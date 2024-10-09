سفارة السعودية في أمريكا تحذر المواطنين من تداعيات العاصفة ميلتون

MENAFN - Al Watan) نشرت سفارة المملكة العربية السعودية في واشنطن، اليوم، تحذيرا للمواطنين من تداعيات العاصفة ميلتون.

وقالت السفارة في منشور لها عبر منصة "X":

إشارة الى اعلان حالة الطوارئ في عدد من الولايات المتوقع تأثرها خلال الساعات القادمة من تداعيات العاصفة "ميلتون"

‏تأمل السفارة من المواطنين الموجودين في الولايات ⁧‫#جورجيا‬⁩ ⁧‫#كارولاينا_الجنوبية‬⁩ ⁧‫#كارولاينا_الشمالية‬⁩ أخذ الحيطة والحذر، والالتزام بتعليمات السلطات المحلية.

تابعت: وفي حالات الطوارئ لا سمح الله يرجى الاتصال على ارقام طوارئ السفارة التالية:

‏(202) 746-3555

‏(202) 746-0666

‏(202) 746-9777

‏(202) 746-2888