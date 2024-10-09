اختيار Mercury NZ لشركة Rimini Street من أجل تقديم خدمات الدعم والمراقبة لأنظمة SAP الخاصة بها

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- قامت Rimini Street, Inc. (رمزها في بورصة هو: RMNI)، وهي شركة عالمية تقدم الدعم الشامل لبرامج المؤسسات والمنتجات والخدمات، والمزود الرائد للدعم الخارجي لبرامج Oracle وSAP، وشريك AWS، بالإعلان اليوم أن شركة Mercury NZ قد اختارت Rimini SupportTM‎ وRimini WatchTM‎ لـ SAP، كجزء من خطوتها الاستراتيجية لتحقيق الكفاءة من حيث التكلفة والحفاظ على استقرار أنظمة المعلومات الأساسية بعد استحواذها على أعمال البيع بالتجزئة Trustpower.

بعد النجاح في تحقيق وفورات كبيرة، تعمل شركة الطاقة المتجددة على تمويل الاستثمار والتحديث المستمر لمنصاتها لتلبية متطلبات المستهلكين المتزايدة.

قال Tim Aynsley، رئيس قسم التكنولوجيا السابق في شركة Mercury NZ: "تسعى Mercury باستمرار إلى الابتكار، للتأكد من أننا نقدم المنتجات والخدمات التي يقدرها عملاؤنا في تحديث طريقة عملنا. وخلال هذا التحول، منحتنا شركة Rimini Street الاستقرار اللازم للاستعداد للمستقبل والتركيز على الابتكار."

تجعل شركة Rimini Street من انتقال شركة Mercury NZ بعيدًا عن SAP خطوة سلسة تتمتع بالاستقرار

تعد شركة Mercury NZ متجرًا لـ SAP منذ ما يقرب من 20 عامًا، حيث تستفيد من نظامها المخصص لإعداد التقارير وإدارة علاقات العملاء وإصدار فواتير المرافق والمزيد. واليوم، فهي تقوم بتشغيل SAP ECC6 على قاعدة بيانات HANA، وSAP Industry Solutions Utilities (IS-U).

قبل الاستحواذ على Trustpower، ذلك القرار الذي ساعد في تعزيز مكانتها كشركة رائدة في مجال البيع بالتجزئة لمنتجات الطاقة والاتصالات في نيوزيلندا، كانت شركة Mercury NZ تنظر مليًا في الانتقال إلى S/4HANA. ومع ذلك، لم تتمكن Mercury من تحقيق أي تقدم في هذا الصدد بسبب عملية الاستحواذ على شركة Trustpower والقرارات التكنولوجية التي تم اتخاذها نتيجة لذلك.

وأضاف Aynsley قائلاً: "من خلال شركة Rimini Street، حصلنا على بديل قابل للتطبيق لدعم أنظمة SAP الخاصة بنا، مما ساعدنا في تحقيق وفورات في طريقة عملنا".

وقال Coy Wright، نائب رئيس قطاع الطاقة والمرافق والتعدين في Rimini Street: "توصل العديد من عملاء SAP Utilities إلى أن الاستثمار اللازم للانتقال إلى S/4HANA من الأفضل استخدامه لتمويل الابتكار المتعلق بالمبادرات الاستراتيجية. ونحن نشهد تحرك قطاع المرافق ككل نحو هياكل تخطيط موارد المؤسسات القابلة للتكوين باستخدام أفضل التطبيقات المحيطة بنواة SAP، ونحن فخورون بدعم عملائنا في رحلتهم لتحقيق نتائج أعمال ناجحة."

اكتسبت Mercury NZ راحة البال وتطور الأعمال من خلال الشراكة مع Rimini Street

تشيد Mercury NZ بشركة Rimini Street لما تمتعت به بفضلها من راحة البال والطمأنينة إذ تأكدت من أن استمرارية أعمالها بمأمن في أيدٍ خبيرة. مع دعم RiminiTM‎ لـ SAP ، ترى المنظمة تأثير فريق المهندسين ذوي الاستجابة العالية والتفاعل العالي من Rimini Street الذين لا يقدمون دعمًا متميزًا فحسب، بل يتعاونون أيضًا مع البائعين الآخرين لدى Mercury NZ لتوفير الاستقرار لنظامهم المتعلق بالمهام.

وقالت Anita Grenside، رئيسة الممارسات في Mercury NZ: "لقد استبدلنا مدير الحلول الخاص بـ SAP (SolMan) بـ Rimini WatchTM‎ . هذا يسمح لنا بمراقبة العمليات التجارية وتشخيص الأداء والتخفيف من حدة المشكلات بشكل استباقي. يتوقع عملاؤنا أن تكون خدماتنا متاحة عندما يحتاجون إليها، لذا فمن المنطقي من وجهة نظر تنافسية أن نتمكن من تقديم خدمات مستقرة ومرنة."

