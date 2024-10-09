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استمرار فرصة هطول الأمطار الغزيرة على مكة والجنوب

10/9/2024 2:48:33 PM
(MENAFN- Al Watan) توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريرة عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة و مكة المكرمة.
في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقة الشرقية كذلك على الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة المدينة المنورة و لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

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