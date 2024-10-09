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جامعة الملك خالد تنظم ندوة التنمية المستدامة وآفاقها المستقبلية بعسير

10/9/2024 2:48:29 PM
(MENAFN- Al Watan) نيابةً عن رئيس جامعة الملك خالد المكلف الأستاذ الدكتور سعد بن محمد بن دعجم، شهد وكيل الجامعة للأعمال والشراكة المجتمعية الأستاذ الدكتور عبداللطيف بن إبراهيم الحديثي، انطلاق أعمال الندوة الحادية عشرة لأقسام الجغرافيا في جامعات المملكة العربية السعودية، تحت عنوان "التنمية المستدامة وآفاقها المستقبلية بمنطقة عسير"؛ والتي تأتي بتنظيم من قسم الجغرافيا بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجامعة، بالتعاون مع الجمعية الجغرافية السعودية، وذلك في مركز المعارض والمؤتمرات بالمدينة الجامعية في الفرعاء، بحضور نخبة من الأكاديميين والباحثين والمتخصصين في مجالات الجغرافيا والتنمية المستدامة.
وفي كلمته الافتتاحية، رحب الأستاذ الدكتور عبداللطيف بن إبراهيم الحديثي بالحضور، مؤكدًا على أهمية الندوة التي تأتي ضمن جهود الجامعة لتعزيز البحث العلمي وتنظيم المؤتمرات النوعية؛ وأشار إلى أن رؤية المملكة 2030 شكلت منطلقًا لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا على التزام جامعة الملك خالد بالمساهمة الفعالة في تحقيق هذه الأهداف الوطنية من خلال تعزيز المعرفة والبحث العلمي.
وأضاف الحديثي: "إن هذه الندوة تكتسب أهميتها من بحثها في صميم التوجهات الوطنية واستراتيجية تطوير منطقة عسير، من خلال مناقشة الفرص والتحديات المرتبطة بالتنمية المستدامة وتعزيز الوعي بالمحافظة على الموارد الطبيعية والنظم البيئية والتراث الثقافي؛ وإننا في جامعة الملك خالد نعمل جاهدين على تسخير كافة إمكانياتنا لدعم خطط التنمية المتوافقة مع رؤية المملكة، مع التركيز على التراث والثقافة والبيئة كجزء من مستهدفاتنا التعليمية والبحثية".
وأكد الحديثي أن جامعة الملك خالد تسعى من خلال هذه الندوة إلى تحقيق التكامل بين البحث العلمي والمجتمع، مشيرًا إلى أهمية تسليط الضوء على الإمكانيات المتاحة في منطقة عسير، وكيفية استغلال هذه الإمكانيات لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة؛ وأضاف: "إن هذه الندوة تسعى لإيجاد الحلول العملية لتحديات التنمية في المنطقة، وتهدف إلى تعزيز دور البحث العلمي في معالجة قضايا البيئة والمجتمع، وتقديم رؤى مستقبلية مبتكرة تساهم في رفع جودة الحياة والازدهار الاقتصادي والاجتماعي".
وتطرق الحديثي أيضًا إلى أهمية استخدام التقنيات الجغرافية الحديثة مثل نظم المعلومات الجغرافية (GIS) وتقنيات الاستشعار عن بعد، مشيرًا إلى دورها الكبير في دعم اتخاذ القرار والتخطيط المستدام؛ وقال: "نحن في جامعة الملك خالد نؤمن أن التقنيات الحديثة هي العامل المحوري الذي يساعدنا في تحليل الموارد المتاحة وتوجيهها بالشكل الأمثل لخدمة الأهداف التنموية؛ ونحن فخورون بما وصلنا إليه في مجال استخدام هذه التقنيات، ونسعى دومًا للتطوير والابتكار في مجالات البحث العلمي لخدمة مجتمعاتنا".
واختتم الحديثي كلمته بالتعبير عن أمله في أن تساهم النقاشات والأبحاث المقدمة خلال هذه الندوة في إثراء المعرفة وتقديم توصيات فاعلة تدعم الجهود الوطنية والدولية في تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا على أن التعاون بين مختلف القطاعات والجامعات هو السبيل الأمثل لتحقيق الأهداف المنشودة.
