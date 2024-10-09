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ولي العهد يبحث مع وزير الخارجية الإيراني العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية

10/9/2024 2:48:14 PM
(MENAFN- Al Watan) التقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، في الرياض اليوم، وزير الخارجية الإيراني، الدكتور عباس عراقجي.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها.
حضر اللقاء، وزير الدفاع، الأمير خالد بن سلمان، ووزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني، الدكتور مساعد بن محمد العيبان.
وحضر من الجانب الإيراني السفير لدى المملكة، علي رضا عنايتي، وكبار المسؤولين في وزارة الخارجية الإيرانية.
وكان وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، قد استقبل في مقر الوزارة بالرياض، وزير الخارجية الإيراني، حيث جرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ومناقشة المستجدات في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها.
عقب ذلك أقام وزير الخارجية مأدبة غداء تكريمًا لوزير خارجية إيران والوفد المرافق

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