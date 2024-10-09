الغذاء والدواء: استخدام مزيلات العرق في يوم الفحص بالماموجرام يؤدي لخطأ في التشخيص

(MENAFN
- Al Watan)
نصحت هيئة الغذاء والدواء السيدات اللواتي يرغبن بعمل فحص الماموجرام بعد استعمال مزيلات العرق.
وقالت الهيئة في منشور لها عبر منصة X :
يُنصح بتجنب استخدام مزيلات العرق في يوم الفحص بالماموجرام، بسبب احتواء معظمها على جزيئات من الألمنيوم والتي قد تتسبب بتشخيص خاطئ.
وبحسب وزارة الصحة فالماموجرام هو صورة للثدي بجرعة قليلة من الأشعة السينية (x)، ويتم استخدام الماموجرام لسببين:
التحري والتشخيص. وفي التحري بالماموغرام، يجرى الكشف على النساء اللواتي ليس لديهن أعراض أو علامات لسرطان الثدي .
ويشمل عادة إجراء صورتي أشعة (x) لكل ثدي. والهدف من التحري بالماموغرام هو كشف السرطان مبكراً، عندما يكون صغيراً جداً، ومن الصعب الشعور به من قبل المرأة أو طبيبها. وكشف السرطان بشكل مبكر يزيد وبشكل كبير فرصة المرأة بالشفاء وبمعالجة أنجح.
أما التشخيص بالماموجرام فيستعمل عندما يكون لدى المرأة أعراض متعلقة بالثدي أو صورة ماموغرام غير طبيعية. ويتم خلال التشخيص بالماموغرام إجراء عدة صور لدراسة الثدي بشكل دقيق. وفي معظم الحالات تجرى صور خاصة تكبر منطقة صغيرة من الثدي، وتجعل القراءة أسهل.
وفي بعض الأحيان يجرى للمرأة ماموغرام تشخيصي بعد فترة قصيرة من تحريها بالماموغرام، ويستعمل لفحص موجودات غير طبيعية تم العثور عليها بالماموجرام الأول.
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