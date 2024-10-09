استمرار فرصة هطول الأمطار الغزيرة على مكة والجنوب

(MENAFN
- Al Watan)
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريرة عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة و مكة المكرمة.
في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقة الشرقية كذلك على الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة المدينة المنورة و لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.
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