أيدٍ خبيرة. مع دعم RiminiTM لـ SAP ، ترى المنظمة تأثير فريق المهندسين ذوي الاستجابة العالية والتفاعل العالي من Rimini Street الذين لا يقدمون دعمًا متميزًا فحسب، بل يتعاونون أيضًا مع البائعين الآخرين لدى Mercury NZ لتوفير الاستقرار لنظامهم المتعلق بالمهام.
وقالت Anita Grenside، رئيسة الممارسات في Mercury NZ: "لقد استبدلنا مدير الحلول الخاص بـ SAP (SolMan) بـ Rimini WatchTM . هذا يسمح لنا بمراقبة العمليات التجارية وتشخيص الأداء والتخفيف من حدة المشكلات بشكل استباقي. يتوقع عملاؤنا أن تكون خدماتنا متاحة عندما يحتاجون إليها، لذا فمن المنطقي من وجهة نظر تنافسية أن نتمكن من تقديم خدمات مستقرة ومرنة."
وأضاف Aynsley قائلاً: "وفقًا لتجربتنا، تعتبر Rimini Street شريكًا قادرًا على التفوق في تقديم ما يعد به. إنها تلغب دورًا رئيسيًا في الحفاظ على الخدمات التي نقدمها لمستهلكينا بطريقة فعالة من حيث التكلفة ومبتكرة قدر الإمكان."
تعرف على المزيد عن قصة Mercury NZ حول الاستقرار التشغيلي والتحول بالشراكة مع Rimini Street عبر هذا الرابط .
استكشف مجموعة Rimini Street الكامل من سُبُل الدعم فائق الاستجابة والموثوق به والمجرب، والخدمات المدارة، والأمان، والتكامل، والقدرة على المراقبة، والخدمات الاحترافية، وحلول الاستعانة بمصادر خارجية من Rimini ONETM الشاملة لـ SAP وOracle وVMware، والعديد من التطبيقات الأخرى لدعم الميزة التنافسية والربحية والنمو.
معلومات عن Rimini Street, Inc.
Rimini Street, Inc. (رمزها في بورصة Nasdaq: RMNI)، إحدى شركات Russell 2000®، وهي موفر عالمي لدعم برامج المؤسسات والمنتجات والخدمات الشاملة، ومزود الدعم الخارجي الرائد لبرامج Oracle وSAP وشريكة AWS. تدير الشركة عملياتها على مستوى العالم وتقدم مجموعة شاملة من الحلول الموحدة لتشغيل وإدارة ودعم وتخصيص وتكوين وتوصيل وحماية ومراقبة وتحسين تطبيقات المؤسسات وقواعد البيانات وبرامج التكنولوجيا، وتمكن العملاء من تحقيق نتائج أعمال أفضل وتقليل التكاليف بشكل كبير وإعادة تخصيص الموارد للابتكار. وحتى الآن، اعتمدت أكثر من 5600 مؤسسة من قائمة Fortune 500 وFortune Global 100 والشركات متوسطة الحجم وهيئات القطاع العام وغيرها من المؤسسات من مجموعة واسعة من المجالات على Rimini Street كمزود موثوق به لحلول برامج المؤسسات. لمعرفة المزيد، يرجى زيارة riministreet، والتواصل مع Rimini Street على X (المعروف سابقًا باسم Twitter)، وInstagram، وFacebook، وLinkedIn. (IR-RMNI)
البيانات التطلعية
بعض البيانات الواردة في هذا البيان ليست حقائق تاريخية، بل هي بيانات تطلعية بحسب أغراض أحكام الملاذ الآمن بموجب قانون إصلاح التقاضي في الأوراق المالية الخاصة لعام 1995. عادةً ما تكون البيانات التطلعية مصحوبة بكلمات مثل "نتوقع"، "نعتقد"، "نستمر"، "يُمكن"، "حاليًا"، "نقدر"، "نترقب"، "مستقبل"، "نعتزم"، "قد"، "ربما"، "توقعات"، "خطة"، "وارد"، "محتمل"، "نتنبأ"، "يبدو"، "نسعى"، "يجب"، "سوف"، "سيكون" أو كلمات أو عبارات أو تعبيرات مماثلة أخرى. وتتضمن هذه البيانات التطلعية، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بتوقعاتنا للأحداث المستقبلية والفرص المستقبلية والتوسع العالمي ومبادرات النمو الأخرى واستثماراتنا في مثل هذه المبادرات. وتستند هذه البيانات إلى افتراضات مختلفة وتوقعات الإدارة الحالية، ولا تمثل تنبؤات بالأداء الفعلي، ولا تمثل حقائق تاريخية. وتخضع هذه البيانات لعدد من المخاطر وأوجه عدم اليقين في ما يتعلق بأعمال Rimini Street، وقد تختلف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا. تشمل هذه المخاطر وأوجه عدم اليقين، على سبيل المثال لا الحصر، التطورات السلبية والتكاليف المرتبطة بالدفاع عن الدعاوى القضائية المعلقة أو أي دعوى قضائية جديدة، بما في ذلك التصرف في طلبات الاستئناف المعلقة وأي مطالبات جديدة؛ والنفقات الإضافية التي سيتم تكبدها من أجل الامتثال للأوامر القضائية ضد بعض ممارساتنا التجارية والتأثير في الإيرادات والتكاليف في الفترة المستقبلية؛ والتغييرات في بيئة الأعمال التي تعمل