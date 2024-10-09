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المودة تدعم 4429 من كبار السن بمبادرات تعزز الصحة النفسية

10/9/2024 2:48:29 PM
(MENAFN- Al Watan) نظمت جمعية المودة للتنمية الأسرية فعاليات توعوية تحت شعار "دور كبير العائلة في تحقيق الاستقرار الأسري" وذلك في إطار التوعية المجتمعية لتعزيز الاستقرار الأسري والنفسي.
وأوضح المدير العام لجمعية المودة للتنمية الاسرية محمد علي آل رضي أن كبار السن يمثلون دعامة أساسية للاستقرار والتماسك الأسري، استناداً إلى تجاربهم وخبراتهم الطويلة في الحياة" مضيفاً أن تفعيل دورهم في الأسرة يزيد من جودة الصحة النفسية للأسرة ولذلك تحرص المودة على تطوير برامج نوعية مخصصة لكبار السن وجميع اكأفراد أسرته.
وأكد آل رضي أن تعزيز الصحة النفسية لدى كبار السن هو حجر الزاوية للوصول لأسرة مستقرة ويمكن تعزيز دورهم عبر الاهتمام بآرائهم ونصائحهم في الأمور العائلية والحياتية وإشراكهم في القرارات الهامة التي تتعلق بالأسرة.
وأضاف آل رضي أن أهمية كبير العائلة تكمن في كونه نموذجاً للأخلاق والقيم، حيث يسعى لتوجيه أفراد الأسرة نحو سلوكيات إيجابية كما أن تجربته وحكمته تمكنانه من تقديم النصائح المفيدة.
وأوضح أن الفعاليات سلطت الضوء على دور كبير العائلة في حل النزاعات وتعزيز التواصل بين الأجيال المختلفة حيث يسهم كبير العائلة في دعم العلاقات بين أفراد الأسرة من خلال تنظيم اللقاءات العائلية والمناسبات الخاصة، مما يعزز الروابط الأسرية ويدعم أهمية احترام مكانة كبار العائلة ويحافظ على تماسك الأسرة، حيث قدمت الجمعية برامجها بطرق متعددة لتعزيز دور كبار السن، منها برامج تنمية القدرات، ومجموعات الدعم. حيث خدمت الجمعية خلال هذا العام أكثر من 4429 مسناً.
واختتم آل رضي بأن جمعية المودة تلتزم بمواصلة دورها في تحسين جودة الحياة الاسرية من خلال برامج ملهمة و مبتكرة تستند على تفعيل مشاركة كبار السن داخل اسرهم ليكونوا سعداء ومشاركين إيجابيا في مجتمعاتهم.

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