وأضاف Aynsley قائلاً: "وفقًا لتجربتنا، تعتبر Rimini Street شريكًا قادرًا على التفوق في تقديم ما يعد به. إنها تلغب دورًا رئيسيًا في الحفاظ على الخدمات التي نقدمها لمستهلكينا بطريقة فعالة من حيث التكلفة ومبتكرة قدر الإمكان."

تعرف على المزيد عن قصة Mercury NZ حول الاستقرار التشغيلي والتحول بالشراكة مع Rimini Street عبر هذا الرابط .

استكشف مجموعة Rimini Street الكامل من سُبُل الدعم فائق الاستجابة والموثوق به والمجرب، والخدمات المدارة، والأمان، والتكامل، والقدرة على المراقبة، والخدمات الاحترافية، وحلول الاستعانة بمصادر خارجية من Rimini ONETM‎ الشاملة لـ SAP وOracle وVMware، والعديد من التطبيقات الأخرى لدعم الميزة التنافسية والربحية والنمو.

معلومات عن Rimini Street, Inc.‎

Rimini Street, Inc. (رمزها في بورصة Nasdaq: RMNI)، إحدى شركات Russell 2000®‎، وهي موفر عالمي لدعم برامج المؤسسات والمنتجات والخدمات الشاملة، ومزود الدعم الخارجي الرائد لبرامج Oracle وSAP وشريكة AWS. تدير الشركة عملياتها على مستوى العالم وتقدم مجموعة شاملة من الحلول الموحدة لتشغيل وإدارة ودعم وتخصيص وتكوين وتوصيل وحماية ومراقبة وتحسين تطبيقات المؤسسات وقواعد البيانات وبرامج التكنولوجيا، وتمكن العملاء من تحقيق نتائج أعمال أفضل وتقليل التكاليف بشكل كبير وإعادة تخصيص الموارد للابتكار. وحتى الآن، اعتمدت أكثر من 5600 مؤسسة من قائمة Fortune 500 وFortune Global 100 والشركات متوسطة الحجم وهيئات القطاع العام وغيرها من المؤسسات من مجموعة واسعة من المجالات على Rimini Street كمزود موثوق به لحلول برامج المؤسسات. لمعرفة المزيد، يرجى زيارة riministreet، والتواصل مع Rimini Street على X (المعروف سابقًا باسم Twitter)، وInstagram، وFacebook، وLinkedIn. (IR-RMNI)