فيها Rimini Street، بما في ذلك تأثير أي اتجاهات اقتصادية ركودية والتغيرات في أسعار الصرف الأجنبي، فضلاً عن الظروف المالية والاقتصادية والتنظيمية والسياسية العامة التي تؤثر في الصناعة التي نعمل فيها والمجالات التي يعمل فيها عملاؤنا؛ وتطور مشهد إدارة ودعم برامج المؤسسات وقدرتنا على جذب العملاء والاحتفاظ بهم ومواصلة اختراق قاعدة عملائنا؛ والمنافسة الكبيرة في صناعة خدمات دعم البرامج؛ وتبني العملاء لمجموعتنا الموسعة من المنتجات والخدمات القائمة والمنتجات والخدمات التي نتوقع تقديمها؛ وقدرتنا على زيادة إيراداتنا وإدارة تكلفة إيراداتنا والتنبؤ بدقة بالإيرادات؛ والتأثير المتوقع للتخفيضات الأخيرة والمتوقعة في القوى العاملة لدينا وتكاليف إعادة التنظيم المرتبطة بها؛ وتقديرات إجمالي السوق التي يمكن معالجتها وتوقعات مدخرات العملاء نسبةً إلى استخدام مقدمي الخدمات الآخرين؛ وتقلب التوقيت في دورة المبيعات لدينا؛ والمخاطر المتعلقة بمعدلات الاحتفاظ، بما في ذلك قدرتنا على التنبؤ بدقة بمعدلات الاحتفاظ؛ وفقدان عضو أو أكثر من فريق الإدارة لدينا؛ وقدرتنا على جذب موظفين مؤهلين إضافيين والاحتفاظ بهم، بما في ذلك موظفو المبيعات، والاحتفاظ بالموظفين الرئيسيين؛ وخطة عملنا، وقدرتنا على النمو في المستقبل وقدرتنا على تحقيق الربحية والحفاظ عليها؛ وخططنا لتقليص تقديم الخدمات لمنتجات Oracle PeopleSoft؛ وحاجتنا وقدرتنا على جمع تمويل الأسهم أو الديون بشروط مواتية، وقدرتنا على توليد التدفقات النقدية من العمليات للمساعدة في تمويل زيادة الاستثمار في مبادرات النمو لدينا؛ والمخاطر المرتبطة بالعمليات العالمية؛ وقدرتنا على منع الوصول غير المصرح به إلى أنظمة تكنولوجيا المعلومات لدينا وغيرها من تهديدات الأمن السيبراني، وحماية المعلومات السرية لموظفينا وعملائنا والامتثال لقواعد الخصوصية؛ وقدرتنا على الحفاظ على نظام فعال للرقابة الداخلية على التقارير المالية؛ وقدرتنا على الحفاظ على علامتنا التجارية والملكية الفكرية وحمايتها وتعزيزها؛ والتغييرات في القوانين واللوائح، بما في ذلك التغييرات في قوانين الضرائب أو النتائج غير المواتية للمواقف الضريبية التي نتخذها، أو فشلنا في إنشاء احتياطيات ضريبية كافية؛ زتأثير المسائل البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)؛ والتزامات خدمة الديون المستمرة لمرفق الائتمان لدينا والعبء المالي والتشغيلي على أعمالنا ومخاطر أسعار الفائدة ذات الصلة، بما في ذلك عدم اليقين من الانتقال إلى SOFR أو معايير أسعار الفائدة الأخرى؛ وكفاية النقد وما يعادله لدينا لتلبية متطلبات السيولة؛ ومقدار وتوقيت عمليات إعادة الشراء، إن وجدت، بموجب برنامج إعادة شراء الأسهم لدينا وقدرتنا على تعزيز قيمة المساهمين من خلال هذا البرنامج؛ وعدم اليقين بشأن القيمة الطويلة الأجل للأوراق المالية الخاصة بشركة Rimini Street؛ والأحداث الكارثية التي تعطل أعمالنا أو أعمال عملائنا؛ وتلك التي تمت مناقشتها تحت عنوان "عوامل الخطر" في التقرير الفصلي لشركة Rimini Street على النموذج 10-Q المقدم في 31 يوليو 2024، وكما يتم تحديثه من وقت لآخر من خلال التقارير السنوية المستقبلية لشركة Rimini Street على النموذج 10-K، والتقارير الفصلية على النموذج 10-Q، والتقارير الحالية على النموذج 8-K، وغيرها من الملفات المقدمة من قبل Rimini Street إلى هيئة الأوراق المالية والبورصة. وعلاوة على ذلك، تقدم البيانات التطلعية توقعات أو خطط أو تنبؤات شركة Rimini Street للأحداث المستقبلية ووجهات نظرها اعتبارًا من تاريخ هذا البيان. وتتوقع شركة Rimini Street أن الأحداث والتطورات اللاحقة سوف تتسبب في تغيير تقييمات Rimini Street. ومع ذلك، في حين أن شركة Rimini Street قد تختار تحديث هذه البيانات التطلعية في وقت ما في المستقبل، إلا أنها تتبرأ على وجه التحديد من أي التزام بالقيام بذلك، باستثناء ما يقتضيه القانون. وينبغي عدم الاعتماد على هذه البيانات التطلعية باعتبارها تمثل تقييمات شركة Rimini Street اعتبارًا من أي تاريخ لاحق لتاريخ هذا البيان.
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