الغذاء والدواء: استخدام مزيلات العرق في يوم الفحص بالماموجرام يؤدي لخطأ في التشخيص

MENAFN - Al Watan) نصحت هيئة الغذاء والدواء السيدات اللواتي يرغبن بعمل فحص الماموجرام بعد استعمال مزيلات العرق.

وقالت الهيئة في منشور لها عبر منصة X :

يُنصح بتجنب استخدام مزيلات العرق في يوم الفحص بالماموجرام، بسبب احتواء معظمها على جزيئات من الألمنيوم والتي قد تتسبب بتشخيص خاطئ.

وبحسب وزارة الصحة فالماموجرام هو صورة للثدي بجرعة قليلة من الأشعة السينية (x)، ويتم استخدام الماموجرام لسببين:

التحري والتشخيص. وفي التحري بالماموغرام، يجرى الكشف على النساء اللواتي ليس لديهن أعراض أو علامات لسرطان الثدي .

ويشمل عادة إجراء صورتي أشعة (x) لكل ثدي. والهدف من التحري بالماموغرام هو كشف السرطان مبكراً، عندما يكون صغيراً جداً، ومن الصعب الشعور به من قبل المرأة أو طبيبها. وكشف السرطان بشكل مبكر يزيد وبشكل كبير فرصة المرأة بالشفاء وبمعالجة أنجح.

أما التشخيص بالماموجرام فيستعمل عندما يكون لدى المرأة أعراض متعلقة بالثدي أو صورة ماموغرام غير طبيعية. ويتم خلال التشخيص بالماموغرام إجراء عدة صور لدراسة الثدي بشكل دقيق. وفي معظم الحالات تجرى صور خاصة تكبر منطقة صغيرة من الثدي، وتجعل القراءة أسهل.

وفي بعض الأحيان يجرى للمرأة ماموغرام تشخيصي بعد فترة قصيرة من تحريها بالماموغرام، ويستعمل لفحص موجودات غير طبيعية تم العثور عليها بالماموجرام الأول.