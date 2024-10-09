ولي العهد يبحث مع وزير الخارجية الإيراني العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية

(MENAFN
- Al Watan)
التقى ولي العهد
رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، في الرياض اليوم، وزير
الخارجية الإيراني، الدكتور عباس عراقجي.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها.
حضر اللقاء، وزير الدفاع، الأمير خالد بن سلمان، ووزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني، الدكتور مساعد بن محمد العيبان.
وحضر من الجانب الإيراني السفير لدى المملكة، علي رضا عنايتي، وكبار المسؤولين في وزارة الخارجية الإيرانية.
وكان وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، قد استقبل في مقر الوزارة بالرياض، وزير الخارجية الإيراني، حيث جرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ومناقشة المستجدات في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها.
عقب ذلك أقام وزير الخارجية مأدبة غداء تكريمًا لوزير خارجية إيران والوفد المرافق
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