البيانات التطلعية

بعض البيانات الواردة في هذا البيان ليست حقائق تاريخية، بل هي بيانات تطلعية بحسب أغراض أحكام الملاذ الآمن بموجب قانون إصلاح التقاضي في الأوراق المالية الخاصة لعام 1995. عادةً ما تكون البيانات التطلعية مصحوبة بكلمات مثل "نتوقع"، "نعتقد"، "نستمر"، "يُمكن"، "حاليًا"، "نقدر"، "نترقب"، "مستقبل"، "نعتزم"، "قد"، "ربما"، "توقعات"، "خطة"، "وارد"، "محتمل"، "نتنبأ"، "يبدو"، "نسعى"، "يجب"، "سوف"، "سيكون" أو كلمات أو عبارات أو تعبيرات مماثلة أخرى. وتتضمن هذه البيانات التطلعية، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بتوقعاتنا للأحداث المستقبلية والفرص المستقبلية والتوسع العالمي ومبادرات النمو الأخرى واستثماراتنا في مثل هذه المبادرات. وتستند هذه البيانات إلى افتراضات مختلفة وتوقعات الإدارة الحالية، ولا تمثل تنبؤات بالأداء الفعلي، ولا تمثل حقائق تاريخية. وتخضع هذه البيانات لعدد من المخاطر وأوجه عدم اليقين في ما يتعلق بأعمال Rimini Street، وقد تختلف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا. تشمل هذه المخاطر وأوجه عدم اليقين، على سبيل المثال لا الحصر، التطورات السلبية والتكاليف المرتبطة بالدفاع عن الدعاوى القضائية المعلقة أو أي دعوى قضائية جديدة، بما في ذلك التصرف في طلبات الاستئناف المعلقة وأي مطالبات جديدة؛ والنفقات الإضافية التي سيتم تكبدها من أجل الامتثال للأوامر القضائية ضد بعض ممارساتنا التجارية والتأثير في الإيرادات والتكاليف في الفترة المستقبلية؛ والتغييرات في بيئة الأعمال التي تعمل فيها Rimini Street، بما في ذلك تأثير أي اتجاهات اقتصادية ركودية والتغيرات في أسعار الصرف الأجنبي، فضلاً عن الظروف المالية والاقتصادية والتنظيمية والسياسية العامة التي تؤثر في الصناعة التي نعمل فيها والمجالات التي يعمل فيها عملاؤنا؛ وتطور مشهد إدارة ودعم برامج المؤسسات وقدرتنا على جذب العملاء والاحتفاظ بهم ومواصلة اختراق قاعدة عملائنا؛ والمنافسة الكبيرة في صناعة خدمات دعم البرامج؛ وتبني العملاء لمجموعتنا الموسعة من المنتجات والخدمات القائمة والمنتجات والخدمات التي نتوقع تقديمها؛ وقدرتنا على زيادة إيراداتنا وإدارة تكلفة إيراداتنا والتنبؤ بدقة بالإيرادات؛ والتأثير المتوقع للتخفيضات الأخيرة والمتوقعة في القوى العاملة لدينا وتكاليف إعادة التنظيم المرتبطة بها؛ وتقديرات إجمالي السوق التي يمكن معالجتها وتوقعات مدخرات العملاء نسبةً إلى استخدام مقدمي الخدمات الآخرين؛ وتقلب التوقيت في دورة المبيعات لدينا؛ والمخاطر المتعلقة بمعدلات الاحتفاظ، بما في ذلك قدرتنا على التنبؤ بدقة بمعدلات الاحتفاظ؛ وفقدان عضو أو أكثر من فريق الإدارة لدينا؛ وقدرتنا على جذب موظفين مؤهلين إضافيين والاحتفاظ بهم، بما في ذلك موظفو المبيعات، والاحتفاظ بالموظفين الرئيسيين؛ وخطة عملنا، وقدرتنا على النمو في المستقبل وقدرتنا على تحقيق الربحية والحفاظ عليها؛ وخططنا لتقليص تقديم الخدمات لمنتجات Oracle PeopleSoft؛ وحاجتنا وقدرتنا على جمع تمويل الأسهم أو الديون بشروط مواتية، وقدرتنا على توليد التدفقات النقدية من العمليات للمساعدة في تمويل زيادة الاستثمار في مبادرات النمو لدينا؛ والمخاطر المرتبطة بالعمليات العالمية؛ وقدرتنا على منع الوصول غير المصرح به إلى أنظمة تكنولوجيا المعلومات لدينا وغيرها من تهديدات الأمن السيبراني، وحماية المعلومات السرية لموظفينا وعملائنا والامتثال لقواعد الخصوصية؛ وقدرتنا على الحفاظ على نظام فعال للرقابة الداخلية على التقارير المالية؛ وقدرتنا على الحفاظ على علامتنا التجارية والملكية الفكرية وحمايتها وتعزيزها؛ والتغييرات في القوانين واللوائح، بما في ذلك التغييرات في قوانين الضرائب أو النتائج غير المواتية للمواقف الضريبية التي نتخذها، أو فشلنا في إنشاء احتياطيات ضريبية كافية؛ زتأثير المسائل البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)؛ والتزامات خدمة الديون المستمرة لمرفق الائتمان لدينا والعبء المالي والتشغيلي على أعمالنا ومخاطر أسعار الفائدة ذات الصلة، بما في ذلك عدم اليقين من الانتقال إلى SOFR أو معايير أسعار الفائدة الأخرى؛ وكفاية النقد وما يعادله لدينا لتلبية متطلبات السيولة؛ ومقدار وتوقيت عمليات إعادة الشراء، إن وجدت، بموجب برنامج إعادة شراء الأسهم لدينا وقدرتنا على تعزيز قيمة المساهمين من خلال هذا البرنامج؛ وعدم اليقين بشأن القيمة الطويلة الأجل للأوراق المالية الخاصة بشركة Rimini Street؛ والأحداث الكارثية التي تعطل أعمالنا أو أعمال عملائنا؛ وتلك التي تمت مناقشتها تحت عنوان "عوامل الخطر" في التقرير الفصلي لشركة Rimini Street على النموذج 10-Q المقدم في 31 يوليو 2024، وكما يتم تحديثه من وقت لآخر من خلال التقارير السنوية المستقبلية لشركة Rimini Street على النموذج 10-K، والتقارير الفصلية على النموذج 10-Q، والتقارير الحالية على النموذج 8-K، وغيرها من الملفات المقدمة من قبل Rimini Street إلى هيئة الأوراق المالية والبورصة. وعلاوة على ذلك، تقدم البيانات التطلعية توقعات أو خطط أو تنبؤات شركة Rimini Street للأحداث المستقبلية ووجهات نظرها اعتبارًا من تاريخ هذا البيان. وتتوقع شركة Rimini Street أن الأحداث والتطورات اللاحقة سوف تتسبب في تغيير تقييمات Rimini Street. ومع ذلك، في حين أن شركة Rimini Street قد تختار تحديث هذه البيانات التطلعية في وقت ما في المستقبل، إلا أنها تتبرأ على وجه التحديد من أي التزام بالقيام بذلك، باستثناء ما يقتضيه القانون. وينبغي عدم الاعتماد على هذه البيانات التطلعية باعتبارها تمثل تقييمات شركة Rimini Street اعتبارًا من أي تاريخ لاحق لتاريخ هذا البيان.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.

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