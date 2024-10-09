سفارة السعودية في أمريكا تحذر المواطنين من تداعيات العاصفة ميلتون

(MENAFN
- Al Watan)
نشرت سفارة المملكة العربية السعودية في واشنطن، اليوم، تحذيرا للمواطنين من تداعيات العاصفة ميلتون.
وقالت السفارة في منشور لها عبر منصة "X":
إشارة الى اعلان حالة الطوارئ في عدد من الولايات المتوقع تأثرها خلال الساعات القادمة من تداعيات العاصفة "ميلتون"
تأمل السفارة من المواطنين الموجودين في الولايات #جورجيا #كارولاينا_الجنوبية #كارولاينا_الشمالية أخذ الحيطة والحذر، والالتزام بتعليمات السلطات المحلية.
تابعت: وفي حالات الطوارئ لا سمح الله يرجى الاتصال على ارقام طوارئ السفارة التالية:
(202) 746-3555
(202) 746-0666
(202) 746-9777
(202) 746-2888
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