وأشار عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية الدكتور خالد أبوحكمة، خلال كلمته إلى أهمية تنظيم مثل هذه الندوات التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في منطقة عسير، وهي جزء من استراتيجية جامعة الملك خالد للتنمية العلمية والمجتمعية؛ وأكد أن التنمية المستدامة تعتبر مسؤولية جماعية تسعى الكلية إلى تحقيقها من خلال أنشطتها البحثية والعلمية المختلفة، لافتًا إلى أن هذه الندوة تأتي في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز المسؤولية المجتمعية والبحثية، حيث تهدف الكلية إلى المشاركة الفعالة في تنمية المكان والإنسان.
وأوضح أن الندوة تسعى إلى بناء مستقبل أفضل يعزز من استدامة الموارد ويحقق جودة الحياة للأجيال القادمة، وذلك من خلال مناقشة الأفكار والحلول المبتكرة التي تضمن تلبية احتياجات المجتمع الحالي دون التأثير على حقوق الأجيال القادمة؛ وأكد أن التنمية المستدامة ليست اختيارًا بل هي ضرورة حتمية لضمان الازدهار المستقبلي، سواء من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية أو البيئية.
كما تناول أبو حكمة أهمية العدالة الاجتماعية وتحقيق المساواة من خلال إتاحة فرص التعليم والرعاية الصحية للجميع، مع تعزيز النمو الاقتصادي الذي يضمن الاستثمار الأمثل للموارد، مشيرًا إلى أن العمل على مثل هذه المشاريع يساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي وبناء مجتمعات قوية ومستقرة.
وأشار إلى أن وجود هذا الجمع العلمي المتميز من الأكاديميين والباحثين يعكس الالتزام المشترك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأعرب عن تطلعه لأن تُسهم النقاشات خلال الندوة في استكشاف أفضل الممارسات وتطوير استراتيجيات جديدة تساهم في دعم التنمية المستدامة في منطقة عسير والمملكة بشكل عام.
واختتم أبو حكمة كلمته بالتعبير عن تقديره لرعاية ودعم رئيس الجامعة المكلف الأستاذ الدكتور سعد بن محمد بن دعجم، ولحضور وتشريف وكيل الجامعة للأعمال والشراكة المجتمعية، وأعرب عن امتنانه لكافة الجهات التي ساهمت في إنجاح هذا الحدث، سواء من داخل الجامعة أو خارجها، مشيدًا بالتعاون المثمر مع الجمعية الجغرافية السعودية وقسم الجغرافيا بجامعة الملك خالد.
كما أكد أستاذ نظم المعلومات الجغرافية المشارك بجامعة الملك خالد ورئيس اللجنة العلمية للندوة الدكتور ناصر بن سعيد آل زبنة الحياني، على أهمية الاستفادة من نظم المعلومات الجغرافية في تحسين عمليات اتخاذ القرار وتحليل المقومات الجغرافية والتخطيط الأمثل لمسارات التنمية؛ وأوضح أن نظم المعلومات الجغرافية (GIS) تلعب دورًا حيويًا في دعم التنمية المستدامة في جميع مجالاتها، حيث تمثل أداة لا غنى عنها في تحليل البيانات الجغرافية، مما يسهم في تحديد المواقع المناسبة للاستثمار، وتحسين تخطيط البنية التحتية، وضمان الاستفادة المثلى من الموارد.
وأضاف الحياني: "إن أحد الأهداف الأساسية لهذه الندوة هو تعزيز فهم الجمهور والباحثين لأهمية الجيومعلوماتية وكيفية استخدامها بفعالية لدعم التخطيط المستدام؛ فبفضل هذه التقنيات، أصبح بإمكاننا توفير بيانات دقيقة وموثوقة تسهم في تحقيق استراتيجيات التنمية وتحليل تأثير السياسات التنموية على البيئة والمجتمع"؛ وأكد أن التقنيات الجغرافية الحديثة، مثل نظم المعلومات الجغرافية وتقنيات الاستشعار عن بعد، تُعد أدوات فاعلة في تقييم التحديات التنموية ووضع الحلول المبتكرة.
وتابع الحياني حديثه مشيرًا إلى أن الندوة تسعى أيضًا إلى تفعيل دور الباحثين في تحليل المشكلات البيئية والمجتمعية وتقديم توصيات عملية للتغلب على العقبات التي تواجه خطط التنمية المستدامة؛ وأكد أن النقاشات العلمية التي ستشهدها الندوة ستغطي مجموعة واسعة من المواضيع تشمل الاستدامة في التنمية الريفية، والحفاظ على النظم البيئية، وتعزيز التراث الثقافي كجزء من العملية التنموية.
وأكد الحياني على ضرورة التعاون بين الجامعات والقطاعات المختلفة لتحقيق التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن الجهود المشتركة هي السبيل الأمثل لتحقيق رؤية المملكة 2030 وتحقيق التنمية المتوازنة التي تشمل كل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية؛ وأوضح: "نتطلع من خلال هذه الندوة إلى تطوير قاعدة معلومات جغرافية متكاملة يمكن أن تكون مرجعًا لصناع القرار في المنطقة، تساعدهم في اتخاذ قرارات مستنيرة تستند إلى بيانات دقيقة، مما يسهم في تعزيز جودة الحياة ودعم مسار التنمية الشاملة".
واختتم الحياني كلمته بتوجيه الشكر إلى جميع المشاركين، مشيرًا إلى أن تواجد نخبة من الباحثين البارزين في هذه الندوة يعد فرصة ذهبية لتبادل الأفكار والخبرات، مؤكدًا أن هذه اللقاءات العلمية هي أساس التقدم في مجال البحث الجغرافي، ودعوة لمواصلة العمل المشترك لتعزيز مسيرة التنمية في المملكة.
وفي ختام الندوة في يومها الأول، كرّم وكيل الجامعة للأعمال والشراكة المجتمعية الأستاذ الدكتور عبداللطيف بن إبراهيم الحديثي، المتحدثين والمشاركين تقديرًا لجهودهم وإسهاماتهم في إنجاح هذا الحدث العلمي؛ ومساهمتهم الفعالة في إثراء الندوة.
وتخللت الندوة عدد من الفعاليات المصاحبة، منها معرض يعكس الموروث الثقافي لمنطقة عسير بمشاركة الجمعية الجغرافية السعودية بجامعة الملك سعود، وفرع الجمعية بجامعة الملك خالد، وكلية الثقافة والفنون برجال ألمع، بالإضافة إلى زيارة ميدانية إلى موقع جرش الأثري، لإلقاء الضوء على التراث الثقافي والتاريخي للمنطقة.
وأوضح المشاركون أن الندوة تهدف إلى تعزيز المشاركة البحثية الفعالة ونشر الإنتاج العلمي القابل للتطبيق ميدانيًا؛ كما أكدوا على أهمية تسخير علم الجغرافيا وفروعه المختلفة، مثل الجيومعلوماتية ونظم المعلومات الجغرافية، لدعم خطط التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف المرجوة.
وتستمر فعاليات الندوة لمدة يومين بمشاركة أكثر من 300 من الأكاديميين والباحثين والمهتمين في هذا المجال؛ كما تتضمن الندوة ست جلسات علمية، من ضمنها جلسة عامة يشارك فيها خمسة من أبرز المتحدثين، بالإضافة إلى جلسات رئيسية يقدم خلالها متحدثان بارزان أوراقهما البحثية؛ كما يشمل البرنامج عرض عشرين ورقة علمية على المنصة، إلى جانب عشرة ملصقات علمية، فضلاً عن ورشة عمل متخصصة في التنمية المستدامة ودعم اتخاذ القرار.
وتأتي هذه الندوة ضمن سلسلة من الفعاليات التي تنظمها جامعة الملك خالد لتعزيز الحوار العلمي بين المتخصصين، وتحقيق تكامل الجهود الوطنية والدولية في مجال التنمية المستدامة، مع التأكيد على دور منطقة عسير كنموذج للتنمية المتوازنة التي تجمع بين الحفاظ على البيئة وتحقيق الازدهار الاقتصادي والاجتماعي.

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